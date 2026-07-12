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boldogság

Liu Shaolin Sándor megnősült: fotókon az olimpikon gyönyörű felesége, Dóra

boldogság esküvő Liu Shaolin Sándor
Life.hu
2026.07.12.
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Liu Shaolin Sándor oltár elé vezette szerelmét, Dórát. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó az Instagramon osztott meg fotókat a nagy napról.

A 30 éves Liu Shaolin Sándor péntek délelőtt tette közzé az esküvői képeiket. Ezzel egy időben párja a profilján már Szigethi Dóráról át ís írta a nevét Liu Dórára.

Liu Shaolin Sándor megnősült
Liu Shaolin Sándor megnősült
Forrás: Instagram / Liu Shaolin Sándor

„Forever partners in crime”írta a fotók mellé a korcsolyázó, ami magyarul nagyjából annyit jelent: örökké cinkostársak. Liu Shaolin Sándor esküvői fotóit itt nézheted meg

Liu Shaolin Sándor most először mutatta meg szerelmét

A Liu fivérek közül Shaolin Sándor volt az első, aki kimondta a boldogító igent. Öccse, Liu Shaoang évek óta Latincic Lídiával alkot egy párt. Shaoang és szinkronkorcsolyázó kedvese rendszeresen osztanak meg fotókat a közösségi oldalaikon, Liu Shaolin azonban eddig jóval visszafogottabban kezelte a magánéletét. Ő most először mutatta meg szerelmét a közösségi médiában.

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