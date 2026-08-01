Így készül a svédek kedvenc krumplisalátája: finomabb és frissebb, mint a hagyományos változat

A svéd krumplisaláta, vagyis a färskpotatissallad alapja az apró szemű burgonya, amelyet tejfölös-majonézes öntet fog össze. A kapor frissességet, az alma enyhén édeskés ízt a köretnek, a retektől roppanóssága pedig csak tovább fokozza az élvezeteket. A svéd kruplisaláta különösen jól illik a halételekhez.

A svéd krumplisaláta frissebb, mint a hagyományos majonézes változat

Forrás: Life.hu/ AI

A svéd krumplisaláta receptje:

Hozzávalók:

500 gramm apró szemű burgonya

fél édes alma

3–4 retek

néhány ág friss kapor

2 evőkanál tejföl vagy crème fraîche

2 evőkanál majonéz

só

frissen őrölt bors

Elkészítés:

1. Az apró burgonyákat alaposan mossuk meg. Ha nagyobb krumplikat használunk, előtte hámozzuk meg.

2. Bő, sós vízben főzzük a krumplit puhára, de ügyeljünk arra, hogy ne essen szét. Szűrjük le, hagyjuk teljesen kihűlni, majd vágjuk falatnyi darabokra.

3. A retket tisztítsuk meg és szeleteljük fel. Az almát hámozzuk meg, majd vágjuk apró kockákra. A kaprot mossuk meg és aprítsuk finomra.

4. Az öntethez keverjük össze a tejfölt vagy a crème fraîche-t a majonézzel és a kaporral. Ízesítsük sóval és borssal.

5. A burgonyát forgassuk össze az almával és a retekkel, majd adjuk hozzá az öntetet. Tálalás előtt tegyük a hűtőszekrénybe, hogy az ízeknek legyen idejük összeérni.

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