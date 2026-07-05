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Károly király négy éve nem látta az unokáit - és most sem fogja: Archie és Lilibet mégsem utaznak Londonba

brit királyi család utazás London Harry herceg
Horváth Angéla
2026.07.05.
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Úgy tűnik, elmarad a várva várt családegyesítés. Harry herceg egyedül utazik az Egyesült Királyságba a jövő héten, pedig korábban arról volt szó, hogy Meghan Markle és két gyermekük is vele tart.

A hét éves Archie és az öt éves Lilibet legutóbb négy éve jártak az Egyesült Királyságban. Nagyapjuk, III. Károly király is akkor találkozott velük utoljára, és a friss hírek szerint ez egy darabig még nem is fog változni. Úgy volt, hogy Harry herceg a családjával Londonba utazik július másodk hetében, de nem lesz semmi a családegyesítésből. 

Harry herceg és Meghan Markle mégsem viszi Archie-t és Lilibetet Londonba
Harry herceg és Meghan Markle mégsem viszi Archie-t és Lilibetet Londonba
Forrás: Getty Images AsiaPac

Harry herceg nem viszi a gyerekeit Angliába: ezért változott a terv

A BBC szerint a terv azért változott, mert eldőlt: a család nem kap brit adófizetői pénzből finanszírozott rendőri védelmet az utazás idejére. A lap ugyanakkor azt írja, sokan abban reménykednek, hogy Meghan Markle, Archie herceg és Lilibet hercegnő később csatlakozik Harryhez Birminghamben. Korábbi hírek szerint Harryék az utazás későbbi részében Diana hercegné családi birtokára is ellátogattak volna, el akarták vinni a gyerekeket Harry néhai édesanyjának végső nyughelyéhez is.

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban léptek vissza a brit királyi család dolgozó tagjaiként végzett feladataiktól, majd az Egyesült Államokba költöztek. Ezzel együtt megszűnt az a rendőri védelem is, amely korábban járt nekik Angliában. Harry az utóbbi években már járt a hazájában, de Markle-t és a gyerekeket nem akarja magával vinni, ameddig nem kap védelmet. Harry herceg tavaly arról beszélt, ezzel próbálják rákényszeríteni őket arra, hogy visszatérjenek a királyi család kötelékébe. A herceg legutóbb múlt szeptemberben járt az édesapjánál, azt megelőzően pedig 2024 februárjában látogatta meg III. Károlyt.

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