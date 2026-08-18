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Drea De Matteo

A Született feleségek sztárja lábfotókkal és bikinis képekkel rendezte tartozását: gyerekei buzdították rá

NORTHFOTO - LuMarPhoto
Drea De Matteo bikinis fotó tartozás OnlyFans
Váradi Melinda
2026.08.18.
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A színésznő neve sokaknak a Maffiózókból és a Született feleségekből ismerős. A sorozatok sikere után azonban Drea de Matteo nem élte azt a gondtalan hollywoodi életet, amire sokan gondolnának. Most arról beszélt, hogyan került komoly anyagi nehézségekbe, és milyen váratlan megoldással sikerült rövid idő alatt rendeznie hatalmas tartozását.

A hollywoodi karrier kívülről gyakran csillogónak tűnik, ám egy-egy sikeres sorozat vagy ikonikus szerep önmagában nem garantál élethosszig tartó anyagi biztonságot. Ezt saját történetén keresztül tapasztalta meg Drea de Matteo, aki a legendás Maffiózók című sorozat egyik emlékezetes karakterét, Adriana La Cervát, a Született feleségekben Angie Bolent, a Joey című szériában pedig ő volt a főszereplő nővére, Gina. 

Drea de Matteo
Drea de Matteo Joey nővéreként.
Forrás: Courtesy of NBC
  • A színésznő egyáltalán nem úgy élt, ahogy azt egy világsztárról gondolnánk. 
  • Egy váratlan platform hozta meg számára a gyors anyagi segítséget. 
  • A döntése idővel jóval többet jelentett számára egyszerű pénzkereseti lehetőségnél.

Az OnlyFans mentette meg a Született feleségek sztárját, Drea de Matteót

A most 54 éves színésznő szerint az elmúlt években több olyan döntés és körülmény is nehezítette a karrierjét, amelyek miatt fokozatosan kerültek veszélybe a megélhetésének biztos pontjai. A színészi munkák elmaradása mellett a lakhatási költségek is komoly terhet jelentettek számára, ráadásul az otthonát ért vízkár tovább bonyolította a helyzetét.

Drea de Matteo 2023 augusztusában indított OnlyFans-oldalt, amikor állítása szerint már a kilakoltatás veszélye is fenyegette. Eredetileg nem erotikus tartalmak készítésében gondolkodott: egy podcastot szeretett volna a platformon elindítani, mert úgy vélte, ott kevésbé kellene tartania a cenzúrától. Végül azonban másképp alakult. Gyermekei ötletére először egy vicces lábfotó gondolata merült fel, majd a egy bikinis képet osztott meg Instagram-oldalán, és havi 15 dolláros előfizetésre hívta követőit.

A történet egyik legmeglepőbb része, hogy De Matteo állítása szerint mindössze 75 perc alatt 75 ezer dollárt, vagyis nagyjából 23,4 millió forintnak megfelelő összeget keresett az oldalon. Ebből rendezni tudta a házával kapcsolatos hatalmas tartozást. A színésznő szerint ez olyan fordulópontot jelentett számára, amely megmutatta, hogy akkor is képes pénzt teremteni magának, amikor Hollywoodban éppen nem kap munkát.

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