Feljelenthet a szomszéd, ha ezt a növényt ülteted a kertedbe

A kertészkedés az egyik legnépszerűbb hobbi: van, aki virágokat és fűszernövényeket ültet a kertbe vagy az erkélyre, balkonládákba, és olyanok is akadnak, akik különleges fajokkal szeretnék feldobni otthonuk környezetét. Csakhogy elég egy rosszul megválasztott növény és máris szomszédi viták kereszttüzében találhatod magad.

Jól vigyázz, milyen növény kerül a kertedbe!

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A bambusz egyes fajtái rendkívül agresszíven terjednek, gyökereik a szomszéd kertjébe is átnőhetnek

Az átterjedő növény miatt birtokvédelmi eljárás vagy akár kártérítési per is indulhat

A problémák megelőzése érdekében érdemes gyökérkorlátozót használni, vagy dézsában nevelni a bambuszt

Növény, de nem mindegy milyen és az sem, hová telepíted

Bizonyos növények szinte megállíthatatlanul terjeszkednek, mások allergiás panaszokat idézhetnek elő, és akadnak olyan fajok is, amelyek idővel annyira birtokba veszik a környezetüket, hogy az már a szomszédaid mindennapjait is megnehezítheti.

Éppen ezért, amikor növényeket választasz a kertedbe, nem elég csak arra gondolnod, hogy szépek vagy különlegesek legyenek – arra is ügyelned kell, hogy ne terjedjenek át a szomszédos telekre.

Sokszor éppen azokkal a fajokkal kell óvatosnak lenned, amelyek első ránézésre teljesen ártalmatlannak és kifejezetten dekoratívnak tűnnek. Ilyen a bambusz is.

A dekoratív, de agresszív bambusz

A bambusz az utóbbi évek egyik legkedveltebb kerti növénye (és még ruhát is készítenek belőle), hiszen egzotikus hangulatot teremt és gyorsan nő. A probléma azonban az, hogy bizonyos bambuszfajták rendkívül agresszíven terjednek. Gyökereik meglepően nagy távolságra eljuthatnak a föld alatt, és egy idő után a kerítés túloldalán, a szomszéd kertjében is megjelenhetnek az új hajtások, ami akár konfliktushoz is vezethet.

A bambusz erős gyökérzete okozza a legfőbb problémát.

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Bambuszért cserébe per és birtokvédelmi eljárás

A szomszéd, ha a bambusz átnyúló részei vagy gyökérzete akadályozza a telek rendeltetésszerű használatát, vagy kárt okoz, hivatalos útra is terelheti a dolgot.

Amennyiben a bambusz agresszív gyökérzete kárt tesz a kerítésben, az alapozásban, a térkövezésben vagy az elszívó/csatornarendszerben, a szomszéd polgári jogi birtokvédelmi eljárást vagy kártérítési pert is indíthat ellened.

Nem kérheti közvetlenül a bambusz teljes kiirtását, de kérheti az átterjedés végleges megszüntetését, ami bizonyos esetekben gyakorlatilag csak kiirtással oldható meg.