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Ez az oka annak, hogy a macskád folyton a laptopodon tesped – Nem biztos, hogy örülsz a megdöbbentő magyarázatnak

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Téged is állandóan kitúr a kedvenced a billentyűzetettől? Macskaviselkedés-szakértő árulta el, hogy miért csinálják ezt a cicák.

Tudjuk, hogy first world problem, de azért biztosan izgat, hogy a macskák miért szeretnek a laptopokon üldögélni. Erről mindeddig állítólag nem született nagyszabású tudományos vizsgálat, de a macskaviselkedés kutatói több megfigyelés alapján megpróbálják megmagyarázni az okát. 

Macskagazdik, figyelem! Ezért vonzó a cicának a laptopod.
Macskagazdik, figyelem! Ezért vonzó a cicának a laptopod.
Forrás: Shutterstock

Téged utánoz a macska vagy a gép melegét szereti? 

Bár a legújabb kutatások szerint a macskák bizonyos helyzetekben tudják utánozni az emberi viselkedést – egy tanulmány például azt mutatta ki, hogy egyes cselekvéseket, például egy doboz fejjel vagy lábbal történő megérintését is lemásolhatják –, a szakértők szerint ez nem magyarázza a billentyűzet iránti rajongásukat.

 Dr. David Sands állatpszichológus 25 éve vizsgálja a macskaviselkedést, és arra jutott, hogy a cicák nem azért ülnek a laptopra, mert utánozni szeretnék a gépelést. Ezt az is alátámasztja, hogy a legtöbb macskát egy régi, már nem használt, csaliként eléjük tett laptop egyáltalán nem érdekli. 

Sands hozzátette, bár sokan azt hiszik, de a gép melege sem a valódi ok, amiért a macska a billentyűzetre telepedik. „Bár a laptopok hőt bocsátanak ki, és a macskák imádják a meleget. De kézenfekvő a kérdést, hogy miért nem ülnek akkor a radiátorra” – idézi Sandst a BBC Science Focus

A gazdi illata vonzza? 

Nos, ez is népszerű elmélet, de nem igaz. „Bár a macskák szaglása rendkívül kifinomult, és lehet, hogy szívesen szaglásszák a gazdjuk után a klaviatúrát, de nem annyira romantikusak, hogy ezért strázsáljanak a laptopon” – nyilatkozta a szakember.

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Íme, a kiábrándító valóság...

Dr. David Sands szerint a billentyűzet elfoglalása valójában birtoklási viselkedés. Tehát a macska elsősorban nem a gazdája illatát szeretné szaglászni, hanem a saját szagával jelöli meg a laptopot. „A legvalószínűbb magyarázat, hogy a macskád a saját szagát akarja átadni, és ezzel elnyomni a tiédet. Minden a birtoklásról szól – ezzel a macskád gyakorlatilag azt mondja: »Az enyém vagy!«” – fejtette ki. 

...amit fokozni is tudunk 

„Az emberek azt hiszik, hogy a macskák, ha hozzájuk dörgölőznek a szeretetüket fejezik ki. De valójában a cicák a háziasítás ellenére nagyon birtokló állatok. Minél többször hozzádbújnak, annál jobban átadják a szagukat. Amíg a kutyákat társállatnak, a macskákat kártevőirtásra tenyésztették, így még mindig meglehetősen vadak” – nyilatkozta és hozzátette: „Ne feledd: a macskák gonosz zsenik – okkal ülnek abban a forgószékben a James Bond-filmekben.”

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