Így készül a svédek kedvenc krumplisalátája: finomabb és frissebb, mint a hagyományos változat

A svéd krumplisaláta, vagyis a färskpotatissallad alapja az apró szemű burgonya, amelyet tejfölös-majonézes öntet fog össze. A kapor frissességet, az alma enyhén édeskés ízt a köretnek, a retektől roppanóssága pedig csak tovább fokozza az élvezeteket. A svéd kruplisaláta különösen jól illik a halételekhez.
A svéd krumplisaláta receptje:
Hozzávalók:
- 500 gramm apró szemű burgonya
- fél édes alma
- 3–4 retek
- néhány ág friss kapor
- 2 evőkanál tejföl vagy crème fraîche
- 2 evőkanál majonéz
- só
- frissen őrölt bors
Elkészítés:
1. Az apró burgonyákat alaposan mossuk meg. Ha nagyobb krumplikat használunk, előtte hámozzuk meg.
2. Bő, sós vízben főzzük a krumplit puhára, de ügyeljünk arra, hogy ne essen szét. Szűrjük le, hagyjuk teljesen kihűlni, majd vágjuk falatnyi darabokra.
3. A retket tisztítsuk meg és szeleteljük fel. Az almát hámozzuk meg, majd vágjuk apró kockákra. A kaprot mossuk meg és aprítsuk finomra.
4. Az öntethez keverjük össze a tejfölt vagy a crème fraîche-t a majonézzel és a kaporral. Ízesítsük sóval és borssal.
5. A burgonyát forgassuk össze az almával és a retekkel, majd adjuk hozzá az öntetet. Tálalás előtt tegyük a hűtőszekrénybe, hogy az ízeknek legyen idejük összeérni.
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