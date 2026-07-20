Hajadban a sorsod? Pénzt, szerelmet, önbizalmat is hozhat, ha így viseled

Őseink és a ma élő jógik szerint a haj a környezetünkből származó életerőt a testünkbe csatornázza. Éppen ezért nagy tisztelettel tekintenek azokra, akik hosszú hajjal rendelkeznek – minél hosszabb ugyanis a haj, annál több pozitív energia kering a szervezetben.

A hosszú haj spirituális előnyei.

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Az indiai bölcsek szerint a hosszú haj a kozmikus energia gyűjtőhelye. A hosszú hajszálak hatással lehetnek a test energiaáramlására. Eláruljuk, miben rejlik az energiagyűjtő Kundalini hajápolás különlegessége.

A hosszú hajnak spirituális előnyei vannak

Spirituális értelmezésben a haj nem csupán esztétikai minőség, és nem is csak a megjelenésünk éke: a hajszálak olyanok, mint a vezetékek, vagy mint az antennák, amelyek beszippantják a Napból származó energiát, a buddhisták által pránának nevezett életerőt. Az energia továbbvándorol a meditációt lehetővé tévő homloklebenyekbe, az emberi szervezet rezgésszáma pedig emelkedik.

Egyes ezoterikus tanok szerint a személyiségről is sokat eláruló hosszú haj kalciummal, D-vitaminnal és foszforral van tele, amelyek az agy tetején található két láthatatlan csatornán keresztül jutnak a szervezetbe. Mindez jobb koncentrációhoz, megérzésekhez, állóképességhez és fizikai energiához juttat.

Mi történik, ha levágatod a hosszú hajad?

Állítólag lemaradsz a kozmikus energiákról. Minden hajvágás után nagyjából 3 évbe telik, mire új „antennák” jelennek meg a hajvégeken.

Kundalini hajápolás

Az indiaiak is tisztában vannak a hosszú haj spirituális előnyeivel, éppen ezért gyakorolják a hajápolás ősi formáját, a Kundalini hajápolást. Napközben a hajukat kendőbe tekerve, speciális csomóban viselik, aktiválva a fej közepén lévő tobozmirigyet és az aurát.

Amikor az energia a gerinc felé halad, a Kundalini életerő felébred (merthogy a Kundalini nem más, mint a gerincünk legalján szunnyadó energia). Élesebbé válik az elme, a blokkok oldódhatnak, és képessé válunk a dolgokat mélyebb összefüggéseiben látni.

Hírességek, akik erősen hisznek hosszú hajuk spirituális erejében