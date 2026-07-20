„Egy fillért sem adott nekem" – Charlie Sheen lánya a melleiből tartja el magát

Kiakadt Charlie Sheen lánya miután azzal vádolták, hogy apu pénzéből finanszírozza fényűző életmódját. Sami Sheen leszögezte, az OnlyFans-keresetéből tartja el magát.

Denis Richards és Charlie Sheen lánya, Sami Sheen 2026-ban.

Forrás: Chris DELMAS / AFP

Charlie Sheen lánya nem kap egy fillért sem apjától

Charlie Sheen és Denise Richards lánya, Sami Sheen 2004. március 9-én született, vagyis 22 éves, nemrég pedig TikTokon tette helyre az embereket. A kommentelők közül ugyanis többen kritizálták fényűző életmódját, amit szerintük „apuci finanszíroz".

Charlie Sheen és Denise Richards a színész netflixes dokumentumsorozatának bemutatóján 2025-ben.

Forrás: LISA O'CONNOR / AFP

„Nézzétek, ha apu pénze lenne, azt nyíltan bevallanám, oké? Értesítenélek titeket róla” – mondta Sami. „Ezek a kommentek nagyon frusztrálnak, mert ez az ember több mint négy éve nem adott nekem egy fillért sem. 18 éves korom óta teljes mértékben magam tartom el magam” – tette még hozzá. „Nem az apám vette nekem a tengerparti házat” – mondta a nemrég vásárolt új otthonára utalva. „Hanem ezek a mellek!”

Sami Sheen ugyanis 2022-ben csatlakozott az OnlyFanshez, vagyis ahogy betöltötte a 18. életévét. „Sami 18 éves, és ez a döntés nem azon múlt, hogy kinek a házában él. Szülőként csak annyit tehetek, hogy vezetem őt, és bízom benne, hogy helyesen dönt és cselekszik, de mindenben a saját döntéseit hozza" – mondta akkor a lány döntéséről édesanyja, Denise Richarsd, aki 2002 és 2006 között élt együtt Charlie Sheennel, a házasságból pedig 2 lányuk született, Sami 2004-ben és Lola 2005-ben.

Charlie Sheen és Denis Richards két lánya, Lola Sheen és Sami Sheen 2026-ban.

Forrás: Chris DELMAS / AFP

Hat hónapos terhes volt második gyerekével a színésznő, amikor beadta a válókeresetet, ezután hosszas csatározás folyt a gyerekek elhelyezéséről és a gyerektartásról. Később Charlie Sheen és Denise Richarsd viszonya rendeződött, de úgy tűnik, a botrányhős színésznek nem sikerült bensőséges kapcsolatot kialakítani lányaival.

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