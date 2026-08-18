Victoria Beckham meztelenruhája kiverte a biztosítékot: szinte semmi nem takarta a fenekét: VIDEÓ

Még maga Victoria Beckham is rájöhetett időközben, hogy ruhája nem a legszerencsésebb választás. A videón, amit férje osztott meg, láthatóan kínosan érzi magát és táskájával próbálja eltakarni a fenekét.

Victoria Beckham ma is gyönyörű, bár volt, aki szerint ezúttal túl sokat mutatott.

Forrás: Getty Images North America

Victoria Beckham feszenghetett a meztelenruhájában

David Beckham büszke gyönyörű feleségére, ezért az egész világnak megmutatta Victoria Beckham meztelenruhás felvételeit, aki nem biztos, hogy annyira örült ennek.

„29 évvel ezelőtt jöttünk Portofinóba ebbe a szállodába, mielőtt bárki is tudta volna, hogy randizunk, és most itt vagyunk újra” − írta David Beckham a posztjához, pedig ezúttal nem csak pozitív üzenetek érkeztek. Voltak, akik szerint Victoriának ennyi idősen már nem kellene a fenekét közszemlére tennie, más pedig stílustalannak és divatbakinak nevezte a kihívó szettet. Volt persze, aki helyretette a kritikusokat. „David Beckham megosztott egy gyönyörű videót a feleségéről Victoria Beckhamről egy olyan helyen, ahol csodálatos időt töltöttek együtt. És mégis, ahelyett, hogy arról beszélnének, milyen gyönyörű, és milyen jól érzik magukat együtt 29 évvel később, az emberek a ruháját kritizálják. Szomorú, hogy a kommentek közül a legtöbb nőktől származik!” − írta egy kommentelő.

A minap bikinifelsőben kapták lencsevégre

Victoria Beckhamet fekete bikinifelsőben fotózták le a család luxusjachtján Saint-Tropez-ban. A francia riviérán töltött pihenés azonban nem volt feszültségmentes, ugyanis kiderült, hogy Brooklyn Beckham és Nicola Peltz is a közelben nyaralnak, és akár össze is futhattak volna, jachtjaik mindössze néhány órával kerülték el egymást, de sem a család, sem Brooklyn nem kezdeményezte a békülést.

Beckhamék luxusjachtját belülről az alábbi galériában nézheted meg.