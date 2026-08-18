A farm, ahol élünk cuki, szőke kislánya 64 évesen felismerhetetlen – Durván elcsúfították

Kevés olyan sorozat van, amelynek szereplői évtizedekkel később is ennyire élénken élnek a nézők emlékezetében. A Farm, ahol élünk ilyen produkció: az Ingalls család története generációk számára jelentett meghatározó televíziós élményt, a szereplők pedig szinte családtagokká váltak. Alison Arngrim is nagyon fiatalon került a kamerák elé, és a sorozat egyik emlékezetes gyerekszereplőjeként vált ismertté. A színésznő most ismét visszatért a történet világába, de aki csak a jelenlegi külseje alapján próbálná felismerni, könnyen zavarba jöhetne.

Alison Arngrim Nellie-t alakította A farm, ahol élünk című sorozatban.

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A színésznő egészen különleges szerepben tért vissza.

A maszkmesterek szinte felismerhetetlenné változtatták.

A történet egyik jelenete hamar meglehetősen hátborzongató fordulatot vesz.

Így néz ki 64 évesen A farm, ahol élünk kislánya, Alison Arngrim

A Netflix július 9-én mutatta be A farm, ahol élünk teljesen újragondolt feldolgozását, amiben az eredeti sorozat Nellie-je is feltűnik. Alison Arngrim egy váratlan vendégszerep kedvéért csatlakozott az új feldolgozáshoz. Ezúttal Ida nevű karaktert alakít, aki egy félelmetes, erdőben élő csavargó asszony. A szerephez természetesen teljes átalakításra volt szükség. A korábban bájos szőke gyereksztár külsejét a maszkmesterek alaposan megváltoztatták: az arcára koszt tettek, rongyos ruhába öltöztették, a fogait pedig szándékosan piszkossá alakították.

Az eredmény annyira meggyőző lett, hogy első pillantásra aligha gondolnánk, hogy ugyanazt a színésznőt látjuk, akit annak idején a nézők a sorozatból megismertek. A történet szerint az erdőben eltévedt Ingalls lányok találkoznak Idával. A nő kezdetben barátságosan viselkedik velük, és a tábortűznél még úgy tűnik, nincs okuk félni tőle. A hangulat azonban hamar megváltozik, és a kedvesnek induló találkozás egyre nyugtalanítóbbá válik. A karakter külseje ehhez tökéletesen passzol: a koszos arc, a szakadt öltözék és az elhanyagolt fogak egészen hátborzongató megjelenést kölcsönöznek neki.

A színésznő számára azonban éppen az jelentette a szerep egyik legnagyobb vonzerejét, hogy ezúttal nem a jól ismert karaktertípust kellett hoznia. A színésznő láthatóan élvezte a bizarr felkérést és azt, hogy a sminkesek segítségével teljesen más emberré változtatták. Persze, szó sincs arról, hogy a valóságban bármiben is hasonlítana a szerepre: a 64 éves sztár most is szuper formában van.