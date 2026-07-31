Ezt az italt soha ne kérd nyáron a kávézóban: több benne a baktérium, mint egy koszos mosdóban

A legtöbben úgy gondolnak a jégkockára, mint a legtisztább összetevőre egy italban. Hiszen csupán vízből készül, fagyasztva tárolják, ráadásul a hideg miatt sokan azt feltételezik, hogy a baktériumok sem maradhatnak életben benne.

A hideg italok baktériumokat tartalmazhatnak.

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A jégkockák szennyeződhetnek a készítés és a felszolgálás során.

Egyes vizsgálatok nagy mennyiségű baktériumot a vendéglátóhelyek jegében.

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Ezt az italt ne kérd nyáron a kávézókban: tele van baktériumokkal

A valóság azonban ennél árnyaltabb. A fagyasztás nem pusztít el minden mikroorganizmust, csupán lelassítja vagy megállítja a szaporodásukat. Ha a víz, a jégkészítő gép vagy a tárolóedény szennyezett, a baktériumok a jégben is jelen lehetnek, majd felolvadás után ismét aktívvá válhatnak. A szakemberek szerint a probléma legtöbbször nem magából a vízből ered, hanem abból, ahogyan a jeget kezelik. A jégmintákat vizsgáló kutatások során több esetben is találtak koliform baktériumokat, amelyek arra utalhatnak, hogy a készítés vagy a kezelés közben nem volt megfelelő a higiénia.

A nem megfelelően tisztított jégkészítő gépekben biofilm alakulhat ki, amely kedvez a baktériumok és más mikroorganizmusok megtelepedésének. Emellett a felszolgálás során is könnyen szennyeződhet a jég. Ha a személyzet kézzel nyúl hozzá, nem megfelelően tisztított jéglapátot használ, vagy ugyanazzal az eszközzel érinti meg a poharakat és a jeget, a baktériumok könnyen átkerülhetnek az italba.

Az esetleges szennyeződések egészséges embereknél sokszor nem okoznak komoly problémát, de gyermekek, idősek, várandós nők és legyengült immunrendszerű emberek érzékenyebben reagálhatnak rájuk. Náluk akár hasmenés, hányás vagy egyéb gyomor-bélrendszeri panaszok is jelentkezhetnek.

A szakértők szerint a jég önmagában nem veszélyes, a kockázatot a nem megfelelő tisztítás, tárolás és kezelés jelenti. A rendszeresen karbantartott gépek, a tiszta eszközök és a megfelelő kézhigiénia mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyári hűsítő valóban csak felfrissülést, ne pedig kellemetlen meglepetést tartogasson.

Ha bizonytalan vagy egy hely tisztaságát illetően, kérheted az italodat jég nélkül is. Így csökkentheted annak az esélyét, hogy a hűsítő frissítő kellemetlen emlékké váljon.

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