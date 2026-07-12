Liu Shaolin Sándor megnősült: fotókon az olimpikon gyönyörű felesége, Dóra

A 30 éves Liu Shaolin Sándor péntek délelőtt tette közzé az esküvői képeiket. Ezzel egy időben párja a profilján már Szigethi Dóráról át ís írta a nevét Liu Dórára.
„Forever partners in crime” – írta a fotók mellé a korcsolyázó, ami magyarul nagyjából annyit jelent: örökké cinkostársak. Liu Shaolin Sándor esküvői fotóit itt nézheted meg.
Liu Shaolin Sándor most először mutatta meg szerelmét
A Liu fivérek közül Shaolin Sándor volt az első, aki kimondta a boldogító igent. Öccse, Liu Shaoang évek óta Latincic Lídiával alkot egy párt. Shaoang és szinkronkorcsolyázó kedvese rendszeresen osztanak meg fotókat a közösségi oldalaikon, Liu Shaolin azonban eddig jóval visszafogottabban kezelte a magánéletét. Ő most először mutatta meg szerelmét a közösségi médiában.
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