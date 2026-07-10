Könyvmolyhoroszkóp: ezekkel a könyvekkel nem nyúlhatsz mellé

Sci-fi, történelmi, fantasy, filozófiai vagy épp romantikus könyvek? Érdekes módon gyakran visszatérő minták figyelhetők meg abban, hogy ki milyen könyvekhez nyúl szívesen. A könyves ízlésre ugyanis az asztrológia is hatással van. A csillagjegyek jellemzői alapján sokszor az is kirajzolódik, milyen történetek szippantják be leginkább az adott jegy szülötteit. A csillagjegyek könyvajánlója nem kőbe vésett igazság, de izgalmas felismerésekre vezethet rá.

Most megtudhatod, hogy milyen a csillagjegyek könyves ízlése!

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Csillagjegyek könyvajánlója

Az olvasásnak gyermekkorban számos jótékony hatása van. Felnőttként már nem a fantáziánk növelésére vagy a szókincsünk bővítésére használjuk, inkább egyfajta kikapcsolódásként, inspirációként tekintünk rá. A csillagjegyed számos dologra választ adhat, például arra, hogy idén hová kell elutaznod a teljes feltöltődésedért. Nem meglepő tehát, hogy még abban is könnyen tud iránymutatást adni, hogy milyen típusú könyvet leszel képtelen letenni. Less be az asztrológia lapjai közé, és tudd meg a választ a „Mit olvassak?” kérdésre! Csillagjegyek könyves ízlésére fel!

Kos

Kosként szereted a tempós, lendületes történeteket, amelyekben folyamatosan történik valami. Szívesen merülsz el akciódús kalandregényekben, háborús történetekben vagy pörgős sci-fikben. Ha egy könyv túl lassan bontakozik ki, könnyen elveszítheted az érdeklődésedet.

Bika

Bikaként inkább élvezettel, ráérősen olvasol. Szereted a részletgazdag történelmi regényeket, a hangulatos családi történeteket vagy akár a gasztronómiai témájú könyveket. Fontos számodra a stabil, kiszámítható történetvezetés.

Ikrek

Ikrekként a kíváncsi természeted miatt sokféle könyvet kézbe veszel. Könnyen váltasz a műfajok között: egyik nap novellákat olvasol, máskor populáris tudományos könyveket vagy izgalmas krimiket. Számodra a változatosság a legfontosabb.

Rák

Rákként igazi érzelmes olvasó vagy. Szívesen merülsz el családi sagákban, romantikus történetekben vagy érzelmileg mély drámákban. Gyakran kaphatnak a szeretteid azon, hogy egy csendes, meghitt környezetben, takaró alatt olvasol hosszú órákon át.