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foci-vb

Ezért vágják ki a focisták a cipőjük sarkát: orvos magyarázta el, mi áll a vb legfurcsább jelensége mögött

foci-vb focicipő sarok
Horváth Angéla
2026.07.10.
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Több sportolónál is szokatlan megoldást láthattunk a foci-vb-n: egyesek kivágott zokniban és kivágott sarkú focicipőben lépnek pályára. Ez elsőre csak divathóbortnak tűnhet, de a háttérben kellemetlen panaszok állhatnak.

Dr. Donald Grant háziorvos, vezető klinikai tanácsadó beszélt arról, miért folyamodhatnak ehhez a furcsa módszerhez a sportolók - nem csak a foci-vb-n. Szerinte a játékosok így próbálhatják enyhíteni a Haglund-szindróma okozta kellemetlen tüneteket. Ez az állapot sportolóknál, különösen futballistáknál gyakran alakulhat ki. 

Pedro Neto a portugál válogatott és a Chelsea játékosa szintén kivágta a cipője sarkát a foci-vb-n
Pedro Neto a portugál válogatott és a Chelsea játékosa szintén kivágta a cipője sarkát a foci-vb-n
Forrás: AFP

Foci-vb: a Haglund-szindróma miatt vágják ki a focisták a cipőjük sarkát

A Haglund-szindróma egy ortopédiai elváltozás, amely a sarokcsont és az Achilles-ín találkozásánál alakul ki. A sarokcsonton megjelenik egy csontkinövés, ami nyomja és irritálja az Achillest. Ez a környező nyálkatömlők gyulladásához és a bőr kivörösödéséhez és megvastagodásához vezet.

„A Haglund-szindróma különösen gyakori a sportolóknál, köztük is a futballisták körében, mivel a szoros cipő, az ismétlődő sprintek és a hirtelen irányváltások mind növelhetik az irritációt” – mondta az orvos.

A nagy kérdés persze az, valóban segít-e, ha a játékosok kivágják a cipőjük sarkát. Dr. Grant szerint ez a módszer csökkentheti a sarokra nehezedő nyomást, és mérsékelheti a dörzsölést, de ettől még nem tekinthető végleges megoldásnak.

„Bár ez segíthet elkerülni a súrlódást, nem szabad hatékony kezelési módszerként tekinteni rá” – mondta. „Sok játékos gyors és praktikus megoldásként használja a tünetek enyhítésére, de nem biztos módszer a megelőzésre.”

HOUSTON, TEXAS - JUNE 17: Detail of the boots of Pedro Neto #18 of Portugal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 17, 2026 in Houston, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Pedro Neto copőjén óriási lyuk éktelenkedik
Forrás: AFP

Az orvos szerint a megfelelő méretű cipő viselése jelentheti a megoldást, amely jól tartja és párnázza a sarkat. A túl szoros, túl merev vagy a sarok hátsó részét rendszeresen dörzsölő lábbeli csak tovább ronthat a helyzeten.

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