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Drámai fotókat mutatott agyműtétjéről a Dawson és a haverok sztárja: Busy Philipps az intenzív osztályról is posztolt

Instagram fotó agyműtét Dawson és a haverok
Nagy Anna
2026.08.30.
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A Dawson és a haverok sztárja először mutatta meg, min ment keresztül az elmúlt hónapokban. Busy Philipps az intenzív osztályról is mutatott felvételeket.

A 47 éves színésznő néhány nappal azután osztotta meg a megrázó képeket, hogy nyilvánosságra hozta: rosszindulatú agydaganatot találtak nála. Busy Philipps az intenzív osztályról és a műtét utáni komplikációk idejéből is mutatott felvételeket. A Dawson és a haverok sztárja ugyanakkor leszögezte, hogy most már jól van.

A Dawson és a haverok sztárja, Busy Philipps az intenzív osztályról is mutatott fotót.
A Dawson és a haverok sztárja, Busy Philipps az intenzív osztályról is mutatott fotót.
Forrás: Instagram/Busy Philipps

Busy Philipps az intenzív osztályról is mutatott fotót

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Dawson és a haverok sztárjánál egy teljes testes MRI-vizsgálat során fedezték fel az agydaganatot. A színésznő most Instagramon olyan fotókat tett közzé, amelyeket eddig csak szűk környezetével osztott meg.

Az egyik felvételen az intenzív osztályon látható az agyműtét után, egy másikon véres a haja, de megmutatta azt is, milyen erősen megduzzadt a homloka, amikor később fertőzés alakult ki a műtéti seben. 

Busy Philipps megmutatta, milyen volt, amikor elkezdett kialakulni a fertőzés.
Busy Philipps megmutatta, milyen volt, amikor elkezdett kialakulni a fertőzés.
Forrás: Instagram/Busy Philipps

A komplikáció miatt áprilisban újabb beavatkozásra volt szüksége. Mindezek ellenére dolgozni is visszatért: forgatás közben időnként jegelnie kellett a homlokát, hogy csökkentse a duzzanatot.

Az agyműtét után már a naplementét élvezi

A fotósorozat utolsó képe már egészen más hangulatú: Busy Philipps kutyájával, Ginával nézi a naplementét. 

Én tegnap Ginával, ahogy együtt élvezzük a naplementét. A ritka rosszindulatú agydaganatnak nyoma sincs!!! 

– írta.

Busy Philipps a kiskutyájával.
Busy Philipps a kiskutyájával.
Forrás: Instagram/Busy Philipps

A színésznő 2,6 centiméteres daganatát egy ötórás műtét során távolították el. Kemoterápiára és sugárkezelésre nincs szüksége, de rendszeres kontrollvizsgálatok várnak rá.

Diagnózisának történetéhez különösen fájdalmas körülmény kapcsolódik: MRI-vizsgálatára egy nappal azután került sor, hogy 48 évesen meghalt egykori kollégája és barátja, James Van Der Beek. A gyász miatt Busy Philipps majdnem lemondta az időpontot, ám volt férje, Marc Silverstein arra biztatta, hogy menjen el, mert szerinte James is ezt akarná. Busy Philipps elárulta, az elmúlt fél év volt élete egyik legfurcsább időszaka, de végre ismét úgy érzi, önmaga – és mindenekelőtt hálás azért, hogy életben van.

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