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Paul McCartney is fellépett Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén: ezt a Beatles-dalt adta elő

sztárpár esküvő Travis Kelce Taylor Swift
Horváth Angéla
2026.07.05.
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Legendás zenész volt az egyik sztárfellépő Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén a Madison Square Gardenben. Paul McCartney a Beatles egyik legnépszerűbb dalával köszöntötte az ifjú párt.

A People magazin egyik forrása szombaton megerősítette, hogy Paul McCartney valóban színpadra állt az eseményen. Az informátor szerint „a szertartás után Taylor édesanyja, Andrea mindenkit áthívott a fogadóterembe, ahol már felállították a színpadot”. Paul McCartney és Taylor Swift évek óta jó kapcsolatban vannak, korábban együtt szerepeltek a Rolling Stone címlapján is.

Taylor Swift and Travis Kelce at the 2026 iHeartRadio Music Awards held at Dolby Theatre on March 26, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)
Travis Kelce és Taylor Swift az iHeartRadio Music Awardson
Forrás: Getty Images

A nagyszabású ünnepségre rengeteg ismert embert hívott meg a sztárpár, az ünnepség szombat hajnalig tartott. A hírek szerint Swift régi barátja, a Fleetwood Mac énekesnője, Stevie Nicks is fellépett a lakodalmon.

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője: az egész New York ünnepelt

A 36 éves énekesnő és a szintén 36 éves NFL-sztár pénteken mintegy ezer vendéggel ünnepelte meg a szerelmüket a New York-i arénában. Egy nappal korábban, csütörtök este ugyanott egy szűkkörű próbavacsorát tartottak nagyjából száz vendéggel. Ezen ott volt Selena Gomez is, aki a hírek szerint koszorúslány is volt a nagy napon.

A pénteki buli után a Madison Square Garden előtt táblák jelezték, hogy a pár hivatalosan is összekötötte az életét. A felirat így szólt: „JUST&T MARRIED”. Az Empire State Building tornyai kék fényben világítottak, ami Swift „valami kékje” volt az esküvői hagyomány szerint.

Egy későbbi közleményből az is kiderült, hogy Swift és Kelce Christian Dior Haute Couture-ben mondták ki az igent. A szertartást Adam Sandler vezette le, Swift pedig a testvérét, Austin Swiftet kérte fel tanúnak. Travis Kelce tanúja is a testvére volt.

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