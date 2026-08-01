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Íme az 5 legkapzsibb csillagjegy: sosem elégszik meg azzal, amije van

pénz asztrológia kapzsiság csillagjegy horoszkóp
Angyal Léna
2026.08.01.
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Vannak emberek, akik mindig egy kicsit többre vágynak – több sikerre, több pénzre vagy több elismerésre. Az asztrológia szerint néhány csillagjegy hajlamosabb lehet a kapzsiságra, mint a többiek.

Vannak, akik könnyedén megosztják másokkal, amijük van, míg mások szinte görcsösen ragaszkodnak a pénzükhöz, a sikereikhez vagy a megszerzett javaikhoz. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegy szülöttei hajlamosabbak lehetnek arra, hogy mindig többre vágyjanak, és nehezen elégedjenek meg azzal, amit már elértek. Íme, az 5 legkapzsibb csillagjegy.

Dagobert bácsi is a kapzsi csillagjegyek között lehetett.
Dagobert bácsi is a kapzsi csillagjegyek között lehetett.
Forrás: Shutterstock

Kapzsi csillagjegyek: az univerzum befolyásolhatja, hogyan viszonyulsz a pénzhez és a sikerhez

Az asztrológia szerint minden csillagjegy másképp áll az anyagi javakhoz, az ambícióhoz és a birtokláshoz. Míg egyesek könnyedén megosztják azt, amijük van, mások nehezebben mondanak le a megszerzett értékeikről, és mindig a következő cél lebeg a szemük előtt. Fontos azonban, hogy ezek csupán általános jellemzők: a személyiséget számtalan más tényező is alakítja.

Bika: nem tud lemondani a minőségről

A Bika híres arról, hogy szereti a kényelmet és a luxust. Imádja a minőségi tárgyakat, a finom ételeket és a biztonságot jelentő anyagi hátteret. Éppen ezért előfordulhat, hogy nehezen enged el bármit, amit egyszer már megszerzett. Ez a kapzsi csillagjegy nem feltétlenül önző, inkább attól tart, hogy elveszíti azt a stabilitást, amelyért keményen dolgozott. Emiatt sokszor ragaszkodóbb lehet a pénzéhez és a tulajdonához, mint mások.

Oroszlán: mindig a legjobbat akarja

Az Oroszlán szereti a figyelmet, és azt is, ha az élet legjobb dolgai veszik körül. Számára a siker és az elismerés fontos visszaigazolás, ezért gyakran törekszik arra, hogy mindig egy szinttel feljebb jusson. Ez nem feltétlenül jelent kapzsiságot, de könnyen úgy tűnhet a környezete számára, hogy soha semmi sem elég jó neki. Ha választania kell, ritkán éri be az átlagossal.

Skorpió: nehezen engedi ki a kezéből, amit megszerzett

A Skorpió rendkívül céltudatos, és ha valamiért megdolgozott, azt nem szívesen osztja meg másokkal. Legyen szó pénzről, hatalomról vagy akár információról, szereti kézben tartani az irányítást. Sokszor nem a vagyonszerzés motiválja, hanem az a biztonságérzet, amit a birtoklás jelent számára. Emiatt mások olykor kapzsinak vagy túlzottan óvatosnak láthatják.

Bak: számára a siker soha nem végállomás

A Bak rendkívül szorgalmas és ambiciózus. Folyamatosan új célokat tűz ki maga elé, ezért gyakran akkor sem elégedett, amikor már jelentős eredményeket ért el. A pénz számára inkább a teljesítmény mércéje, mint önmagában vett cél, mégis hajlamos lehet arra, hogy mindig többet akarjon. Emiatt kívülről úgy tűnhet, mintha sosem lenne elég számára az, amit már elért.

Szűz: minden fillérnek helye van

A Szűz ritkán költekezik feleslegesen. Szereti átgondolni a pénzügyeit, figyel a részletekre, és nem szívesen pazarol. Ez a hozzáállás néha azt az érzetet keltheti másokban, hogy túlságosan ragaszkodik a pénzéhez. Valójában azonban legtöbbször nem kapzsiságról, hanem tudatos tervezésről és biztonságra törekvésről van szó.

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