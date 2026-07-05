Paul McCartney is fellépett Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén: ezt a Beatles-dalt adta elő

A People magazin egyik forrása szombaton megerősítette, hogy Paul McCartney valóban színpadra állt az eseményen. Az informátor szerint „a szertartás után Taylor édesanyja, Andrea mindenkit áthívott a fogadóterembe, ahol már felállították a színpadot”. Paul McCartney és Taylor Swift évek óta jó kapcsolatban vannak, korábban együtt szerepeltek a Rolling Stone címlapján is.

Travis Kelce és Taylor Swift az iHeartRadio Music Awardson

Forrás: Getty Images

A nagyszabású ünnepségre rengeteg ismert embert hívott meg a sztárpár, az ünnepség szombat hajnalig tartott. A hírek szerint Swift régi barátja, a Fleetwood Mac énekesnője, Stevie Nicks is fellépett a lakodalmon.

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője: az egész New York ünnepelt

A 36 éves énekesnő és a szintén 36 éves NFL-sztár pénteken mintegy ezer vendéggel ünnepelte meg a szerelmüket a New York-i arénában. Egy nappal korábban, csütörtök este ugyanott egy szűkkörű próbavacsorát tartottak nagyjából száz vendéggel. Ezen ott volt Selena Gomez is, aki a hírek szerint koszorúslány is volt a nagy napon.

A pénteki buli után a Madison Square Garden előtt táblák jelezték, hogy a pár hivatalosan is összekötötte az életét. A felirat így szólt: „JUST&T MARRIED”. Az Empire State Building tornyai kék fényben világítottak, ami Swift „valami kékje” volt az esküvői hagyomány szerint.

Egy későbbi közleményből az is kiderült, hogy Swift és Kelce Christian Dior Haute Couture-ben mondták ki az igent. A szertartást Adam Sandler vezette le, Swift pedig a testvérét, Austin Swiftet kérte fel tanúnak. Travis Kelce tanúja is a testvére volt.

Ezeket olvastad már?