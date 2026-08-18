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Victoria Beckham meztelenruhája kiverte a biztosítékot: szinte semmi nem takarta a fenekét: VIDEÓ

victoria beckham portofino David Beckham
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David Beckham megmutatta, milyen bombázó még ma is a felesége. Victoria Beckham megjelenése ezúttal nem aratott osztatlan sikert.

Még maga Victoria Beckham is rájöhetett időközben, hogy ruhája nem a legszerencsésebb választás. A videón, amit férje osztott meg, láthatóan kínosan érzi magát és táskájával próbálja eltakarni a fenekét. 

Victoria Beckham ma is gyönyörű, bár volt, aki szerint ezúttal túl sokat mutatott.
Victoria Beckham ma is gyönyörű, bár volt, aki szerint ezúttal túl sokat mutatott.
Forrás: Getty Images North America

Victoria Beckham feszenghetett a meztelenruhájában 

David Beckham büszke gyönyörű feleségére, ezért az egész világnak megmutatta Victoria Beckham meztelenruhás felvételeit, aki nem biztos, hogy annyira örült ennek. 

„29 évvel ezelőtt jöttünk Portofinóba ebbe a szállodába, mielőtt bárki is tudta volna, hogy randizunk, és most itt vagyunk újra” − írta David Beckham a posztjához, pedig ezúttal nem csak pozitív üzenetek érkeztek. Voltak, akik szerint Victoriának ennyi idősen már nem kellene a fenekét közszemlére tennie, más pedig stílustalannak és divatbakinak nevezte a kihívó szettet. Volt persze, aki helyretette a kritikusokat. „David Beckham megosztott egy gyönyörű videót a feleségéről Victoria Beckhamről egy olyan helyen, ahol csodálatos időt töltöttek együtt. És mégis, ahelyett, hogy arról beszélnének, milyen gyönyörű, és milyen jól érzik magukat együtt 29 évvel később, az emberek a ruháját kritizálják. Szomorú, hogy a kommentek közül a legtöbb nőktől származik!” − írta egy kommentelő. 

A minap bikinifelsőben kapták lencsevégre

Victoria Beckhamet fekete bikinifelsőben fotózták le a család luxusjachtján Saint-Tropez-ban. A francia riviérán töltött pihenés azonban nem volt feszültségmentes, ugyanis kiderült, hogy Brooklyn Beckham és Nicola Peltz is a közelben nyaralnak, és akár össze is futhattak volna, jachtjaik mindössze néhány órával kerülték el egymást, de sem a család, sem Brooklyn nem kezdeményezte a békülést. 

Beckhamék luxusjachtját belülről az alábbi galériában nézheted meg.

David Beckham jachtja felülről
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham jacht
David Beckham jachtjának nappalija - A hajón több közösségi teret is kialakítottak
David Beckham, jacht
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A jacht felülről
Youtube

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