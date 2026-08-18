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bűntény

Közel 30 év után bíróság előtt Tupac Shakur gyilkosa - Fotón a feltételezett tettes

bűntény Tupac Shakur gyilkosság
Horváth Angéla
2026.08.18.
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Közel harminc évvel a gyilkosság után megkezdődött annak a férfinak a pere, akit az ügyészek a rapper elleni támadás megszervezésével vádolnak. A 63 éves Duane „Keffe D” Davis tagadja, hogy köze lenne Tupac Shakur halálához.

Tupac Shakurt 1996. szeptember 7-én lőtték meg Las Vegasban. A mindössze 25 éves rapper később belehalt sérüléseibe. Az ügy évtizedeken át megoldatlan maradt, most azonban halálos fegyverrel elkövetett gyilkosság miatt állították bíróság elé Duane „Keffe D” Davist.

Keffe D tagadja, hogy köze lenne Tupac Shakur halálához
Keffe D tagadja, hogy köze lenne Tupac Shakur halálához
Forrás: AFP

Az ügyészség szerint a South Side Compton Crips banda egykori vezére egy korábbi konfliktus miatt szervezte meg a támadást. Tupac és a Death Row Records vezetője, Suge Knight egy Mike Tyson-mérkőzés után összetűzésbe került Davis unokaöccsével, Orlando Andersonnal: a találkozás verekedésbe torkollott.

Binu Palal ügyész állítása szerint Davis úgy gondolta, hogy az unokaöccsét ért sérelmet meg kell torolni. A vád szerint ő irányította a támadást, és ő adta át a fegyvert Andersonnak, aki ezután tüzet nyitott Tupac autójára – számolt be róla a BBC.

A Las Vegasban zajló tárgyalás az esküdtek kiválasztása után a vád és a védelem nyitóbeszédeivel folytatódott. Az ügyészség egyik fontos érve, hogy Keffe D korábban maga is beszélt a történtekről. Először egy szövetségi nyomozócsoportnak tett vallomást, majd a nyilvánosság előtt is többször szóba hozta az ügyet.

Keffe D könyben is megírta, hogyan ölte meg Tupac Shakurt

A 2019-ben megjelent Compton Street Legend című könyvében be is vallotta tettét. Davis ügyvédje, Michael Sanft szerint azonban a könyvben leírtak nem tekinthetők bizonyítéknak, mert azok kitalált történetek. Sanft a csaknem három évtizedes nyomozás hiányosságait is igyekszik felhasználni védence érdekében. Azt állítja, több fontos rendőrségi jelentés hiányzik, az eljárás során elkövetett hibák pedig kétségessé teszik az ügyészség bizonyítékainak megbízhatóságát. A védelem arra kérte az esküdteket, hogy mérlegeljék: az ügyészség állításait valódi bizonyítékok támasztják-e alá, vagy nagyrészt olyan történetekre épülnek, amelyek hitelessége megkérdőjelezhető.

Tupac Shakur évtizedekkel a halála után is népszerű
Tupac Shakur évtizedekkel a halála után is népszerű
Forrás: Goshorn / MediaPunch

Tupac Shakur a nyugati parti hiphop egyik legnagyobb alakjaként lett világhírű. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a California Love és az All Eyez on Me, zenéiben pedig rendszeresen foglalkozott társadalmi problémákkal is. Hatása évtizedekkel a halála után is érezhető: Kendrick Lamar és 50 Cent is beszélt már arról, hogy Tupac fontos inspiráció volt számukra.

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