Ezt hozza számodra a Tűz Ló éve a kínai jegyed szerint: nagy lehetőségek érkezhetnek

Bár a legtöbben a nyugati asztrológiát ismerik, sokszor érdemes lehet a kínai horoszkópot is megvizsgálni, ha tudni szeretnénk, hogy mi vár ránk. A kínai asztrológia szerint ugyanis az ember élete és sorsa már a születésekor elrendeltetett. A születési horoszkópunk elemzésével pedig jobban megismerhetjük önmagunkat és a ránk ható körülményeket is. A Tűz Ló éve 2026-ban mindenkit elér február 17-én, ami fenekestől felforgatja az életünket. Sásdi Bernadett, kínai asztrológus most elmondta, hogy melyik jegynek mit hoz a kínai új év, a kínai horoszkópja alapján.

A kínai asztrológus elmondja kinek mit hoz a Tűz Ló éve 2026-ban. Forrás: Shutterstock

Ezt hozza számodra a Tűz Ló éve 2026-ban a kínai jegyed alapján

A kínai asztrológia a természetben megtalálható öt őselemmel – víz, fa, tűz, föld és fém –, illetve 12 állatövi jeggyel dolgozik.

Minden egyes év egy kombinációt alkot a mennyei törzsekben (pl. jang tűz) és földi ágakban (pl. Ló) lévő elemekkel. Ezek egy rögzített sorrendű kombinációt alkotnak, amely 60 különböző elempárt ad ki. 60 évente újraindul ez a ciklus. Most a jang Tűz Ló évét kezdjük, ami legutoljára 1966-ban volt.

A kínai asztrológia 5 őseleme és a hozzájuk tartozó 12 állatövi jegy kifejezi személyiségünk, gondolkodásunk és lehetőségeink.

A születésünk napja a mérvadó a horoszkóp elemzése során.

Sásdi Bernadett 14 éve foglalkozik kínai asztrológiával, most pedig arról is lerántotta a leplet, hogy melyik jegynek mit hoz a Tűz Ló éve 2026-ban.

„Alapvetően a tűz év sokaknak hoz jót, nagyon szüksége volt a világnak már a tűz elemre. Leginkább a Tigris, Kígyó, Kecske és Kutya jegy szülöttjei számíthatnak előremutató változásokra és kedvező lehetőségekre az év során. Kiemelném a Kecske jegy szülötteit, akik különösen kegyeltjei lesznek a Ló évének" – nyilatkozta Bernadett, aki arra is kitért, hogy a többi jegyre mi vár pontosan a kínai új évben.

Tigris (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

A Tűz Ló erős energiája és intenzitása támogatja a benned lévő erőt. Ne hagyj ki semmilyen lehetőséget, mert ez az időszak a fejlődésről szól.

Nyúl (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Nagy változásokat hozhat ez az év, akár a karrierben, akár a privát életben. Ne állj ellen, sőt jobban jársz, ha idén a kezedbe veszi a kezdeményezést.