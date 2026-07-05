Kihívóra akadt a chia: közkedvelt növény magja az új szuperélelmiszer

Riválisa akadt a chia magnak! A bazsalikommag külsőre nagyon hasonlít ugyan, ám a tápanyagösszetétele teljesen más. Amint folyadékba kerül, néhány perc alatt megduzzad, és zselés réteget képez maga körül - ezért lett népszerű mint egészséges italok, reggelik és könnyű nyári receptek alapanyaga.

Chiamag helyett: a bazsalikommagnak is számtalan jótékony hatása van

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A bazsalikommagot elsősorban rostforrásként tartják számon. Sokáig érezzük magunkat jóllakottnak utána, és nagyon jó hatással van az emésztésre. Amikor megduzzad folyadékot köt meg. A hagyományos ájurvédikus szemléletben és az ázsiai konyhákban hűsítő ételként tartják számon. Fontos azonban leszögezni, hogy a bazsalikommag sem csodaszer, hanem inkább étrendkiegészítő. Nem helyettesíti a változatos táplálkozást.

Bazsalikommag vagy chiamag: mi a különbség?

Első ránézésre a bazsalikommag és a chiamag szinte ugyanolyannak tűnik. Mindkettő megduzzad folyadékban, mindkettő zselés hártyát képez maán, és mindkettőt rostban gazdag étrendkiegészítőként használják. Kalóriatartalmuk is szinte ugyanaz.

A legfontosabb különbség az eredetükben van: a chiamag a mexikói chia növény magja, a bazsalikommag viszont Dél-Ázsiából, Perzsiából, Afrikából került Európába. A bazsalikom nálunk népszerű növény, a magjának felhasználása viszont inkább az ázsiai konyha hagyományaihoz kötődik. Tápanyagok szempontjából sem ugyanazt adják. A chiamag jóval több omega-3 zsírsavat tartalmaz, míg a bazsalikommag inkább a rosttartalmával és telítő hatásával tűnik ki. A bazsalikom magja valamivel olcsóbb, mint a chia, és egyre több ázsiai boltban, vagy nagyobb bioboltban, reformüzletben kapható.

A felhasználása is kicsit más: míg a chiamag itthon gyakran kerül zabkásába, müzlibe vagy süteményekbe, a bazsalikommagot hagyományosan inkább italokhoz használják.

Így érdemes fogyasztani a bazsalikommagot

A legfontosabb szabály: a bazsalikommagot nem szabad szárazon megenni. Ugyanez igaz a chiamagra is. A magoknak előbb folyadékban kell megduzzadniuk, csak utána fogyaszthatók. Elég 1-2 teáskanálnyit vízbe, teába vagy növényi italba keverni a bazsalikommagot. Körülbelül 10-15 perc alatt kialakul a jellegzetes zselés állag, ezután lehet meginni vagy ételbe tenni. Leggyakrabban limonádéban, jeges teában vagy smoothie-ban használják, de a joghurtoknak is különlegesebb textúrát adhat.