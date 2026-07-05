100%, ha nem teszünk semmit, becsapódik – A NASA küldetést indít a halálos aszteroidák ellen

A Földet veszélyeztető gyilkos aszteroidák elleni védekezést magasabb szintre kell emelni, a többi között az űrre irányuló megfigyelőrendszerek bővítésével, hogy elkerüljék a becsapódásokat, amik emberéleteket követelhetnének. Erre irányul a NASA missziója.

A NASA missziót indít a Földet fenyegető aszteroidák ellen.

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A NASA missziója: védekezni kell a veszélyes asztroidák ellen

A NASA a nemzetközi aszteroidanapon jelentette be küldetését, aminek célja a Földet fenyegető aszteroidák elleni küzdelem. Ugyan ma már sokkal jobban fel vagyunk készülve egy ilyen katasztrófa elhárítására, mint 10 évvel ezelőtt, amikor létrehozták ezt az ünnepet, de a szakértők szerint még többet kell tennünk, hogy elkerüljünk egy ilyen szerencsétlenséget.

„100 százalékos az esélye annak, hogy ha nem teszünk semmit, egy veszélyes aszteroida becsapódik, és emberek sérülnek vagy halnak meg” – nyilatkozta Bruce Betts, a The Planetary Society vezető tudósa és a LightSail program vezetője. „Lehet, hogy holnap történik meg, de lehet, hogy csak 100 év múlva.”

A küldetés keretében pályára állítják a Near-Earth Object Surveyor (NEO) nevű űrtávcsövet, amelyet arra terveztek, hogy kiszúrja a Földre veszélyt jelentő aszteroidákat és üstökösöket. Az indítást 2027 szeptemberében tervezik, jelenleg az eszközök összeszerelése és tesztelése zajlik az Egyesült Államokban. A misszió legfőbb célja, hogy szinte az összes, legalább 140 méter hosszú, Földközeli aszteroidát felderítsék, ezek már az úgynevezett „városrombolók", amiknek becsapódása olyan erős volna, mint 300 millió tonna TNT.

Az egyik ilyen a „Káosz istene”, vagyis Aphophis nevű aszteroida, ami magasabb, mint az Empire State Building. Egyelőre becsapódástól nem tartanak a tudósok, viszont 2029 áprilisában közelebb fog kerülni a Földhöz, mint a Hold, vagyis akár szabad szemmel is látható lesz.

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