Kaktus jégkrém házilag: a 4 hozzávalós, egészségesebb alternatíva a gyerekek kedvence lesz

A nagy meleben különösen nehéz ellenállni a jégkrémeknek, ezért jó, ha van otthon mindig valamiféle hűsítő finomság. Erre pont tökéletes a népszerű Kaktus jégkrém alternatívája. Mindössze négy hozzávaló kell hozzá, a munka nagy részét pedig a fagyasztó végzi el.

Kaktus jégkrém házilag kiviből, eperből és banánból

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Így készül a Kaktus jégkrém otthon

A recept azoknak is jó választás lehet, akik próbálnak kevesebb finomított cukrot fogyasztani: a Kaktus jégkrém otthoni változatában csak a gyümölcscukor van, emellett pedig rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz. Az elkészítéshez pedig nem kell semmifél konyhai rutin, elég megtisztítani és leturmixolni a gyümölcsöket, majd rétegenként formába tölteni őket. Pálcikás jégkrémformát már minden nagyobb szupermarketben beszerezhetsz.

Hozzávalók kb. 8 darabhoz:

3 kivi

300 g fagyasztott eper

1 közepes banán

1 teáskanál citromlé

Elkészítés:

Hámozzuk meg a kiviket, majd turmixoljuk simára. A kivipürét osszuk el 8 jégkrémformában, és pálcika nélkül tegyük nagyjából 30 percre a fagyasztóba, hogy kissé megdermedjen. Pürésítsük le az epret is, majd kanalazzuk a kiviréteg tetejére, és újabb 30 percre tegyük vissza a formákat a fagyasztóba, még mindig pálcika nélkül. Hámozzuk meg a banánt, majd a citromlével együtt turmixoljuk simára. A banánpürét osszuk el az eperrétegen, nyomjuk bele a pálcikákat, majd fagyasszuk a jégkrémeket körülbelül 2 órán át, amíg teljesen megdermednek. Ezután vegyük ki a gyümölcsjégkrémeket a formából, és már lehet is enni.

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