Visszatért a '90-es évek legmenőbb frizurája – A Christy fazon látványosan dúsítja a hajat

A divatban és a szépségápolásban jól ismert szabály, hogy minden trend egyszer visszatér. Most a '90-es évek egyik ikonikus hajvágása éli reneszánszát: a Christy cut újra az egyik legnagyobb kedvenc fazon lett. A legendás szupermodell, Christy Turlington által híressé vált frizura modern változata egyszerre elegáns, fiatalos és meglepően sokoldalú.

Naomi Campbell, Karl Lagerfeld és Christy Turlington. A modell frizurája az 1991-es divatbemutatókon vált ikonikussá.

Forrás: Northfoto.

A '90-es évekbeli frizura visszatért: hódít a Christy cut

A Christy fazon egy rövid, réteges frizura, amelyet lágy, finoman tépett tincsek és természetes volumen jellemez. Nem olyan extrém, mint egy pixie, de jóval karakteresebb egy klasszikus bobnál. A haj általában a fülek környékéig vagy az áll vonaláig ér, a rétegezés pedig gondoskodik arról, hogy a haj könnyednek és mozgalmasnak hasson.

A fazon egyik legnagyobb előnye, hogy nem igényel hosszas, precíz beszárítást. Éppen a kissé kócos, természetes textúra adja a vonzerejét, ezért azoknak is ideális választás lehet, akik nem szeretnének minden reggel hosszú perceket tölteni a tükör előtt, vagy azoknak, akik alapvetően is hullámos hajjal rendelkeznek.

A minimalista, könnyen kezelhető frizurák iránti igény az utóbbi években jelentősen megnőtt. A Christy cut pontosan ezt kínálja: stílusos megjelenést sokkal kevesebb formázással. Emellett optikailag dúsabbnak mutatja a hajat, kiemeli az arccsontokat, hangsúlyosabbá teszi a tekintetet, és fiatalosabb összhatást kölcsönöz. Nem csoda, hogy egyre több híresség és influenszer választja ezt a retró ihletésű fazont.

Ezért imádja mindenki

A Christy fazon meglepően sokféle arcformához passzol. Az ovális arcúak szinte bármilyen változatát viselhetik, míg a kerek arcot a hosszabbra hagyott első tincsek nyújthatják. Szögletes arcformánál a puha rétegek lágyítják a karakteres vonásokat. Különösen jól mutat vékony szálú hajból, hiszen a rétegezés azonnal dúsabb hatást kelt. Vastag szálakból is elkészíthető, ilyenkor a fodrász ritkítással teszi könnyedebbé a frizurát.

Egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell tökéletesen beszárítani. Egy kevés volumennövelő habbal pillanatok alatt elkészülhetsz. Ha elegánsabb hatást szeretnél, egy körkefével kifelé vagy befelé is formázhatod a hajvégeket, hétköznapokon azonban a természetes, kissé kócos verzió a legdivatosabb.

A Christy cut remek példája annak, hogy egy klasszikus frizura évtizedekkel később is lehet friss és divatos. Nőies, könnyen kezelhető, fiatalos, és szinte minden hajtípusból kihozza a maximumot. Ha nyárra egy látványos, mégis praktikus hajváltozáson gondolkodsz, ez a '90-es évek ihlette fazon könnyen lehet az idei szezon legjobb döntése.

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