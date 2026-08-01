Ez az ital sokkal jobban hidratál, mint a víz – Tikkasztó hőségben inkább ezt kortyolgasd

A nyári hőségben a megfelelő folyadékbevitel kulcsfontosságú, ám szakértők szerint hiba lenne kizárólag a vízre hagyatkozni. Bár ez az első számú választás a legtöbb embernél, de nem szabad figyelmen kívül hagyni egy másik ital hatásait sem, amely hasonlóan jó hidratálónak bizonyulhat, ha nem jobbnak.

Ne csak vizet igyunk a melegben

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Egyes szakértők szerint van egy olyan ital, ami a nyári forróságbanjobban hidratál, mint a víz.

Lassabban hagyja el a gyomrot, így tovább tarthatja fenn a hidratáltságot.

Nem a víz az egyetlen megoldás: a tej hatása hasonló?

A legnagyobb nyári melegben a test hűtése és a megfelelő hidratáltság fenntartása létfontosságú. A kiszáradás ugyanis alattomosan, enyhének tűnő tünetekkel indulhat, miközben gyorsan komoly állapotromláshoz vezethet. Dr. Natasha Fernando, a Medichecks szakértője szerint bizonyos helyzetekben a tej akár hatékonyabban is hidratálhat, mint a víz. Magyarázata szerint a tej összetétele – fehérjék, zsírok és természetes cukrok – lassítja a gyomor ürülését, így a folyadék hosszabb ideig marad a szervezetben. Emellett a benne található nátrium is segíti a folyadék visszatartását. Hasonló hatás figyelhető meg egyes növényi alapú alternatíváknál is, például a szójatejnél, amely elektrolitokat tartalmaz, és hozzájárul a hatékonyabb rehidratáláshoz.

Mi segít még a hőségben?

A szakértők szerint nemcsak az italok, hanem bizonyos ételek is sokat segíthetnek a melegben. Kifejezetten ajánlottak a magas víztartalmú élelmiszerek, például a görögdinnye, az uborka, a kókuszvíz, valamint a különböző vízzel hígított gyümölcslevek.

A forró italok is segíthetnek?

Elsőre ellentmondásosnak tűnhet, de a meleg italok – például a tea – is hozzájárulhatnak a test hűtéséhez. Ennek oka, hogy serkentik az izzadást, az izzadság párolgása pedig csökkenti a testhőmérsékletet. A hatás azonban erősen függ a környezeti feltételektől: magas páratartalom vagy nehéz ruházat esetén a szervezet már nem tud hatékonyan hűlni, ha forró italokat fogyasztasz.

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