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Rideg Léna
2026.06.10.
Úgy érzed, mostanában semmi sem akar összejönni, és folyamatosan akadályokba ütközöl? A kínai horoszkóp szerint négy csillagjegy számára ez a hét végre pozitív fordulatokat hoz.
 
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A kínai horoszkóp szerint a hét hátralévő része különösen kedvező energiákat tartogat négy csillagjegy számára. Az asztrológiai előrejelzések alapján a Tűz Sárkány energiája segíthet lezárni egy hosszabb ideje tartó nehéz időszakot, és új lendületet adhat azoknak, akik úgy érzik, az utóbbi hónapokban túl sok akadállyal kellett megküzdeniük. A szakértők szerint a Fa és a Tűz elemek találkozása erős motivációt, cselekvési vágyat és pozitív változásokat hozhat. Mutatjuk, mely jegyek szülöttei érezhetik úgy, hogy végre megindulnak körülöttük a dolgok. 

Végre jó hírt hozott a kínai horoszkóp ennek a 4 csillagjegynek
Végre jó hírt hozott a kínai horoszkóp ennek a 4 csillagjegynek.
Forrás:  Getty Images

A kínai horoszkóp szerint 4 jegy számára kedvező fordulatot hoz a hét vége

  • Kígyó (születési évek: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

A Kígyó jegyűek számára a magány érzése kerülhet a háttérbe a következő napokban. Bár általában jól érzik magukat egyedül, most ráébredhetnek, mennyire hiányzik számukra egy valódi emberi kapcsolat. A hét végéig egy baráti találkozás vagy váratlan beszélgetés olyan érzelmi feltöltődést hozhat, amelyre régóta szükségük volt.

 Az otthonuk ismét megtelhet élettel, nevetéssel és jó hangulattal, ami segít visszanyerni az optimizmusukat.

  • Kecske (születési évek: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

A Kecske jegyűek számára az elmúlt időszak elsősorban az anyagi bizonytalanságról és a munkahelyi stresszről szólt. A hét végére azonban új lehetőségek körvonalazódhatnak. Sokan rájöhetnek, hogy ideje új munka után nézni, vagy egy régóta dédelgetett mellékállást, vállalkozást elindítani.

 Egy új projekt, eszközbeszerzés vagy üzleti ötlet most váratlanul kedvező irányba mozdíthatja el a pénzügyi helyzetüket.

  • Sárkány (születési évek: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

A Sárkány jegyűek figyelme most az egészségük felé fordulhat. Az elmúlt időszakban talán elhanyagolták saját igényeiket, most azonban felismerik, hogy a hosszú távú jóllét érdekében változtatniuk kell néhány szokásukon. A hét végéig könnyebben alakíthatnak ki új rutint, legyen szó rendszeres mozgásról, tudatosabb táplálkozásról vagy egyszerűen több pihenésről. 

A legfontosabb felismerés számukra az lehet, hogy a kisebb lépések is komoly eredményekhez vezethetnek.

  • Kutya (születési évek: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

A Kutya jegy szülöttei számára a kapcsolatok kerülnek fókuszba. Az elmúlt időszakban úgy érezhették, hogy egy fontos kapcsolatuk megrekedt, vagy nem haladt a kívánt irányba. A hét végéig azonban elérkezhet a pillanat egy őszinte beszélgetésre. Sokan most nyitottabban beszélhetnek a közös jövőről, az elköteleződésről vagy akár a házasság lehetőségéről is. 

Nem feltétlenül az azonnali döntések ideje jön el, inkább annak felismerése, hogy készen állnak a következő lépésre.

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