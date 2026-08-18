Vlagyimir Klicsko megszólalt Hayden Panettiere halála után: szívszorító ígéretet tett a lányuknak

Hayden Panettiere mindössze napokkal 37. születésnapja előtt hunyt el. A tragédia után Vlagyimir Klicsko közös családi fotóval búcsúzott egykori menyasszonyától. Bár az ökölvívót gyakran Hayden Panettiere férjeként említik, a pár sosem házasodott össze: 2013-ban jegyezték el egymást, kapcsolatuk pedig 2018-ban ért véget.

Hayden Panettiere és Vlagyimir Klicsko 2010-ben Los Angelesben.

Forrás: Michael Buckner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vlagyimir Klicsko ezt ígérte Hayden Panettiere halála után

„Családunk jelenleg a mély sokk és gyász időszakát éli át” – kezdte üzenetét Vlagyimir Klicsko, aki azt írta, mélyen elszomorította Hayden tragikus halálának híre. Hangsúlyozta, hogy bár a színésznő már nem volt a párja, továbbra is fontos része maradt az életének, és ő volt közös lányuk, Kaya édesanyja.

„Hayden tragikus halálának híre mélyen elszomorít. Túl korán távozott ebből a világból. Hayden – bár már nem volt a párom – életem fontos része volt, és lányunk, Kaya édesanyja."

Klicsko felidézte Hayden tehetségét és karrierjét, ugyanakkor arra is utalt, hogy a színésznőnek egy rendkívül kemény iparág árnyoldalaival is meg kellett küzdenie. „Hatalmas tehetségének köszönhetően hihetetlen karriert épített fel, miközben szembe kellett néznie egy rendkívül igényes iparág sötét oldalával is. Semmi sem törölheti ki az együtt töltött pillanatokat, sem azt a helyet, amelyet az életünkben elfoglalt."

A legmeghatóbb sorokat azonban lányuknak szánta:

Kayának mindig tisztelettel fogok beszélni az édesanyjáról, és gondoskodom róla, hogy emlékezzen arra, milyen ember volt.

Az egykori bokszoló részvétét fejezte ki Hayden szüleinek, barátainak és rajongóinak is, majd arra kérte a nyilvánosságot, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban tartsák tiszteletben családjuk érzéseit és magánéletét.

„Nyugodj békében, Hayden. Találd meg az örök békét” – zárta búcsúját.

Hayden Panettiere és Vlagyimir Klicsko közös lánya 2014 Kaya Klicsko 2014 decemberében született, a színésznő azonban már az anyaság első hónapjaiban súlyos szülés utáni depresszióval és később függőséggel küzdött. Amikor Vlagyimir Klicskóval különváltak, Kaya egy ideig a két szülő között ingázott,

2018-ban azonban az édesanyja átengedte a teljes felügyeleti jogot az apának.

Panettiere később többször hangsúlyozta, hogy nem egyszerűen „lemondott” a gyermekéről: úgy érezte, akkori állapotában Kaya érdekeit szolgálja, ha az apjával marad. Bár abban reménykedett, hogy felépülése után változhat a helyzet, lánya továbbra is Klicskónál élt, miközben édesanyja rendszeresen látogatta

Amit Hayden Panettiere haláláról eddig tudni lehet A színésznőt augusztus 16-án, vasárnap találták eszméletlenül, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel.

A 911-es hívásban először szívmegállásról, később feltételezett túladagolásról beszéltek.

A lakásban Narcant találtak, amelyet opioid-túladagolás hatásainak visszafordítására használnak, de nem tudni, alkalmazták-e Haydennél.

A boncolás során nem találtak sérülésre vagy külső erőszakra utaló jeleket.

A hivatalos halálokot egyelőre nem állapították meg, a vizsgálat folytatódik.

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