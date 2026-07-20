Előkerült Diana titkos végrendelete: Harryre hatalmas örökséget hagyott, de Kamilla és Károly is megkapta a magáét

Lapinformációk szerint a kézzel írt, már megsárgult dokumentumot a Kensington-palotában, egy raktárban Diana régi antik íróasztalfiókjában találták meg, majd átadák a királyi ügyvédeknek és levéltárosoknak. Abban, hogy a levél egyáltalán létezik-e, sokan kételkednek, de annyi biutos, hogy még a híre is nagy port kavart.

Előkerült Diana titkos végrendelete.

Forrás: Bettmann

„Diana tudta, hogy figyelik”

„Ez a végrendelet mindent megváltoztat” – idéz az OK magazin egy királyi bennfentest. „Mindig is gyanítottuk, hogy van még egy végrendelet, de senki sem találta meg egészen mostanáig” – tette hozzá.

A palotai források szerint még az sem biztos, hogy a levelet Diana írta, de annyi azért kiszivárgott, hogy annak tartalma fiait, Vilmost és Harryt, volt férjét, Károlyt, valamint Camilla Parker Bowlest is érinti.

„Diana tudta, hogy figyelik. Azért tartotta titokban ezt a második végrendeletet, mert senkiben sem bízott: sem a személyzetben, sem a saját ügyvédeiben, a Cégben pedig biztosan nem” – nyilatkozta egy másik jólértesült.

Alábbi galériánkban megnézheted, milyen lenne a királyi család, ha Diana még mindig élne.