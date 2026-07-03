4 csillagjegy életét felforgatja a retrográd Merkúr: sötét titkok kerülnek elő a múltból

A retrográd Merkúr hatása június végén kezdődött, a bolygó hátráló mozgása pedig egészen július 23-áig tart. Ez azzal jár, hogy a bolygó energiaáramlása megszakad, ami káoszhoz vezethet, ezt pedig 4 csillagjegy fogja a legjobban érzékelni.

Félreértések és sötét titkok: 4 csillagjegy életére különösen nagy hatással lesz a retrográd Merkúr.

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A retrográd Merkúr július 23-áig érezteti hatását, és több életterületen is váratlan fordulatokat hozhat.

Mivel a bolygó most a Rák jegyében hátrál, az érzelmek, a családi kapcsolatok és a múlt eseményei hangsúlyosabbá válhatnak.

Régi ügyek, félreértések és korábban lezártnak hitt helyzetek ismét előtérbe kerülhetnek.

Négy jegy szülöttei a többieknél erősebben tapasztalhatják meg a retrográd Merkúr hatásait.

A retrográd Merkúr hatása: 4 csillagjegynek kell vigyáznia

A Merkúr retrográd mozgását a Rák jegyében végzi, ami azt jelenti, hogy hatása a családhoz, a biztonságérzethez, a kommunikációhoz és az emlékekhez kapcsolódik, személyesebbnek és intenzívebbnek érződnek majd a történések. Az asztrológusok szerint ilyenkor gyakran kerülnek elő régi családi ügyek, gyakoribb lehet a múlt eseményein való rágódás, a logikus gondolkodás helyett pedig az érzelmek kerülnek előtérbe.

Kos

A Merkúr retrográd időszaka elsősorban a Kos jegy szülötteinek családi és otthoni ügyeire helyezheti a hangsúlyt. Előfordulhat, hogy korábban lezártnak hitt családi témák ismét előkerülnek: régi titkok derülhetnek ki, és feszült helyzetek teremtődhetnek egy rokonnal kapcsolatban. Ebben az időszakban a Kosoknak érdemes fokozott figyelmet fordítaniuk a kommunikációra, mert könnyen félreérthetnek egy megjegyzést vagy kritikának vehetnek olyan szavakat, amelyek mögött valójában nincs rossz szándék. Mielőtt következtetéseket vonnának le, célszerű tisztázniuk a helyzetet.

Bika

A Bikák számára a Merkúr retrográd mozgása elsősorban a kommunikáció, a közlekedés és a testvérekkel való kapcsolatok területén hozhat kihívásokat. A következő hetekben gyakoribbak lehetnek a félreértések, az elkapkodott kijelentések vagy az olyan üzenetek, amelyek nem a kívánt módon jutnak el a címzetthez. Rövidebb utazások és programok szervezésénél is érdemes tartaléktervvel készülni, mert könnyebben csúszhatnak be váratlan akadályok. Régi viták vagy korábban lezáratlan beszélgetések ismét felszínre kerülhetnek, különösen a testvérekkel vagy közeli ismerősökkel való kapcsolatokban. A türelem és a világos kommunikáció most többet segíthet, mint valaha.