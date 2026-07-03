4 csillagjegy életét felforgatja a retrográd Merkúr: sötét titkok kerülnek elő a múltból

A retrográd Merkúr hatása június végén kezdődött, a bolygó hátráló mozgása pedig egészen július 23-áig tart. Ez azzal jár, hogy a bolygó energiaáramlása megszakad, ami káoszhoz vezethet, ezt pedig 4 csillagjegy fogja a legjobban érzékelni.
- A retrográd Merkúr július 23-áig érezteti hatását, és több életterületen is váratlan fordulatokat hozhat.
- Mivel a bolygó most a Rák jegyében hátrál, az érzelmek, a családi kapcsolatok és a múlt eseményei hangsúlyosabbá válhatnak.
- Régi ügyek, félreértések és korábban lezártnak hitt helyzetek ismét előtérbe kerülhetnek.
- Négy jegy szülöttei a többieknél erősebben tapasztalhatják meg a retrográd Merkúr hatásait.
A retrográd Merkúr hatása: 4 csillagjegynek kell vigyáznia
A Merkúr retrográd mozgását a Rák jegyében végzi, ami azt jelenti, hogy hatása a családhoz, a biztonságérzethez, a kommunikációhoz és az emlékekhez kapcsolódik, személyesebbnek és intenzívebbnek érződnek majd a történések. Az asztrológusok szerint ilyenkor gyakran kerülnek elő régi családi ügyek, gyakoribb lehet a múlt eseményein való rágódás, a logikus gondolkodás helyett pedig az érzelmek kerülnek előtérbe.
Kos
A Merkúr retrográd időszaka elsősorban a Kos jegy szülötteinek családi és otthoni ügyeire helyezheti a hangsúlyt. Előfordulhat, hogy korábban lezártnak hitt családi témák ismét előkerülnek: régi titkok derülhetnek ki, és feszült helyzetek teremtődhetnek egy rokonnal kapcsolatban. Ebben az időszakban a Kosoknak érdemes fokozott figyelmet fordítaniuk a kommunikációra, mert könnyen félreérthetnek egy megjegyzést vagy kritikának vehetnek olyan szavakat, amelyek mögött valójában nincs rossz szándék. Mielőtt következtetéseket vonnának le, célszerű tisztázniuk a helyzetet.
Bika
A Bikák számára a Merkúr retrográd mozgása elsősorban a kommunikáció, a közlekedés és a testvérekkel való kapcsolatok területén hozhat kihívásokat. A következő hetekben gyakoribbak lehetnek a félreértések, az elkapkodott kijelentések vagy az olyan üzenetek, amelyek nem a kívánt módon jutnak el a címzetthez. Rövidebb utazások és programok szervezésénél is érdemes tartaléktervvel készülni, mert könnyebben csúszhatnak be váratlan akadályok. Régi viták vagy korábban lezáratlan beszélgetések ismét felszínre kerülhetnek, különösen a testvérekkel vagy közeli ismerősökkel való kapcsolatokban. A türelem és a világos kommunikáció most többet segíthet, mint valaha.
Ikrek
Az Ikrek számára a pénzügyek és a személyes értékrend kerülhetnek a középpontba. A következő hetekben sokan átgondolhatják korábbi költéseiket, rendezhetik elmaradt számláikat, vagy újragondolhatják anyagi céljaikat. Nem kizárt, hogy egyes vásárlásokkal kapcsolatban megbánás vagy bizonytalanság jelentkezik, miközben az önbizalom és az önértékelés kérdései is előtérbe kerülhetnek. Az asztrológusok szerint ilyenkor különösen fontos az impulzív költekezés elkerülése. Érdemes átgondolni minden nagyobb pénzügyi döntést, és nem érzelmi alapon vállalni új kötelezettségeket.
Rák
A Merkúr lassulása éppen a Rák jegyében történik, ezért őket sem fogja elkerülni a hatása. A figyelem most az önazonosságra, az önkifejezésre és arra irányulhat, hogyan mutatják meg magukat a külvilágnak. Sokan érzékenyebbé válhatnak mások véleményére, miközben erősebb igényt érezhetnek az önvizsgálatra. Korábbi döntések, beszélgetések vagy akár régi helyzetek is visszatérhetnek, lehetőséget adva arra, hogy új szemszögből értékeljék azokat. Ez az időszak segíthet felismerni, mi működött jól, és min lenne érdemes változtatni.
Mi az a retrográd Merkúr?
A retrográd Merkúr az asztrológiában azt az időszakot jelöli, amikor a Földről nézve a Merkúr látszólag visszafelé halad az égbolton. Bár csillagászati szempontból ez csupán optikai jelenség, az asztrológiai hagyomány szerint ilyenkor gyakrabban fordulhatnak elő kommunikációs félreértések, technikai problémák, késések és váratlan fennakadások. Mivel a Merkúr a kommunikáció, a gondolkodás és az információáramlás bolygója, retrográd időszaka sokak szerint a múlt lezáratlan ügyeinek rendezésére, valamint a korábbi döntések felülvizsgálatára is alkalmat ad.
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