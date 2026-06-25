Ez a 3 csillagjegy próbára teszi mások türelmét 2026 nyarán: mindenkit kiakasztanak

Asztrológiai szempontból sűrűnek ígérkezik a nyár. Június 30-án a Jupiter belép a tüzes Oroszlán jegyébe, és ott is marad az egész évszakban. Július 4-én a Mars és a kiszámíthatatlan Uránusz találkozik az Ikrekben, ez nyugtalanságot, robbanékonyságok hozhat. Közben a Merkúr június 29-től retrográd mozgásba kezd a Rák jegyében, augusztus 12-én pedig egy Oroszlánban bekövetkező napfogyatkozás bonyolítja tovább a dolgokat.

Van három csillagjegy, melynek szülöttei idén nyáron kiborítják a környezetüket

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Ez a 3 csillagjegy próbára teszi mások türelmét 2026 nyarán

Ikrek

Az Ikrek számára a július 4-i Mars–Uránusz-együttállás hozhatja el a nyár legfeszültebb, egyben legizgalmasabb időszakát. Az asztrológiai értelmezés szerint a hatás olyan lesz, mintha valaki egyszerre gyújtana meg egy egész doboz csillagszórót: az Ikrek szülötei tele lesznek ötletekkel, hirtelen felismerésekkel, képtelenek lesznek egy helyben maradni. A kreativitásnak kedvezhet ez az együttállás, a környezetük viszont rám fárasztónak ítéli az Ikreket. Folyton félbeszakítanak másokat, gyorsan témát váltanak, és akkor is elmondják a véleményüket, ha ezt senki sem kérte. Nehezen viselik, ha mások lassabban gondolkodnak, beszélnek vagy döntenek nála. Fontos lesz, hogy a jegy szülöttei időnként megálljanak, levegőt vegyenek, és megpróbáljanak meghallgatni másokat is. Egy rövid séta telefon nélkül sokkal többet segíthet, mint gondolnák.

Rák

A Rákok nyara másképp lesz megterhelő, mint az Ikreké. Június 30-án a Jupiter elhagyja a jegyüket - a bolygó már egy éve erősítette fel az érzelmi működésüket. Szinte ezzel egy időben, június 29-én a Merkúr retrográd mozgásba kezd a Rákban: július 23-ig régi ügyeket, kimondatlan sérelmeket, elvarratlan érzelmi szálakat hozhat felszínre. Emiatt a Rák 2026 nyarán sok mindent a szívére vehet. Egy ártalmatlannak szánt mondat napokig visszhangzik benne, de a környezete azt sem érti, mivel bántották meg. Hajlamosabb lesz visszahúzódni, sértődötten reagálni, vagy csak utalásokkal kommunikálni. Augusztus közepétől, amikor a Mars is belép a jegyébe, és kvadrátot alkot a Neptunusszal és a Szaturnusszal, a helyzet még rosszabbá válhat. A Rákok ne várják el másoktól, hogy olvasnak a gondolataikban: ha elmondják, mit éreznek, sokkal könnyebben kaphatnak valódi támogatást.

Oroszlán

Az Oroszlán reflektorfénybe kerül 2026 nyarán. Június 30-án a Jupiter belép a jegyébe, és több mint egy évig ott marad. Július 29-én a Jupiter a Nappal is együtt áll az Oroszlánban, augusztus 12-én pedig napfogyatkozás következik be a jegy 20. fokán. A horoszkóp szerint ez rendkívül erős hatással lesz az Oroszlánokra: több figyelmet akarnak, az önbizalmuk pedig tovább nő. Ez azonban másoknak nagyon sok lehet. És ha az Oroszlán nem kapja meg a kellő figyelmet, csalódottá vagy sértetté válik. A helyzet akkor javulhat, ha az Oroszlánok is érdeklődnek mások iránt.