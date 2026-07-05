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Szeretnél olyan zseni lenni, mint Nikola Tesla? A feltaláló napi menüjével sikerülhet

étrend Nikola Tesla menü
Life.hu
2026.07.05.
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Mit tehetsz, ha szeretnél olyan zseni lenni, mint a történelem egyik legnagyobb feltalálója? Vess egy pillantást az étrendjére! Ismerd meg Nikola Tesla menüjét!

Nikola Tesla napi menüje legalább annyira érdekes, mint a tudományos munkája. A híres feltaláló étrendje mindössze néhány fontos részlethez ragaszkodott, amelyeket te is könnyen betarthatsz. Íme!

Nikola Tesla portréja.
Nikola Tesla étrendje egyszerűbb, mint gondolnád. Bárki könnyedén követheti!
Forrás:  Getty Images
  • Nikola Tesla csak kétszer étkezett naponta, hogy ideje nagy részét munkával tölthesse.
  • A feltaláló a mértékletességre törekedett a táplálkozásában.
  • A friss zöldségeket, gyümölcsöket, és a vizet részesítette előnyben, hogy mindig fitt legyen az elméje!

Így étkezett a világ egyik legismertebb feltalálója, Nikola Tesla

Nikola Tesla neve hallatán ma is a zseniális találmányok jutnak eszünkbe. A feltaláló étkezései során azonban legalább annyira szigorú és tudatos volt, mint a munkájában. Számára az étel nem élvezet, hanem vegytiszta üzemanyag volt, amelyet a maximális mentális teljesítmény eléréséhez használt.

Tesla meggyőződése szerint az elfogyasztott ételek közvetlenül meghatározták az elméje élességét, ezért egy rendkívül szigorú, minimalista és tudatosan felépített diétát követett, hogy a kognitív képességei szárnyalhassanak. 

Nikola Tesla étrendje

Nikola Tesla étrendje korlátozta a túl nagy adagokat, a nehéz húsok és a savasító ételek fogyasztását. Egyfajta aszketikus életmódot folytatott, amely kísértetiesen emlékeztet a mai időszakos böjtölésre. Két étkezésre korlátozta a napi bevitelét: egy reggelire és egy pontosan este 18 órakor elfogyasztott vacsorára. Ezzel több mint 12 órás pihenőt biztosított az emésztőrendszerének. Életmódjának szerves része volt a rendszeres, napi 16-19 kilométeres séta és a stresszkezelés különböző formái.

Reggelire többnyire tojásfehérjét és tejet fogyasztott, miközben kerülte a cukrot, koffeint és a zsíros ételeket. Vacsorája főként zöldségekből, levesekből és gyökérzöldségekből állt – húst, valamint halat csak ritkán evett és csakis kis mennyiségben. Úgy gondolta, hogy a gyümölcs a legtermészetesebb energiaforrás, ezért az almát és hasonló gyümölcsöket előnyben részesítette, miközben a desszerteket teljesen elutasította. Tesla ismerte a test sav-bázis egyensúlyának jelentőségét, és tudatosan választotta a lúgosító hatású növényi ételeket. Nikola Tesla élete a fegyelemre, egyszerűségre és a mentális frissesség fenntartására épült, nem pedig az élvezeti étkezésekre. 

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