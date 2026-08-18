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munkahelyi légkör

Túl kedves vagy a munkahelyeden? Itt az idő, hogy leszokj róla!

Getty Images - FreshSplash
munkahelyi légkör sikeres emberek rossz szokás
Life.hu
2026.08.18.
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Szakemberek szerint a munkahelyi kedvesség túlértékelt viselkedés. Pszichológusok szerint a sikeres emberekre nem jellemző, ahogy több másik munkahelyi szokás sem.

Túl sok mosoly, üres bók és állandó jófejség? A pszichológusok szerint vannak olyan túlértékelt munkahelyi szokások, amelyeket a legsikeresebb emberek simán elhagynak, és helyette másra fókuszálnak.

Egy nő mosolyog a munkahelyén, rossz munkahelyi szokás.
Vannak rossz munkahelyi szokások, amiket a sikeres emberek elhagynak.
Forrás:  Getty Images

A sikeres emberek nem foglalkoznak ezekkel az íratlan munkahelyi szokásokkal

A munkahelyi kedvesség határtalannak tűnhet, de a pszichológusok szerint a túlzott „jófejség” gyakran inkább árt, mint használ. Aki mindig csak mosolyog, bólogat és mindenki kedvében jár, könnyen elveszíti a hitelességét és a bizalmat a kollégái szemében. A probléma lényege, hogy az emberek nagyon érzékenyek a nonverbális jelekre: a hanghordozás, a gesztusok és a mimika könnyen elárulják a valódi érzéseket. De vajon baj ez? Mutatjuk azokat a rossz munkahelyi szokásokat, amelyeket sikeres emberek nem csinálnak. 

Ne legyél túl kedves

Sok helyen a túlzott kedvesség automatikusan elfogadott munkahelyi norma, már-már szabály, hogy mindenkivel kedveskedni kell. Azonban, ha mindenki állandóan csak kedveskedik, akkor pszichológusok szerint kialakul egy olyan helyzet, amelyben mindenki azt hiszi, hogy a másik azért bókol neki, mert akar tőle valamit, miközben valójában senki sem szeret senkit. A sikeres emberek felismerik ezt a légkört és próbálnak tárgyilagosak és őszinték lenni. 

Legyél konkrét és pontos

Egy sikeres ember ahelyett, hogy általánosságban dicsérne vagy kritizálna, mindig rámutat a konkrét viselkedésre, fejlesztendő területre vagy jó megoldásokra. Például ne azt mondd, hogy „unalmas volt a prezentáció”, hanem fogalmazz úgy: „a prezentációban túl sok volt a szöveg, ezért nehéz volt követni”. A konkrét visszajelzés őszintébbnek és hasznosabbnak tűnik, és csökkenti a sértődés esélyét is. 

Munkaidő utáni programok

Nem kell elmenned a munkaidő után sehova, ha nem akarsz. A kötelező jellegű munkahelyi „kikapcsolódások” valójában sokszor csak arra jók, hogy elvegyék a szabadidődet. Ha úgy gondolod, nem éreznéd jól magad, akkor csak simán hagyd ki és még indokolnod sem kell.

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