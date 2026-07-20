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„Egy fillért sem adott nekem" – Charlie Sheen lánya a melleiből tartja el magát

Getty Images North America - Dominik Bindl
hollywood Charlie Sheen Sami Sheen Denise Richards
Nagy Anna
2026.07.20.
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A híres színész nem finanszírozza gyerekei életét. Charlie Sheen lánya kitálalt arról, miből is van bevétele.

Kiakadt Charlie Sheen lánya miután azzal vádolták, hogy apu pénzéből finanszírozza fényűző életmódját. Sami Sheen leszögezte, az OnlyFans-keresetéből tartja el magát.

Denis Richards és Charlie Sheen lánya, Sami Sheen 2026-ban.
Denis Richards és Charlie Sheen lánya, Sami Sheen 2026-ban.
Forrás: Chris DELMAS / AFP

Charlie Sheen lánya nem kap egy fillért sem apjától

Charlie Sheen és Denise Richards lánya, Sami Sheen 2004. március 9-én született, vagyis 22 éves, nemrég pedig TikTokon tette helyre az embereket. A kommentelők közül ugyanis többen kritizálták fényűző életmódját, amit szerintük „apuci finanszíroz". 

Charlie Sheen és Denise Richards a színész netflixes dokumentumsorozatának bemutatóján 2025-ben.
Charlie Sheen és Denise Richards a színész netflixes dokumentumsorozatának bemutatóján 2025-ben.
Forrás: LISA O'CONNOR / AFP

„Nézzétek, ha apu pénze lenne, azt nyíltan bevallanám, oké? Értesítenélek titeket róla” – mondta Sami. „Ezek a kommentek nagyon frusztrálnak, mert ez az ember több mint négy éve nem adott nekem egy fillért sem. 18 éves korom óta teljes mértékben magam tartom el magam” – tette még hozzá. „Nem az apám vette nekem a tengerparti házat”mondta a nemrég vásárolt új otthonára utalva. „Hanem ezek a mellek!” 

Sami Sheen ugyanis 2022-ben csatlakozott az OnlyFanshez, vagyis ahogy betöltötte a 18. életévét. „Sami 18 éves, és ez a döntés nem azon múlt, hogy kinek a házában él. Szülőként csak annyit tehetek, hogy vezetem őt, és bízom benne, hogy helyesen dönt és cselekszik, de mindenben a saját döntéseit hozza" – mondta akkor a lány döntéséről édesanyja, Denise Richarsd, aki 2002 és 2006 között élt együtt Charlie Sheennel, a házasságból pedig 2 lányuk született, Sami 2004-ben és Lola 2005-ben. 

Charlie Sheen és Denis Richards két lánya, Lola Sheen és Sami Sheen 2026-ban.
Charlie Sheen és Denis Richards két lánya, Lola Sheen és Sami Sheen 2026-ban.
Forrás: Chris DELMAS / AFP

Hat hónapos terhes volt második gyerekével a színésznő, amikor beadta a válókeresetet, ezután hosszas csatározás folyt a gyerekek elhelyezéséről és a gyerektartásról. Később Charlie Sheen és Denise Richarsd viszonya rendeződött, de úgy tűnik, a botrányhős színésznek nem sikerült bensőséges kapcsolatot kialakítani lányaival.

@samisheen Replying to @user3404962211197 ♬ original sound - sami sheen

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