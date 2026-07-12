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Liptai Claudia megrendítő sorokkal búcsúzott Szolnoki Pétertől: „Remélem, találkozol Karcsival...”

gyász liptai claudia Szolnoki Péter
Life.hu
2026.07.12.
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Liptai Claudia szívszorító bejegyzésben emlékezett meg Szolnoki Péterről, a Bon-Bon együttes elhunyt énekeséről: olyan közös emléket is felidézett, amely mostantól egészen más értelmet nyernek.

Liptai Claudia azt írta, vannak emberek, akikről az ember úgy hiszi, hogy mindig itt lesznek. Olyan társak, akikkel éveket töltünk együtt, akikkel újra és újra találkozunk, és akikről nem lehet múlt időben beszélni. Számára ilyen volt Szolnoki Péter is. 

Szolnoki Pétertől Liptai Claudia is elbúcsúzott
Szolnoki Pétertől Liptai Claudia is elbúcsúzott
Forrás: Facebook / Szolnoki Péter

„Vannak emberek, akikre valahogy úgy gondolsz, hogy voltak, vannak, és lesznek. Nagyjából együtt kezdtétek a pályafutásotokat, együtt mennek az évek, sokszor találkoztok, rengeteg közös történetetek lesz, és úgy gondolsz rájuk, hogy ez örökké tart. Vagy legalábbis még nagyon sok éven át. Peti drága, te az az ember vagy, akiről egyszerűen nem lehet múlt időben beszélni. A szíved, a lelked pont olyan nagyszerű, mint csodálatos hangod” - írta Liptai Claudia.

Szolnoki Péter dalt írt Gesztesi Pankának

A műsorvezető a bejegyzésében egy különleges dalról is írt, amelyet Szolnoki Péter Gesztesi Károllyal közösen írt a lányuknak, Gesztesi Pankának.

„Tudjuk, hogy az emberi élet törékeny, de valahogy úgy képzeljük, hogy azoknak az embereknek nem lehet bántódása, akiket szeretünk. Én ezt most nem értem. Persze nem is kell. Inkább felidézek egy olyan emléket, ami az életemben az egyik legfontosabb volt és hozzád kapcsolódik. Amikor Karcsi megmutatta először azt a dalt, amit írtatok Pankának. Mától ennek a dalnak is egészen más jelentése lesz. Téged az erős hited most már tovább vezet. Remélem, találkozol Karcsival és persze a többiekkel, és tovább daloltok a nagy égi zenekarban. Isten veled!” – írta Claudia.

 

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