Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 1., szombat Boglárka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Így készül a svédek kedvenc krumplisalátája: finomabb és frissebb, mint a hagyományos változat

recept krumplisaláta svéd
Horváth Angéla
2026.08.01.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Svédországban a nyári grillpartik elmaradhatatlan körete a könnyű burgonyasalátát. Az almával, retekkel és kaporral készülő köret előre összeállítható, ráadásul csak néhány hozzávaló szükséges hozzá.

A svéd krumplisaláta, vagyis a färskpotatissallad alapja az apró szemű burgonya, amelyet tejfölös-majonézes öntet fog össze. A kapor frissességet, az alma enyhén édeskés ízt a köretnek, a retektől roppanóssága pedig csak tovább fokozza az élvezeteket. A svéd kruplisaláta különösen jól illik a halételekhez.

A svéd krumplisaláta frissebb, mint a hagyományos majonézes változat
A svéd krumplisaláta frissebb, mint a hagyományos majonézes változat
Forrás: Life.hu/ AI

A svéd krumplisaláta receptje:

Hozzávalók:

  • 500 gramm apró szemű burgonya
  • fél édes alma
  • 3–4 retek
  • néhány ág friss kapor
  • 2 evőkanál tejföl vagy crème fraîche
  • 2 evőkanál majonéz
  • frissen őrölt bors

Elkészítés:

1. Az apró burgonyákat alaposan mossuk meg. Ha nagyobb krumplikat használunk, előtte hámozzuk meg.

2. Bő, sós vízben főzzük a krumplit puhára, de ügyeljünk arra, hogy ne essen szét. Szűrjük le, hagyjuk teljesen kihűlni, majd vágjuk falatnyi darabokra.

3. A retket tisztítsuk meg és szeleteljük fel. Az almát hámozzuk meg, majd vágjuk apró kockákra. A kaprot mossuk meg és aprítsuk finomra.

4. Az öntethez keverjük össze a tejfölt vagy a crème fraîche-t a majonézzel és a kaporral. Ízesítsük sóval és borssal.

5. A burgonyát forgassuk össze az almával és a retekkel, majd adjuk hozzá az öntetet. Tálalás előtt tegyük a hűtőszekrénybe, hogy az ízeknek legyen idejük összeérni.

Még röbb recept a Life.hu-n: 

Nem gyros és nem hamburger: ez a vietnámi szendvics 2026 legjobb fast foodja

Ropogós bagett, karamellizálódott sertéshús, savanyított zöldségek és friss koriander kerül a bánh mìbe. A vietnámi utcai étel egyszerre sós, édes, fűszeres és üdítően friss, ráadásul otthon is könnyen elkészíthető.

A mangós Aperol olyan, mint a legszebb naplemente: amint belekortyolsz, a tengerparton érzed magad

Amint belekortyolsz, a tengerparton érzed magad.

Jamie Oliver 13 perces zöld spagettije lesz a nyár kedvenc tésztája

Friss, könnyű, mégis látványos ebéd vagy vacsora.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu