Heti szerelmi horoszkóp 2026. július 13-19.: a Bika nem lesz nyugodt, a Rák titkolózik

Július 13. és 19. között a bolygóállások sokak párkapcsolatába feszültséget hozhatnak, ám ezekből nem lesz vita vagy veszekedés, ha sikerül időben és jól reagálni. A heti szerelmi horoszkóp most arra figyelmeztet, hogy a kimondott szavaknak különösen nagy súlyuk lehet.

Heti szerelmi horoszkóp: a kommunikáció nagyon fontos lesz a héten

Forrás: 123rtf

Heti szerelmi horoszkóp július 13-19.:

KOS:

Hétfőn és pénteken is lesznek olyan fényszögek az égen, amelyek átgondolt, higgadt kommunikációt javasolnak. Ha nem akarsz sértődést, akkor legyél figyelmesebb, és felszólító mód helyett inkább kérdezz! És légy tisztában vele, hogy most a párod is érzékenyebb lehet.

BIKA:

Hétfőn jön egy durva Vénusz-Uránusz fényszög, ami kibillenthet a nyugalmadból. Valószínűleg nagyobb a füstje, mint a lángja, és együtt hamar megoldjátok ezt az anyagi természetű problémát. A párodnak nagyon jó meglátásai vannak, hallgass rá. Ha szingli vagy, szerdától jöhet egy nagy találkozás!

IKREK:

Hiába lesz az égen hétfőn és pénteken feszült fényszög, te alapvetően jól érzed magadat a bőrödben. Ezt akkor tudod megcsinálni, ha nem veszed át mások ingerültségét. Még a párodét sem. Most egy szokatlanul új hozzáállást tudsz kialakítani. Ezt egy közeledő, még sosem látott kedvező konstellációnak köszönheted, amiből a szerelemed is profitál.

RÁK:

A párod biztosan nem faggat olyasmiről, amit egyelőre nem akarsz megosztani vele. De a többiek kellemetlen kérdései idegesíthetnek hétfőn és pénteken. Szerencsére a hétfői Nap-Merkúr és a keddi Nap-Hold együttállások segítenek, hogy a saját és a párod érdekeit helyezd előre.

OROSZLÁN:

A nyár derekán felteszed a kérdést: „Hol tartunk a nyári terveink megvalósításában?”. Ez mindkettőtöket elgondolkodtat. Felváltva, olykor párhuzamosan lesznek biztató és lelombozó fényszögek. Ettől hol optimistán, hol pesszimistán látjátok a helyzetet. Szerencsére jó esélyeket mutatnak a bolygók arra, hogy a derűlátás győzzön.

SZŰZ:

A Szűzben járó Vénusz hétfőn az Uránusszal, pénteken már a Szűzben járó Hold fog az Uránusszal diszharmonikus fényszöget alkotni. Ezek kihat a hangulatodra. Úgy érzed, hogy nem értenek meg az emberek. Ne általánosíts, és ne kezdd el sajnálni, sajnáltatni magadat! A párod kedves kivétel ez alól.

MÉRLEG:

Fantasztikusan kedvező helyzetben vagy az égi folyamatok szerint: új dimenziók nyílnak meg előtted. Az is látszik, hogy ott a kétely: félsz, hogy alkalmas vagy-e. Szerencsére ott van melletted egy kedves ember, aki drukkol neked, és ha kell, biztat. Értékeld, és köszönd meg neki! Ha hozzá bújsz, akkor érezni fogja, hogy fontos számodra. A folytatás már tőletek függ…

SKORPIÓ:

Lepereg rólad minden kellemetlen megjegyzés és irigy pillantás, ha felvállalod, hogy jól vagy a bőrödben. A párod veled örül, és büszke rád. Na, erre lehet bárki irigy. Az összhang nem titkolható. Örülj neki!

NYILAS:

Több feszült fényszög szerint a párod fokozottan feszült lesz hétfőn és pénteken. Semmiképp se hidd, hogy te vagy ennek az oka! Azt is észre kell venned, illetve fel kell térképezned, hogy szeretné-e, ha belefolynál. Lehet, hogy elég, ha végig hallgatod, és támogatásodról biztosítod őt. Hidd el sokat jelent a számára, hogy ott vagy mellette!

BAK:

Se a gyanakvást, se az óvatosságot, se a munkát, se az önsanyargatást ne vidd túlzásba a napokban! A párod mondja, de sokszor süket fülekre talál. Tiszteld meg őt azzal, hogy reagálsz! Még jobb, ha hallgatsz rá! A legjobb, ha utánozod őt.

VÍZÖNTŐ:

Lesznek olyan bolygóállások, amelyek nem a te, hanem mások aggodalmának ragályosságát jelzik. Mindent el kell követned, hogy ne ragadjon át rád az, ami őket zavarja. Ez különösen érvényes a szerelmedre. Azzal nem segítesz neki, ha vele együtt keseregsz, és félsz a jövőtől. Inkább rángasd ki ebből!

HALAK:

Családi ügyintézések jöhetnek. A párod most jobban kezeli ezt az egészet. Emiatt kérd meg, hogy tartsa ő a frontot. Ez más témában is igaz: nyisd ki a szádat, és megkapod azt, amire vágysz. Szólj, mert csak így tudhatja a másik, hogy mit szeretnél