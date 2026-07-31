Évente több mint 600 milliót költött a hosszú életre: már nem biztos a dolgában Bryan Johnson

A világ egyik legismertebb biohackere, Bryan Johnson eddig azt bizonygatta, hogy a tudomány segítségével az öregedés is legyőzhető. Most viszont olyan beismerést tett, amely még a követőit is meglepte.

Bryan Johnsonban felmerült, hogy talán túlzásba esett.

Forrás: Instagram

Bryan Johnson szerint túl nagy árat fizethetett

A 48 éves vállalkozó az elmúlt években extrém öregedéslassító programjával vált világhírűvé. Több mint száz étrend-kiegészítőt szed naponta, dollármilliókat költ egészségére, és korábban még fia vérplazmáját is felhasználta kísérletei során. Most azonban az X-en őszintén vallott kételyeiről.

Sokat gondolkodtam mostanában, és azon tűnődöm, hogy talán túlzásba vittem ezt az egész hosszú élet dolgot

– írta.

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd Bryan Johnson

A bejegyzés nem sokkal azután született, hogy Johnson nyilvánosságra hozta: autoimmun gyomorhurutot (AIG) diagnosztizáltak nála. A betegség során az immunrendszer a gyomor saját sejtjeit támadja meg, ami visszafordíthatatlan károsodást, tápanyaghiányt, vérszegénységet és hosszú távon a daganatos betegségek fokozott kockázatát is okozhatja.

A biohacker szerint évekig nem tudta, mi áll a tünetei mögött. Gyermekkorában sok gyorsételt és cukros italt fogyasztott, később pajzsmirigy-alulműködést diagnosztizáltak nála, de csak idén derült ki, hogy egy másik autoimmun betegség is kialakult.

Kísérleti kezelésekben bízik

Johnson és orvosi csapata rendszeres vizsgálatokkal követi az állapotát, miközben olyan új, kísérleti terápiák lehetőségét is vizsgálják, amelyek jelenleg még nem számítanak elfogadott kezelési módnak. A biohacker hangsúlyozta: jelenleg nincs jóváhagyott gyógymód az autoimmun gyomorhurutra, de szerinte a mesterséges intelligencia, a genetikai kutatások és az új sejtterápiák korszakában nem szabad végleg gyógyíthatatlannak tekinteni egy betegséget. Bryan Johnson egyébként évente több mint 600 millió forintnak megfelelő dollárt költ el arra, hogy hosszú ideig élhessen.

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