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Hajadban a sorsod? Pénzt, szerelmet, önbizalmat is hozhat, ha így viseled

ősi tudás energiamező hosszú haj
Jónás Ágnes
2026.07.20.
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Van, aki röviden, van, aki hosszabban szereti, egyesek összefogva, mások leengedve viselik. A hosszú haj nem csupán a megjelenés egyik legfőbb éke, hanem ritka spirituális erők hordozója. Most megtudhatod, hogyan tereld az éltető energiát hajadon keresztül a testedbe.

Őseink és a ma élő jógik szerint a haj a környezetünkből származó életerőt a testünkbe csatornázza. Éppen ezért nagy tisztelettel tekintenek azokra, akik hosszú hajjal rendelkeznek – minél hosszabb ugyanis a haj, annál több pozitív energia kering a szervezetben.

hosszú haj, spirituális energiák
A hosszú haj spirituális előnyei.
Forrás:  123rf.com

Az indiai bölcsek szerint a hosszú haj a kozmikus energia gyűjtőhelye.

A hosszú hajszálak hatással lehetnek a test energiaáramlására.

Eláruljuk, miben rejlik az energiagyűjtő Kundalini hajápolás különlegessége.

A hosszú hajnak spirituális előnyei vannak

Spirituális értelmezésben a haj nem csupán esztétikai minőség, és nem is csak a megjelenésünk éke: a hajszálak olyanok, mint a vezetékek, vagy mint az antennák, amelyek beszippantják a Napból származó energiát, a buddhisták által pránának nevezett életerőt. Az energia továbbvándorol a meditációt lehetővé tévő homloklebenyekbe, az emberi szervezet rezgésszáma pedig emelkedik. 

Egyes ezoterikus tanok szerint a személyiségről is sokat eláruló hosszú haj kalciummal, D-vitaminnal és foszforral van tele, amelyek az agy tetején található két láthatatlan csatornán keresztül jutnak a szervezetbe. Mindez jobb koncentrációhoz, megérzésekhez, állóképességhez és fizikai energiához juttat. 

Mi történik, ha levágatod a hosszú hajad? 

Állítólag lemaradsz a kozmikus energiákról. Minden hajvágás után nagyjából 3 évbe telik, mire új „antennák” jelennek meg a hajvégeken. 

Kundalini hajápolás

Az indiaiak is tisztában vannak a hosszú haj spirituális előnyeivel, éppen ezért gyakorolják a hajápolás ősi formáját, a Kundalini hajápolást. Napközben a hajukat kendőbe tekerve, speciális csomóban viselik, aktiválva a fej közepén lévő tobozmirigyet és az aurát. 

Amikor az energia a gerinc felé halad, a Kundalini életerő felébred (merthogy a Kundalini nem más, mint a gerincünk legalján szunnyadó energia). Élesebbé válik az elme, a blokkok oldódhatnak, és képessé válunk a dolgokat mélyebb összefüggéseiben látni.

Hírességek, akik erősen hisznek hosszú hajuk spirituális erejében

  • A kora középkori frank uralkodókat hosszú hajú királyoknak nevezték, és a nép úgy hitte, hogy a hajkoronájuk hordozza a hatalmukat. Ha egy királyt megfosztottak trónjától, büntetésből kopaszra nyírták.
  • Tagore, a Nobel-díjas indiai költő sosem vágatta a haját. Úgy vélte, a haja segíti hozzá az extra rezgésszinthez, az isteni energiához és az írói ihlethez. 
  • Blake Lively nyíltan vallott arról, hogy alapvetően félénk ember, és a hosszú haja ad neki önbizalmat a vörös szőnyegen.
LOS ANGELES, CA - JUNE 15: Actress Blake Lively arrives at the premiere of Warner Bros. Pictures' 'Green Lantern' held at Grauman's Chinese Theatre on June 15, 2011 in Hollywood, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)
Blake Lively büszke ápolt, hosszú hajára.
Forrás: Getty Images North America

Jason Momoa számára a hosszú haj a polinéz gyökerei iránti tisztelet jele. Egyáltalán nem szeretne megválni tőle. 

Jason Momoa hosszú haj, a cikkhez
Jason Momoa többször nyilatkozta, hogy nem válna meg hosszú hajától. 
Forrás: WireImage

Most már tudod, milyen szerencsés vagy, ha a hosszú hajúak táborát erősíted. Amennyiben szeretnéd fokozni hajnövekedésed, íme 10 hajpakolásrecept

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