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A Z generáció meghúzta a határt: ha vége a munkaidőnek, nem válaszolnak munkahelyi üzenetekre

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Simon Péter
2026.07.20.
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Ha a munkaidőnek 5-kor vége, de még érkezik egy meghívó egy gyors online meetingre, a Gen Z egyszerűen nem csatlakozik. Nem azért, mert a Z generáció nem veszi komolyan a munkáját, hanem mert úgy gondolják: a munkaidő végén már a magánéletre szánt idő kezdődik, és ehhez ragaszkodnak.

A Z generáció szemlélete sok idősebb dolgozó számára meglepő lehet. Korábban természetesnek számított, hogy egy fontos projekt vagy sürgős feladat miatt esténként is elérhető marad valaki. A fiatalabb generáció viszont egyre tudatosabban húzza meg a saját határait.

z generáció munkaidő végén
A Z generáció viszont egyre tudatosabban húzza meg a saját határait.
Forrás: 123rf

Mit akar a Z generáció?

  • A fiatalok erősebb határokat húznak.
  • A Z generációnak fontos a munka-magánélet egyensúly.
  • Mit gondolnak erről a cégvezetők?

A Z generáció szeretné elkerülni a kiégést

A Gen Z tagjai gyakran hangoztatják, hogy a folyamatos elérhetőség hosszú távon kiégéshez vezethet. Szerintük nem attól lesz valaki jó munkavállaló, hogy éjjel is válaszol az e-mailekre, hanem attól, hogy munkaidőben hatékonyan dolgozik.

Egyre több vállalat is felismeri ezt, ezért igyekszik tiszteletben tartani a dolgozók szabadidejét, és csak valóban indokolt esetben szervez munkaidőn túli megbeszéléseket.

A vezetők véleménye megoszlik

Vannak vezetők, akik szerint ez a hozzáállás egészségesebb munkakultúrát teremt, és hosszú távon a teljesítménynek is jót tesz. Mások viszont attól tartanak, hogy a túl merev szabályok csökkentik a rugalmasságot, különösen a nemzetközi cégeknél, ahol az eltérő időzónák miatt olykor elkerülhetetlenek a késő esti megbeszélések.

A Gen Z a munka-magánélet egyensúlyára törekszik.
Forrás: 123rf

A Gen Z nem a munka ellen van, csupán egyensúlyra törekszik

A vita valójában nem arról szól, hogy ki dolgozik többet. Sokkal inkább arról, hol húzódik a határ a munka és a magánélet között.

A Z generáció szerint a szabadidő nem jutalom a kemény munka után, hanem ugyanolyan fontos része az egészséges életnek, mint maga a karrier. Az pedig, hogy ez a szemlélet idővel általánossá válik-e, a következő évek egyik legizgalmasabb munkaerőpiaci kérdése lehet.

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