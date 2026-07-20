Előkerült Diana titkos végrendelete: Harryre hatalmas örökséget hagyott, de Kamilla és Károly is megkapta a magáét

Lapinformációk szerint a kézzel írt, már megsárgult dokumentumot a Kensington-palotában, egy raktárban Diana régi antik íróasztalfiókjában találták meg, majd átadák a királyi ügyvédeknek és levéltárosoknak. Abban, hogy a levél egyáltalán létezik-e, sokan kételkednek, de annyi biutos, hogy még a híre is nagy port kavart.
„Diana tudta, hogy figyelik”
„Ez a végrendelet mindent megváltoztat” – idéz az OK magazin egy királyi bennfentest. „Mindig is gyanítottuk, hogy van még egy végrendelet, de senki sem találta meg egészen mostanáig” – tette hozzá.
A palotai források szerint még az sem biztos, hogy a levelet Diana írta, de annyi azért kiszivárgott, hogy annak tartalma fiait, Vilmost és Harryt, volt férjét, Károlyt, valamint Camilla Parker Bowlest is érinti.
„Diana tudta, hogy figyelik. Azért tartotta titokban ezt a második végrendeletet, mert senkiben sem bízott: sem a személyzetben, sem a saját ügyvédeiben, a Cégben pedig biztosan nem” – nyilatkozta egy másik jólértesült.
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Fiaihoz is szólt a levélben
Diana hivatalos, 1993-ban aláírt végrendeletében vagyonának nagy részét fiaira, Vilmos és Harry hercegekre hagyta, emellett jótékonysági szervezetekről és 17 keresztgyermekéről is gondoskodott. Az állítólag most előkerült dokumentum azonban további személyes üzeneteket és kívánságokat is tartalmaz. Az egyik jegyzetben fiait arra kérte: „Védjétek meg egymást mindig, függetlenül attól, hogy mit mondanak rólam vagy rólatok egymásnak. „Ha apátok újranősül, tiszteljétek őt, de imádkozom, hogy mindig legyen helyem a szívedben” – tette hozzá utalva Kamillára. Arról is ír, hogy nagyon szeretné, ha semmilyen királyi kötelezettség nem állna a testvérek közé, és hozzátette, a korona minden bizonnyal próbára teszi a kapcsolatukat. „Imádkozom, hogy soha ne felejtsd el, ki vagy és ne azt tartsd szem előtt, hogy mások akarata miatt kivé kellene válnod. Ne feledd, én mindig azt tanítottam neked, hogy a bátorság mennyire fontos” − üzente Vilmosnak.
Harryre titkos örökséget hagyott
A beszámoló szerint a dokumentumban egy titkos örökséget is említ, amit Harry hercegnek szán. „Tudom, hogy nagyon érzékeny fiatalember vagy. Rád hagytam egy földbirtokot, egy falut afrikai egyik titkos zugában. Az emberek tárt karokkal fogadnak majd ott, és királyukká tesznek. Mellékeltem egy térképet is, hogy eljuss oda. Menj egyedül. Ha mással érkezel, bajba kerülhetsz” − fogalmazott.
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Károlyt és Kamillát nem kímélte
A források szerint a legnagyobb visszhangot az a kívánsága váltotta ki, amelyben állítólag megtiltotta volt férjének, Károlynak, hogy részt vegyen a temetésén. „Nem akarta, hogy Károly sírjon, sőt, azt se akarta, hogy ott legyen” – mondta egy bennfentes, aki azt is elárulta, hogy Diana Kamilla Parker Bowlesra is kitért.
„Semmi ne legyen az övé, ami az enyém volt. Ami a lakásomban marad, azt a halálom után semmisítsék meg, hogy Károly második felesége ne tehesse rá a kezét” − írta, ugyanakkor mind az 500 romantikus regényét (jegyzetekkel ellátva) valamint egy üveg gint is mellékelt hozzá: „Pohárköszöntő a második helyezésért” felirattal.
A végrendeletben Erzsébet királynőhöz is szólt: „Sosem értettél meg engem, bármennyire is kétségbeesetten próbálkoztam. Szeresd a fiaimat” − írta.
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