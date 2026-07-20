A kedvenc olasz sajtunk hiánycikk lehet a brutális időjárás miatt - Figyelmeztetnek a termelők

Sokak szerint az olasz ételek elképzelhetetlenek reszelt parmezán nélkül. A karakteres sajt nemcsak a különböző tésztaételekhez illik, tojásételek ízesítésére is használható. Rengetegen vásárolják, sokaknál mindig van a hűtőben, azonban lehet, hogy már nem sokáig jutunk hozzá.

Ha marad a szélsőséges időjárás, alig lesz parmezán sajt

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A hőség miatt kevesebb és rosszabb minőségű parmezán kerülhet a boltok polcaira

Az angol Grocery Gazette beszámolója szerint azonban a rendkívüli hőség egyre nagyobb terhet ró a parmezán előállítóira. Az észak-olaszországi gazdáknak a csökkenő tejhozammal, az emelkedő energiaárakkal és az egyre súlyosabb aszállyal is meg kell küzdeniük. Mindez különösen nagy probléma, hiszen az eredeti parmezán kizárólag szigorúan meghatározott olaszországi területeken készülhet.

Kevesebb tejet adnak a hőségtől szenvedő tehenek

A Parmigiano Reggiano jelentős részét Emilia-Romagna tartományban állítják elő. Itt a hőmérséklet helyenként már a 40 Celsius-fokot is meghaladta. A nagy melegben a tehenek kevesebbet esznek, ezért a tejhozamuk is visszaesik. A tejtermelés már tíz százalékkal is csökkenhetett, ez pedig befolyásolja a sajt mennyiségét is. Az eredeti Parmigiano Reggiano olyan tehenek tejéből készülhet, amelyeket helyben termesztett fűvel és szénával etetnek.

Nicola Bertinelli, a Parmigiano Reggiano Konzorcium elnöke szerint a melegebb időjárás nemcsak a tej mennyiségére, hanem annak minőségére is hatással van.

„Ha nem esik az eső, nem nő a fű, nem lesz széna, így pedig lehetetlen előállítani a sajtkészítéshez szükséges tejet" – mondta.

A gyártók attól tartanak, hogy az egyre gyakoribbá és hosszabbá váló forró időszakok miatt megemelkedhetnek az árak, a vásárolók pedig a magasabb árak mellet silányabb minőséget kapnak.

Csak öt olasz tartományban készülhet eredeti parmezán: Parma

Reggio Emilia

Modena

Bologna Reno folyótól balra fekvő része

Mantova Pó folyótól jobbra fekvő része A Parmigiano Reggiano Konzorcium szigorú előírásai szerint a sajtkorongokat helyi gazdaságokból származó nyers tehéntejből kell elkészíteni. Az állatok kizárólag a környéken megtermelt takarmányt kaphatják. Minden sajtkorongot legalább 12 hónapig kell érlelni, mielőtt forgalomba kerül.

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