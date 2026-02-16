Ezt hozza számodra a Tűz Ló éve a kínai jegyed szerint: nagy lehetőségek érkezhetnek

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.02.16.
Február 17-én kezdődik a kínai új év. A kínai asztrológia szerint ez az év a Tűz Ló éve lesz, amely majd 2027. február 5-ig tart. Most Sásdi Bernadett, kínai asztrológus elmondta, hogy kinek mit hoz a Tűz Ló éve 2026-ban, a kínai horoszkóp szerint.

Bár a legtöbben a nyugati asztrológiát ismerik, sokszor érdemes lehet a kínai horoszkópot is megvizsgálni, ha tudni szeretnénk, hogy mi vár ránk. A kínai asztrológia szerint ugyanis az ember élete és sorsa már a születésekor elrendeltetett. A születési horoszkópunk elemzésével pedig jobban megismerhetjük önmagunkat és a ránk ható körülményeket is. A Tűz Ló éve 2026-ban mindenkit elér február 17-én, ami fenekestől felforgatja az életünket. Sásdi Bernadett, kínai asztrológus most elmondta, hogy melyik jegynek mit hoz a kínai új év, a kínai horoszkópja alapján.

A tűz ló éve 2026-ban sok meglepetést hoz a csillagjegyeknek
A kínai asztrológus elmondja kinek mit hoz a Tűz Ló éve 2026-ban.  Forrás: Shutterstock

Ezt hozza számodra a Tűz Ló éve 2026-ban a kínai jegyed alapján

  • A kínai asztrológia a természetben megtalálható öt őselemmel – víz, fa, tűz, föld és fém –, illetve 12 állatövi jeggyel dolgozik.
  • Minden egyes év egy kombinációt alkot a mennyei törzsekben (pl. jang tűz) és földi ágakban (pl. Ló) lévő elemekkel. Ezek egy rögzített sorrendű kombinációt alkotnak, amely 60 különböző elempárt ad ki. 60 évente újraindul ez a ciklus. Most a jang Tűz Ló évét kezdjük, ami legutoljára 1966-ban volt.
  • A kínai asztrológia 5 őseleme és a hozzájuk tartozó 12 állatövi jegy kifejezi személyiségünk, gondolkodásunk és lehetőségeink. 
  • A születésünk napja a mérvadó a horoszkóp elemzése során.

Sásdi Bernadett 14 éve foglalkozik kínai asztrológiával, most pedig arról is lerántotta a leplet, hogy melyik jegynek mit hoz a Tűz Ló éve 2026-ban

„Alapvetően a tűz év sokaknak hoz jót, nagyon szüksége volt a világnak már a tűz elemre. Leginkább a Tigris, Kígyó, Kecske és Kutya jegy szülöttjei számíthatnak előremutató változásokra és kedvező lehetőségekre az év során. Kiemelném a Kecske jegy szülötteit, akik különösen kegyeltjei lesznek a Ló évének" – nyilatkozta Bernadett, aki arra is kitért, hogy a többi jegyre mi vár pontosan a kínai új évben. 

Tigris (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

A Tűz Ló erős energiája és intenzitása támogatja a benned lévő erőt. Ne hagyj ki semmilyen lehetőséget, mert ez az időszak a fejlődésről szól.

Nyúl (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Nagy változásokat hozhat ez az év, akár a karrierben, akár a privát életben. Ne állj ellen, sőt jobban jársz, ha idén a kezedbe veszi a kezdeményezést.

Sárkány (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

A Ló energiája növeli a belső erőt, és az önbizalmat. Használd ki az év gyors tempóját, adj bele anyait-apait a terveid megvalósításába, építs kapcsolatokat.

Kígyó (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Tele leszel energiával, tenni akarással. Most nem leszel annyira visszahúzódó, nyitottabb leszel és a külvilágból is számtalan jó lehetőség érkezhet, amit érdemes lesz kiaknázni.

Ló (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Ez az ő éve, ami nagy változásokat hozhat. Fókuszba kerülnek a személyes kapcsolatok, a szerelem, testiség és az egészség. Legyél tudatos, ne essen túlzásokba, az önkontroll idén sokat segít. 

Kecske (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Az egyik legjobb év lehet: karrierben, párkapcsolatban, üzleti életben is nagy lehetőségek érkezhetnek, rajtad múlik, hogy ezek elmennek melletted vagy felhasználod őket a fejlődés érdekében.

Majom (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

2026-ban kevesebb változás várható, inkább az élet adta élvezetek és örömök megélésének ideje jön el. Figyelj arra, hogy ne aprózd el magad a sok-sok feladatodban.

Kakas (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Főként a kapcsolatok terén vannak jó kilátások ebben az évben. Most lehet új barátokat vagy szerelmet találni. A karrieredben vagy az üzleti ügyeidben is lehetséges nagyobb előrelépés.

Kutya (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Minden adott lesz ahhoz, hogy ebben az évben jól alakuljanak a dolgaid. Akár a szakmai, akár a privát életedben nagy fordulatok jöhetnek, amelyek előremutató változásokat hoznak majd.

Disznó (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Valamivel nyugalmasabb időszak köszönt be, kevesebb változásra lehet számítani, de nem áll meg az élet. Főként a pénzügyekre kell odafigyelned ebben az évben, kerüld az impulzív döntéseket.

Patkány (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

A legnagyobb változások most a te életedben lehetnek. A legjobb, ha saját magad kezdeményezed, de ha kívülről jön, akkor se állj ellen, mert ezek most szükségesek a fejlődéséhez.

Bivaly (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Az élet nagy eseményeket tartogat erre az évre. Ezek lehetnek nagyobb változások is, de akár a rég dédelgetett álmok valóra válása is. Lehetségesek jelentőségteljes találkozások és életre szóló utazások is.

@borsonline_aktualis

Iszet boszi újévi jóslata 2026-ra Ez vár ránk 2026-ban a boszorkány főpapnő szerint a karrier, pénz, egészség és szerelem terén. #bors #iszetboszi #jóslás #2026 #újév #főpapnő #mágus #jövendölés #karrier #pénz #egészség #szerelem

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

