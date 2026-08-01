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Optikai illiúzió, ami mindenkin kifog! Te megtalálod 25 másodperc alatt a rejtett számsort?

fejtörő számsor IQ-teszt
Life.hu
2026.08.01.
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Egy összetett minta négy számjegyet rejt. A feladat egyszerűnek tűnik, ám mindössze 25 másodperced van arra, hogy mindegyiket megtaláld.

Ha meg tudod oldani ezt ezt IQ-tesztet 25 másoderpcen belül, rendkívül éles megfigyelőképességgel rendelkezel. A rejtvényt az teszi különösen nehézzé, hogy a számjegyek körvonalai szinte teljesen beleolvadnak a mozgalmas mintába. Állíts be az órát, majd alaposan vizsgáld meg a képet! Nézd meg messzebbről és közelebbről is, különböző szögekből.

IQ-teszt: 25 másodperced van megtalálni a képben elrejtett számokat
IQ-teszt: 25 másodperced van megtalálni a képben elrejtett számokat
Forrás: jagranjosh.com

 

Az IQ-teszt megoldása:

A képen elrejtett számsor: 7048.

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IQ-teszt: 20/20-as a látásod, ha 20 másodperc alatt megtalálod az elrejtett tyúkot

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Ez az IQ-teszt alaposan próbára teszi a megfigyelőképességet. A feladat egyszerűnek tűnik, ám mindössze 9 másodperced van megtalálni a megoldást.


 

 

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