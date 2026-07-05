Így néz ki ma az eredeti Supergirl: Helen Slater már 62 éves

Helen Slater több mint 40 évvel ezelőtt bújt Supergirl bőrébe, most pedig az új film vetítésén járt. Onnan osztott meg fotót a 62 éves sztár, aki mindössze 18 éves volt, amikor Kara Zor-Elt alakította.

Helen Slater az 1984-ben készült Supergirlben.

Forrás: KPA/Northfoto

Így néz ki ma az eredeti Supergirl: Helen Slater 18 évesen játszotta el a szuperhőst

2026. június 25-én mutatták be a Supergirl új változatát, amelyben Milly Alcock bújt Kara Zor-El bőrébe. Az új film egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Világszerte 62,6 millió dollárt hozott eddig, aminél sokkal többet fordítottak az elkészítésre és a reklámokra. Az eredeti Supergirlön, Helen Slateren azonban nem múlt a siker, ugyanis ő kifejezte támogatását azzal, hogy megjelent a film vetítésén, és erről képet is posztolt közösségi oldalára.

Az eredeti filmet 1984. július 19-én mutatták be a mozikban, és olyan sztárok játszották a főszerepeket Helen Slater mellett, mint Faye Dunaway, Mia Farrow és Peter O’Toole. „Amikor fiatal és ártatlan vagy, szó szerint fogalmad sincs arról, hogy… Faye Dunaway vagy Peter O’Toole társaságában minden pillanatban rettegned kellene” – nyilatkozta a People magazinnak a szerepéről helen Salter. „Még nem voltam elég idős ahhoz, hogy tudjam, mennyire kell félnem.” A színésznő azt is elárulta, hogy Faye Dunaway nagyon sok tanáccsal látta el őt a színészkedésről. Helen ezután is folytatta a színészkedést, de nem ez az egyetlen karrierje. Mitológiai tanulmányokból szerzett doktori fokozatot, amellyel segíti az írókat és a színészeket abban, hogy felfedezzék műveik mögött rejlő időtálló történeteket.

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