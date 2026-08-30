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Kivételesen magas az IQ-d, ha 5 másodperc alatt kiszúrod az embert a szobrok között

feladat IQ-teszt fejtörő
Nagy Anna
2026.08.30.
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Úgy tűnik, mintha a képen egy szoborcsoport lenne, de az egyik alak bizony egy ember. Ez az IQ-teszt alaposan próbára teszi a megfigyelőképességedet és azt, milyen gyorsan veszed észre az apró részleteket. Vajon 5 másodperc elég lesz a megfejtéshez?

Az IQ-tesztek különböző formában tehetik próbára a logikus gondolkodást, a minták felismerését, a memóriát vagy éppen az elemzőkészséget. A mostani kihíváshoz azonban elsősorban éles szemre lesz szükséged: a fejtörő képén ugyanis egy valódi ember rejtőzik a szobrok között.

IQ-teszt: melyikük az ember?
IQ-teszt: melyikük az ember?
Forrás:  BrigthSide / jagranjosh

IQ-teszt: megtalálod, ki nem való a szobrok közé?

A képen egy kertet láthatsz, benne több, különböző pózban álló szoborral. Legalábbis majdnem mindegyikük szobor.

Az IQ-teszt feladata egyszerűnek hangzik: keresd meg közöttük az egyetlen valódi embert, lehetőleg 5 másodpercen belül. Ne csak az alakokat nézd végig egyenként! Egy egészen apró részlet árulja el, ki az, aki csak megpróbál beleolvadni a mozdulatlan társaságba.

Megvan már? Ha igen, remekül kiszúrtad a kép legfontosabb részletét. Ha viszont lejárt az idő, adj magadnak még egy próbát, mielőtt megnézed a megfejtést.

Az IQ-teszt megoldása

Az IQ-teszt megoldása a kép bal oldalán keresendő. Az ott álló alak valójában ember: éppen az órájára pillant, ez az apró mozdulat pedig elárulja, hogy nem tartozik a szobrok közé.

IQ-teszt megoldása: megtaláltad az embert?
IQ-teszt megoldása: megtaláltad az embert?
Forrás:  BrigthSide / jagranjosh

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