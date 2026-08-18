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Az ausztrál Bridgerton: a Ragyogó karrierem Netflix-sorozat közel van a zseniálishoz

ajánló Bridgerton sorozat Netflix
Horváth Angéla
2026.08.18.
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A Bridgerton ötödik évadára még várni kell, de a kosztümös sorozatok rajongói közben új kedvencet találhatnak a Netflixen. A Ragyogó karrierem nemrég debütált a streamingplatformon, és a kritikusok hatalmas lelkesedéssel fogadták.

A Ragyogó karrierem című sorozatot sokan az ausztrál Bridgertonként emlegetik, bár a sztori nagyon különböző. Miles Franklin 1901-ben megjelent, azonos című regényéből készült, középpontjában pedig Sybylla áll, aki vidéki életét maga mögött hagyva sikeres író szeretne lenni.

A Ragyogó karrierem sokak szerint jobb mint a Bridgerton
A Ragyogó karrierem sokak szerint jobb mint a Bridgerton
Forrás: Tudum

A 19. századi ausztrál vidéken játszódó történetben fényűző kúriákat, csodás tájakat láthatunk, de a romantika és a botrányok sem maradtak ki a sorozatból. A kosztümös világhoz meglepően modern zenei aláfestés társul: többek között Rod Stewart és a Wet Leg dalai is felcsendülnek.

Az első epizódban a tinédzser Sybyllát előkelő társasági körökben mozgó nagyanyjához küldik, hogy felkészítsék a házasságra. A lánynak azonban egészen más tervei vannak: szerelmes lesz, és írói karriert akar építeni.

A főszerepben Philippa Northeastet láthatjuk, akit az ausztrál nézők az Otthonunk című sorozat Evelyn MacGuire-jaként ismerhettek meg.

„A sorozat időtlen történetet dolgoz fel, minden, amiről szól, ma is aktuális: milyen nőként alkotói életet kialakítani, és közben megküzdeni a társadalom elvárásaival” – mondta a színésznő a The Guardiannek.

A szereplőgárdában Christopher Chung, az Utolsó befutók színésze alakítja Harryt, Sybylla szerelmét. A lány nagyanyját Anna Chancellor, édesanyját Genevieve O’Reilly játssza.

A kritikusok is odavannak a Ragyogó karrieremért

A sorozat ígéretesen indult, kedvező kritikákat kapott. A The Guardian öt csillagot adott rá, „ritka és gyönyörű kosztümös drámának” nevezték. Más szaklapok azt írták, képes meglepetést okozni, felnövéstörténetként is szórakoztató, az alkotói frusztráció bemutatása is tökéletesen működik. Összességében úgy fogalmaztak: a sorozat „veszélyesen közel van a zseniálishoz”.

Lesz második évad?

Egyelőre nem tudni. A Netflix nem limitált sorozatként jelentette be a Ragyogó karrieremet, ugyanakkor hivatalosan még nem erősítették meg a folytatást. A sztori azonban adott, Miles Franklin ugyanis folytatást is írt az eredeti regényhez My Career Goes Bung címmel, így Sybylla története akár tovább is folytatódhat.

A Ragyogó karrierem mind a hat epizódja elérhető a Netflixen.

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