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Szégyelled a lábujjdekoltázsod? A glove pumps cipőtrend idén az egyetlen megoldás!

outfit cipőtrend öltözködés
Nagy Kata
2026.07.20.
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A divatvilágban időről időre felbukkan egy cipőtrend, ami elsőre furcsának tűnik, mégis pillanatok alatt meghódítja az utcákat. A glove pumps pontosan ilyen: kesztyűként simul a lábfejre, miközben elegáns és minimalista marad. De vajon tényleg ez lesz 2026 legkényelmesebb lépője?

A 2026-os cipőtrendek egyik legérdekesebb szereplője a glove pumps, amely a minimalizmus és a praktikum találkozása. Ez a fazon nem akar túl sok lenni, mégis azonnal észrevehető a finom formavilága miatt, éppen ezért sokan a legújabb alapdarabot látják benne. 

glove pumps, divat, illusztráción egy ilyen stílusú cipőt visel a modell
 A glove pumps, amilyen furán hangzik, annyira menő. 
Forrás: Getty Images Europe

A glove pumps 2026 cipőtrendje, ami jött, látott és mindent vitt 

  • A glove pumpsok, azaz a magasan záródó magassarkúk idén friss fuvallatként érkeznek meg a divattrendek közé. 
  • Kényelmességének és sokoldalúságának hála bármilyen outfithez tökéletesen passzintható. 

Az első meleg esték alkalmával évről-évre eljön az a pont, amikor rájössz, hogy ideje végre kiszabadítanod a bokáidat. No de a lábujjaidat? Nos, ők idén szabadság helyett inkább egy diszkrét házi őrizetbe kerülnek az új glove pumps trendnek hála.

A magassarkú tangapapucs, a balerina és a templomba járós cipő után most ez az az irányzat, amit minden magára valamit adó divatőrült követ: a magasan záródó felsőrészű magassarkú elegáns, praktikus és olyan érzetet kelt, mintha egyenesen a lábfejedre tervezték volna. 

Elegáns, letisztult és ami még fontosabb: nem villantja ki a lábujjaid találkozása miatt kialakuló kis dekoltázst, ami rengeteg erre érzékeny embernek szúrja a szemét. 

Egy ilyen elegáns bőrcipővel idén sem lőhetsz mellé!
Forrás: @livvperez / Instagram

Ha eddig azt hitted, hogy kényelmes de elegáns magassarkú nem létezik, akkor ideje elmerülnöd ebben a minimalista cipőtrendben, ami már aktív főszereplője a 2026-os utcai divatnak. Ez a fazon a balerinacipők kényelmét ötvözi egy visszafogott, nőies sarokkal és nyújt egy úgynevezett második bőr érzetet a rugalmas anyagnak hála, ami követi a lábad formáját, így nem te alkalmazkodsz végre a cipődhöz, hanem ő alkalmazkodik hozzád. 

PARIS, FRANCE - MARCH 08: A guest wears guest wears black tailored trousers, white leather pointed pumps heels shoes, outside Magda Butrym, during Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027, on March 08, 2026 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Tűsarkakkal is jól mutat ez a trend. 
Forrás: Getty Images Europe

Mivel nem hivalkodó, de mindenképpen különleges darab, szinte mindennel jól mutat: öltönynadrággal, farmerrel, de még midiszoknyával is. Olyan, mint az a barátnő, aki még egy unalmas buszozást is ötcsillagos programmá varázsol és akire mindig lehet számítani. 

A minimalista gardrób tökéletes kiegészítője a glove pumps. 
Forrás: @reformation / Instagram

Bár a divat híres arról, hogy egyik nap love bombingol, másnap pedig már ghostol, a glove pumps jó eséllyel több, mint egy egyéjszakás kaland: a letisztult formája és a funkcionalitása miatt simán beépülhet az alapdarabok közé, amelyek megmentenek azokon a napokon is, amikor azt érzed, hogy nincs mit felvenned. 

Szóval, ha idén tavasszal egyetlen új cipőre ruházol be, nem kell, hogy a legextrémebb darabok között keresgélj: válaszd azt, ami úgy passzol hozzád, mintha mindig is a tiéd lett volna! 

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