Ez az oka annak, hogy a macskád folyton a laptopodon tesped – Nem biztos, hogy örülsz a megdöbbentő magyarázatnak

Tudjuk, hogy first world problem, de azért biztosan izgat, hogy a macskák miért szeretnek a laptopokon üldögélni. Erről mindeddig állítólag nem született nagyszabású tudományos vizsgálat, de a macskaviselkedés kutatói több megfigyelés alapján megpróbálják megmagyarázni az okát.

Macskagazdik, figyelem! Ezért vonzó a cicának a laptopod.

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Téged utánoz a macska vagy a gép melegét szereti?

Bár a legújabb kutatások szerint a macskák bizonyos helyzetekben tudják utánozni az emberi viselkedést – egy tanulmány például azt mutatta ki, hogy egyes cselekvéseket, például egy doboz fejjel vagy lábbal történő megérintését is lemásolhatják –, a szakértők szerint ez nem magyarázza a billentyűzet iránti rajongásukat.

Dr. David Sands állatpszichológus 25 éve vizsgálja a macskaviselkedést, és arra jutott, hogy a cicák nem azért ülnek a laptopra, mert utánozni szeretnék a gépelést. Ezt az is alátámasztja, hogy a legtöbb macskát egy régi, már nem használt, csaliként eléjük tett laptop egyáltalán nem érdekli.

Sands hozzátette, bár sokan azt hiszik, de a gép melege sem a valódi ok, amiért a macska a billentyűzetre telepedik. „Bár a laptopok hőt bocsátanak ki, és a macskák imádják a meleget. De kézenfekvő a kérdést, hogy miért nem ülnek akkor a radiátorra” – idézi Sandst a BBC Science Focus.

A gazdi illata vonzza?

Nos, ez is népszerű elmélet, de nem igaz. „Bár a macskák szaglása rendkívül kifinomult, és lehet, hogy szívesen szaglásszák a gazdjuk után a klaviatúrát, de nem annyira romantikusak, hogy ezért strázsáljanak a laptopon” – nyilatkozta a szakember.