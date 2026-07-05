Feljelenthet a szomszéd, ha ezt a növényt ülteted a kertedbe

A kertészkedés az egyik legnépszerűbb hobbi: van, aki virágokat és fűszernövényeket ültet a kertbe vagy az erkélyre, balkonládákba, és olyanok is akadnak, akik különleges fajokkal szeretnék feldobni otthonuk környezetét. Csakhogy elég egy rosszul megválasztott növény és máris szomszédi viták kereszttüzében találhatod magad.
- A bambusz egyes fajtái rendkívül agresszíven terjednek, gyökereik a szomszéd kertjébe is átnőhetnek
- Az átterjedő növény miatt birtokvédelmi eljárás vagy akár kártérítési per is indulhat
- A problémák megelőzése érdekében érdemes gyökérkorlátozót használni, vagy dézsában nevelni a bambuszt
Növény, de nem mindegy milyen és az sem, hová telepíted
Bizonyos növények szinte megállíthatatlanul terjeszkednek, mások allergiás panaszokat idézhetnek elő, és akadnak olyan fajok is, amelyek idővel annyira birtokba veszik a környezetüket, hogy az már a szomszédaid mindennapjait is megnehezítheti.
Éppen ezért, amikor növényeket választasz a kertedbe, nem elég csak arra gondolnod, hogy szépek vagy különlegesek legyenek – arra is ügyelned kell, hogy ne terjedjenek át a szomszédos telekre.
Sokszor éppen azokkal a fajokkal kell óvatosnak lenned, amelyek első ránézésre teljesen ártalmatlannak és kifejezetten dekoratívnak tűnnek. Ilyen a bambusz is.
A dekoratív, de agresszív bambusz
A bambusz az utóbbi évek egyik legkedveltebb kerti növénye (és még ruhát is készítenek belőle), hiszen egzotikus hangulatot teremt és gyorsan nő. A probléma azonban az, hogy bizonyos bambuszfajták rendkívül agresszíven terjednek. Gyökereik meglepően nagy távolságra eljuthatnak a föld alatt, és egy idő után a kerítés túloldalán, a szomszéd kertjében is megjelenhetnek az új hajtások, ami akár konfliktushoz is vezethet.
Bambuszért cserébe per és birtokvédelmi eljárás
A szomszéd, ha a bambusz átnyúló részei vagy gyökérzete akadályozza a telek rendeltetésszerű használatát, vagy kárt okoz, hivatalos útra is terelheti a dolgot.
Amennyiben a bambusz agresszív gyökérzete kárt tesz a kerítésben, az alapozásban, a térkövezésben vagy az elszívó/csatornarendszerben, a szomszéd polgári jogi birtokvédelmi eljárást vagy kártérítési pert is indíthat ellened.
Nem kérheti közvetlenül a bambusz teljes kiirtását, de kérheti az átterjedés végleges megszüntetését, ami bizonyos esetekben gyakorlatilag csak kiirtással oldható meg.
Csakhogy a kiirtása korántsem egyszerű feladat
Az újonnan megjelenő hajtások levágásával idővel kimeríthető a növény energiatartaléka, de ez hónapokig, akár évekig is eltarthat. Nagyobb állomány esetén gépi földmunka is szükségessé válhat: előfordul, hogy csak a talaj egy részének teljes átforgatásával lehet minden gyökérdarabot eltávolítani.
Ha mégis bambuszt szeretnél ültetni, nem kell lemondanod róla, de – a békés egymás mellett élés érdekében – érdemes elővigyázatosnak lenned. A szakértők szerint a legjobb megoldás, ha már ültetéskor megfelelő gyökérkorlátozó rendszert alakítasz ki, vagy ha dézsában neveled. Ezzel megakadályozhatod, hogy a növény ellenőrizetlenül terjedjen, és elkerülheted, hogy a jószomszédi kapcsolatból harctér legyen.
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