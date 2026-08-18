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A farm, ahol élünk cuki, szőke kislánya 64 évesen felismerhetetlen – Durván elcsúfították

Profimedia -
akkor és most sorozat A farm, ahol élünk
Váradi Melinda
2026.08.18.
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Alison Arngrim neve egy egész generáció számára egyet jelent a legendás A Farm, ahol élünk sorozattal, amelyben gyerekként vált ismertté. A színésznő most, 64 évesen egy különleges szerep kedvéért tért vissza az ikonikus történet világába, ám ezúttal egészen más külsővel láthatjuk.

Kevés olyan sorozat van, amelynek szereplői évtizedekkel később is ennyire élénken élnek a nézők emlékezetében. A Farm, ahol élünk ilyen produkció: az Ingalls család története generációk számára jelentett meghatározó televíziós élményt, a szereplők pedig szinte családtagokká váltak. Alison Arngrim is nagyon fiatalon került a kamerák elé, és a sorozat egyik emlékezetes gyerekszereplőjeként vált ismertté. A színésznő most ismét visszatért a történet világába, de aki csak a jelenlegi külseje alapján próbálná felismerni, könnyen zavarba jöhetne.

Alison Arngrim Nellie-t alakította A farm, ahol élünk című sorozatban.
Alison Arngrim Nellie-t alakította A farm, ahol élünk című sorozatban.
Forrás: Profimedia
  • A színésznő egészen különleges szerepben tért vissza. 
  • A maszkmesterek szinte felismerhetetlenné változtatták. 
  • A történet egyik jelenete hamar meglehetősen hátborzongató fordulatot vesz.

Így néz ki 64 évesen A farm, ahol élünk kislánya, Alison Arngrim

A Netflix július 9-én mutatta be A farm, ahol élünk teljesen újragondolt feldolgozását, amiben az eredeti sorozat Nellie-je is feltűnik. Alison Arngrim egy váratlan vendégszerep kedvéért csatlakozott az új feldolgozáshoz. Ezúttal Ida nevű karaktert alakít, aki egy félelmetes, erdőben élő csavargó asszony. A szerephez természetesen teljes átalakításra volt szükség. A korábban bájos szőke gyereksztár külsejét a maszkmesterek alaposan megváltoztatták: az arcára koszt tettek, rongyos ruhába öltöztették, a fogait pedig szándékosan piszkossá alakították.

Az eredmény annyira meggyőző lett, hogy első pillantásra aligha gondolnánk, hogy ugyanazt a színésznőt látjuk, akit annak idején a nézők a sorozatból megismertek. A történet szerint az erdőben eltévedt Ingalls lányok találkoznak Idával. A nő kezdetben barátságosan viselkedik velük, és a tábortűznél még úgy tűnik, nincs okuk félni tőle. A hangulat azonban hamar megváltozik, és a kedvesnek induló találkozás egyre nyugtalanítóbbá válik. A karakter külseje ehhez tökéletesen passzol: a koszos arc, a szakadt öltözék és az elhanyagolt fogak egészen hátborzongató megjelenést kölcsönöznek neki.

A színésznő számára azonban éppen az jelentette a szerep egyik legnagyobb vonzerejét, hogy ezúttal nem a jól ismert karaktertípust kellett hoznia. A színésznő láthatóan élvezte a bizarr felkérést és azt, hogy a sminkesek segítségével teljesen más emberré változtatták. Persze, szó sincs arról, hogy a valóságban bármiben is hasonlítana a szerepre: a 64 éves sztár most is szuper formában van.

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