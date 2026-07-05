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Heti szerelmi horoszkóp 2026. július 6-12.: a Bikában időzített bomba ketyeg, a Rák érzékeny lesz

asztrológia heti horoszkóp párkapcsolat csillagjegy
Angyal Léna
2026.07.05.
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Július 6. és 12. között a párkapcsolatban a türelem, az őszinteség és a jó időzítés dönthet el mindent. Lesznek, akiknek a féltékenységgel, másoknak a feszültséggel vagy éppen a túlzott érzékenységgel kell megküzdeniük. Ennek ellenére a heti szerelmi horoszkóp meghitt pillanatokat is ígér.

A csillagok most arra figyelmeztetnek, hogy nem kell mindent azonnal kimondani, a dolgokat túlpörgetni vagy vitává alakítani. A heti szerelmi horoszkóp szerint többeknek nagy türelemre lesz szükségük, közben mások pont ennek az ellentettjét tapasztalják meg: társuk feltétlen támogatását. Július második hetében a szerelemben az nyerhet a legtöbbet, aki tud figyelni, hallgatni, és akkor is finoman fogalmaz, amikor legszívesebben azonnal visszavágna.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. július 6-12.: most a türelem és higgadtság lesz a legfontosabb
Heti szerelmi horoszkóp 2026. július 6-12.: most a türelem és higgadtság lesz a legfontosabb
Forrás: Moment RF

Heti szerelmi horoszkóp 2026. július 6-12.

  • KOS:

Az egész hét hangulata azon múlik, hogy tudsz-e titkot tartani. Ha eljár a szád, és a párodat olyan információval stresszeled, amelynek a forrása kétes, akkor sok vita jöhet – teljesen feleslegesen.

  • BIKA:

Hétfőtől egy „időzített bomba” ketyeg benned. Feszült fényszögek azt javasolják, hogy a nemtetszésednek kulturáltan adj hangot otthon! Máskülönben balhé lesz. A másik jogosan kifogásolja a stílusodat.

  • IKREK:

Az Ikrekben járó Mars 3 nagy bolygótól kap zseniális támogatást. Vagyis van a közeledben több ember, aki támogat, sőt drukkol neked. Az egyik a párod. Adj hangot a háládnak! És hallgass rá, ha arra kér, hogy meggondoltabban költekezz.

  • RÁK:

A szokottnál is érzékenyebben reagálsz mindenre és mindenkire. Bárki bármit mond, azt kritikának éled meg. A párod jól ismer. Mégsem ártana szólni neki, hogy kíméletesen fogalmazzon! Tőle a többieknél több gyengédséget és megértést vársz el…

  • OROSZLÁN:

Kihívás örülni a szerelmed sikerének? Egy rendkívüli bolygóháromszögnek köszönhetően ez most kiderül. Ha véletlenül féltékenységet éreznél, tudatosítsd magadban! A szerelmed jó példát mutat neked ebben is.

  • SZŰZ:

Jó lenne konfliktus nélkül megúszni ezt a hetet.. A feszültséget magaddal viszed pár napra, és csak csütörtök estétől enyhülsz meg. Ekkor lép a Szűzbe a Vénusz, és talán meghallod, hogy a párod dicsér, kedveskedik neked.

  • MÉRLEG:

A hétfői Nap-Szaturnusz fényszög szerint olyan intrika érheti a párodat, amely téged jobban fog bántani, mint őt. Az egész hetet megmérgezheted, ha helyette hőzöngsz. Ne tedd! Az jó, ha megvéded, de nem told túl...

  • SKORPIÓ:

A hétfői diplomatikusságot teljes mértékben nélkülöző Nap-Szaturnusz fényszög a munkahelyeden napokig tartó feszültséget jelez. Ezt semmiképp se vidd haza! Csütörtöktől jön a javulás. A párod partner minden jóban!

  • NYILAS:

A párod képtelen egy helyben ülni ezen a hétvégén. Ha nem esik nehezedre, akkor tarts vele! Ha nem megy, akkor engedd őt szárnyalni! És közben bízz meg benne!

  • BAK:

A hétfői Nap-Szaturnusz fényszög megvisel. Kérd meg a párodat, hogy ha otthon vagytok, ne adjon neked feladatokat! Ülj be az árnyékba, olvasgass, mélázz! A következő hét legnagyobb feladata számodra, hogy tapintatosan fogalmazz, és senkit se bánts meg. A párodat se!

  • VÍZÖNTŐ:

A hét nehézkesen indul. Vigyázz magadra, mert banális fényszögek megelőzhető, banális tüneteket szimbolizálnak… Csütörtöktől fellelkesedsz, és sok programot szervezel, akkor is, ha a párod nem tart veled mindegyikre. Igazad van, lehet néha külön is időt tölteni!

  • HALAK:

Hétfőtől mindenki türelmetlenebb és ingerlékenyebb lesz. Ne engedd, hogy a párod, vagy bárki más kioktasson! És te se oktasd ki a másikat! Ha ezt betartjátok, hamar elmúlik a hullámvölgy.

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