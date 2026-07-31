Már a sliccüket sem húzzák fel a tinik – Ezen az új farmertrenden háborognak a szülők

A divat folyamatosan változik, és szinte minden generációnak megvannak azok a trendjei, amiket szüleik egyszerűen képtelenek megérteni. Ahogy a mai felnőttek egykor a széles derekú farmerekkel, a bő nadrágokkal vagy a csípőn hordott fazonokkal borzolták az idősebbek kedélyét, úgy most a Z generációnak is sikerült egy olyan divathullámmal előállnia, ami egyértelműen kiverte náluk a biztosítékot.

A fold over jeans trend mára olyan népszerűvé vált, hogy a fiatalok inkább bővebb nadrágot vesznek, hogy otthon, maguknak elkészítve fillérekből követhessék a divatot.

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A foldover jeans őrületét még 2022-ben a vörös szőnyeges sztárok emelték be a divat világába.

A trend mára annyira kinőttte magát, hogy a megfizethető fast fashion márkáktól kezdve a legnevesebb luxusüzletek kollekcióiban is fellelhető.

Az idősebb generáció tagjai azonban korántsem rajonganak érte.

Az új farmertrend ihlette nadrágot már otthon is elkészítik

Úgy tűnik, a divatvilág ismét módot talált arra, hogy megbotránkoztassa az idősebb generáció tagjait. A még 2022-ben útjának indított farmertrend ugyanis mára olyan szinten kinőtte magát, hogy a legolcsóbb fast fashion boltoktól a méregdrága luxusüzletekig szinte bárhol beszerezhető.

A fold over jeans, vagyis a legajtott derekú nadrág azonban eltér a hétköznapi daraboktól, hiszen első látásra pontosan úgy fest viselője, mintha csak elfelejtette volna felhúzni a sliccét.

Pedig a trend lényege csupán ennyin múlik: a visszahajtott derékrész alól kivillanó bőrrész, vagy alsóneműt idéző mintás anyag egyszerre teszi stílusossá, és elképesztően dögössé viselőjét. Ráadásul a tinédzserek mellett a sztárok is gyakran viselik ezt a trendet, Doja Cat és Addison Rae is ilyen hanyagul letolt nadrágokban vonultak végig a vörösszőnyegen. Bár akkor még csak egy egyszeri, polgárpukkasztó húzásnak tűnt, a divatvilág azonnal lecsapott rá, és mára a tinik elsőszámú trendjévé tette.

Ráadásul annyira rajonganak érte, hogy sokan akár még otthon, maguknak is elkészítik: inkább nagyobb méretű nadrágot vesznek, majd lehajtják, vagy levarrják a derékrészt.

Még Millie Bobby Brown is ezt viseli:

A szülők véleménye megosztott

Bár a fiatalok teljesen megőrülnek az új, merész és végtelenül laza trendért, a szülők többsége láthatóan nem tud mit kezdeni a látvánnyal.

Míg az idősebb generáció szerint ezek az újragondolt farmerek leginkább úgy festenek, mintha valaki épp a mosdóba készülne, vagy sietségében félbehagyta volna az öltözködést, mások inkább csak annyit mondanának a gyereküknek, húzzák fel a sliccüket.

Ugyanakkor sok szülő mégsem tiltja meg a viselését, az egyik anyuka ráadásul így kommentálta:

Utálom ezt a trendet. De belegondolva, én is olyan melegítőnadrágot hordtam fiatalon, amelynek a fenekére strasszkövekkel az volt írva, hogy »Juicy«. Akkor azt hittem, elképesztően menő és szexi vagyok. Szóval végül is... ki vagyok én, hogy ítélkezzek?

Azonban vannak, akik felháborodtak az új őrületen, és egyszerűen nem értik, miért adnak ki emberek vagyonokat egy olyan nadrágért, ami úgy néz ki, mintha egész nap le akarna esni róluk. Mások inkább poénnal fordultak a fiatalok legfrissebb hóbortja felé: „A fiam hordja ezt a stílust. Legalább így azonnal tudom, mikor tiszta az alsónadrágja, mert az egész világ azt nézi.”