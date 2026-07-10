Ezért vágják ki a focisták a cipőjük sarkát: orvos magyarázta el, mi áll a vb legfurcsább jelensége mögött

Dr. Donald Grant háziorvos, vezető klinikai tanácsadó beszélt arról, miért folyamodhatnak ehhez a furcsa módszerhez a sportolók - nem csak a foci-vb-n. Szerinte a játékosok így próbálhatják enyhíteni a Haglund-szindróma okozta kellemetlen tüneteket. Ez az állapot sportolóknál, különösen futballistáknál gyakran alakulhat ki.

Pedro Neto a portugál válogatott és a Chelsea játékosa szintén kivágta a cipője sarkát a foci-vb-n

Forrás: AFP

Foci-vb: a Haglund-szindróma miatt vágják ki a focisták a cipőjük sarkát

A Haglund-szindróma egy ortopédiai elváltozás, amely a sarokcsont és az Achilles-ín találkozásánál alakul ki. A sarokcsonton megjelenik egy csontkinövés, ami nyomja és irritálja az Achillest. Ez a környező nyálkatömlők gyulladásához és a bőr kivörösödéséhez és megvastagodásához vezet.

„A Haglund-szindróma különösen gyakori a sportolóknál, köztük is a futballisták körében, mivel a szoros cipő, az ismétlődő sprintek és a hirtelen irányváltások mind növelhetik az irritációt” – mondta az orvos.

A nagy kérdés persze az, valóban segít-e, ha a játékosok kivágják a cipőjük sarkát. Dr. Grant szerint ez a módszer csökkentheti a sarokra nehezedő nyomást, és mérsékelheti a dörzsölést, de ettől még nem tekinthető végleges megoldásnak.

„Bár ez segíthet elkerülni a súrlódást, nem szabad hatékony kezelési módszerként tekinteni rá” – mondta. „Sok játékos gyors és praktikus megoldásként használja a tünetek enyhítésére, de nem biztos módszer a megelőzésre.”

Pedro Neto copőjén óriási lyuk éktelenkedik

Forrás: AFP

Az orvos szerint a megfelelő méretű cipő viselése jelentheti a megoldást, amely jól tartja és párnázza a sarkat. A túl szoros, túl merev vagy a sarok hátsó részét rendszeresen dörzsölő lábbeli csak tovább ronthat a helyzeten.

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