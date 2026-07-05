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kertészkedés

Feljelenthet a szomszéd, ha ezt a növényt ülteted a kertedbe

Shutterstock - BearFotos
kertészkedés szomszéd növény feljelentés
Jónás Ágnes
2026.07.05.
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Azt hiheted, hogy a saját kertedben azt ültetsz, amit csak szeretnél, de ez nem teljesen így van. Léteznek ugyanis olyan növények, amelyekkel nemcsak magadnak, hanem a szomszédaidnak is kellemetlenséget okozhatsz, és egy ártatlannak tűnő ültetésből akár vita is kialakulhat, rosszabb esetben feljelentést tehetnek ellened. Mutatjuk, melyik az a növény, ami még a legbékésebb szomszédi viszonyt is képes megrontani.

A kertészkedés az egyik legnépszerűbb hobbi: van, aki virágokat és fűszernövényeket ültet a kertbe vagy az erkélyre, balkonládákba, és olyanok is akadnak, akik különleges fajokkal szeretnék feldobni otthonuk környezetét. Csakhogy elég egy rosszul megválasztott növény és máris szomszédi viták kereszttüzében találhatod magad.

Növény bambusz, feljelentés
Jól vigyázz, milyen növény kerül a kertedbe!
Forrás: Shutterstock
  • A bambusz egyes fajtái rendkívül agresszíven terjednek, gyökereik a szomszéd kertjébe is átnőhetnek
  • Az átterjedő növény miatt birtokvédelmi eljárás vagy akár kártérítési per is indulhat
  • A problémák megelőzése érdekében érdemes gyökérkorlátozót használni, vagy dézsában nevelni a bambuszt

Növény, de nem mindegy milyen és az sem, hová telepíted

Bizonyos növények szinte megállíthatatlanul terjeszkednek, mások allergiás panaszokat idézhetnek elő, és akadnak olyan fajok is, amelyek idővel annyira birtokba veszik a környezetüket, hogy az már a szomszédaid mindennapjait is megnehezítheti. 

Éppen ezért, amikor növényeket választasz a kertedbe, nem elég csak arra gondolnod, hogy szépek vagy különlegesek legyenek – arra is ügyelned kell, hogy ne terjedjenek át a szomszédos telekre. 

Sokszor éppen azokkal a fajokkal kell óvatosnak lenned, amelyek első ránézésre teljesen ártalmatlannak és kifejezetten dekoratívnak tűnnek. Ilyen a bambusz is.

A dekoratív, de agresszív bambusz

A bambusz az utóbbi évek egyik legkedveltebb kerti növénye (és még ruhát is készítenek belőle), hiszen egzotikus hangulatot teremt és gyorsan nő. A probléma azonban az, hogy bizonyos bambuszfajták rendkívül agresszíven terjednek. Gyökereik meglepően nagy távolságra eljuthatnak a föld alatt, és egy idő után a kerítés túloldalán, a szomszéd kertjében is megjelenhetnek az új hajtások, ami akár konfliktushoz is vezethet. 

Növény és vita
A bambusz erős gyökérzete okozza a legfőbb problémát.
Forrás: Shutterstock

Bambuszért cserébe per és birtokvédelmi eljárás

A szomszéd, ha a bambusz átnyúló részei vagy gyökérzete akadályozza a telek rendeltetésszerű használatát, vagy kárt okoz, hivatalos útra is terelheti a dolgot.

Amennyiben a bambusz agresszív gyökérzete kárt tesz a kerítésben, az alapozásban, a térkövezésben vagy az elszívó/csatornarendszerben, a szomszéd polgári jogi birtokvédelmi eljárást vagy kártérítési pert is indíthat ellened.

Nem kérheti közvetlenül a bambusz teljes kiirtását, de kérheti az átterjedés végleges megszüntetését, ami bizonyos esetekben gyakorlatilag csak kiirtással oldható meg.

Csakhogy a kiirtása korántsem egyszerű feladat

Az újonnan megjelenő hajtások levágásával idővel kimeríthető a növény energiatartaléka, de ez hónapokig, akár évekig is eltarthat. Nagyobb állomány esetén gépi földmunka is szükségessé válhat: előfordul, hogy csak a talaj egy részének teljes átforgatásával lehet minden gyökérdarabot eltávolítani.

Növény bambusz, feljelentés
A legjobb, ha dézsában neveled kedvenc növényedet.
Forrás: Shutterstock

Ha mégis bambuszt szeretnél ültetni, nem kell lemondanod róla, de – a békés egymás mellett élés érdekében – érdemes elővigyázatosnak lenned. A szakértők szerint a legjobb megoldás, ha már ültetéskor megfelelő gyökérkorlátozó rendszert alakítasz ki, vagy ha dézsában neveled. Ezzel megakadályozhatod, hogy a növény ellenőrizetlenül terjedjen, és elkerülheted, hogy a jószomszédi kapcsolatból harctér legyen.

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