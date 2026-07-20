Szörnyű dolgot tett az argentin válogatott a foci-vb végén: szégyent hoztak magukra

A foci-vb 2026-os eseménye a spanyolok győzelmével zárult, az argentin válogatott tehát a második helyen végzett, ami miatt láthatóan nagyon csalódottak voltak. Nem is sikerült sportszerűen viselkedni a trófeák átadásakor, most emiatt kapnak bírálatot.

Az argentin válogatott nem ünnepelte Spanyolországot a foci-vb 2026-os döntőjén.

Forrás: Yomiuri

Foci-vb 2026: az argentin válogatottat bírálják viselkedésük miatt

A foci-vb 2026-os döntője ugyan véget ért, de az esemény részletei még sokáig szolgáltathatnak beszédtémát. Kezdve a focitörténelem első halftime show-jával, ami nem igazán nyerte el az európai szurkolók tetszését, egészen a fizetésekig, amiket a csapatok kaptak. Most pedig a nyertes spanyol válogatott trófeáinak átadása került a figyelem középpontjába, azon belül is az, ahogy az argentin válogatott viselkedett közben.

A játékosok a pálya másik végére vonultak és hátat fordítottak a spanyol csapatnak, miközben átadták nekik az első helyért járó kupákat. Az argentin válogatott viselkedését szégyenteljesnek bélyegezték, sokkoló tiszteletlenségnek tartják. Ezt a részletet először Stuart Pearce, az angol válogatott egykori kapitánya vette észre, aki a talkSPORT számára tudósított a mérkőzésről. „Amikor Spanyolország éppen fel akarta emelni a trófeát, az argentinok mindannyian háttal álltak a trófeaátadásnak” – jegyezte meg. „Ez valószínűleg sokat elárul, nem igaz?” – tette még hozzá. Műsorvezető-társa, Adrian Durham így reagált: „Igen, egy csepp stílus sincs bennük. Borzalmasak voltak. (..) Teljes szégyent hoztak magukra.”

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