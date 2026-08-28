Amikor a rossz széria nem akar véget érni – mit tehetsz ellene, és mit kerülj el, hogy újra te irányítsd az életed

Véget ér egy fontos kapcsolatunk, bizonytalanná válik a munkánk, pénzügyi gondjaink támadnak, konfliktusok keletkeznek több irányból – és mire az egyikből felállnánk, már érkezik is a következő teher. Amikor a rossz széria túl sokáig tart, óhatatlanul feltesszük magunknak a kérdést: miért történik velem mindez? Azonban egy hosszú negatív periódus nem feltétlenül büntetés vagy valamiféle karmikus következmény. Néha pusztán egy olyan átmeneti életszakaszról van szó, amelyben a régi mechanizmusok már nem működnek, az új körülmények és feltételek pedig még nem születtek meg.

Ha egy rossz széria már hosszú ideje tart, azt érezhetjük, hogy az univerzum fordult ellenünk.

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Mi okozza a rossz szériát? A lélk sötét éjszakája

A balszerencse nem te vagy

Nem mindennek van spirituáis jelentése

Keress mintákat!

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Rossz széria vagy a lélek sötét éjszakája?

A spirituális hagyomány nagyon is jól ismeri a „lélek sötét éjszakája” fogalmát. A kifejezés Keresztes Szent János 16. századi spanyol kármelita szerzetes és misztikus híres művéhez kapcsolódik. A Sötét éjszaka egy spirituális költemény és az ahhoz kapcsolódó teológiai magyarázat, amely a lélek megtisztulásának útjáról mesél az Istennel való egyesülés felé.

Keresztes Szent János két nagy szakaszt különböztetett meg: az „érzékek éjszakája” során az ember fokozatosan elszakad korábbi vágyaitól, kötődéseitől és megszokott lelki kapaszkodóitól. A „szellem éjszakája” ennél is mélyebb belső megtisztulásról szól – az eddigi tartóoszlopok elveszítik erejüket, hogy helyet adhassanak egy másfajta, tisztább hitnek. A sötétség tehát ebben a tanításban nem büntetés, hanem egy átalakulási folyamat elengedhetetlen része.

Természetesen nem kell minden rossz időszakot próbatételnek tekintenünk. A hasonlat mégis elgondolkodtató: mindenkinek a sorsvonalában lehetnek olyan köztes időszakok, amikor a régi élet keretei már széthullottak, de az újak még nem láthatóak. Mit tegyünk és mit ne annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebben átvészeljük ezt a létciklust?

Ne csinálj identitást a balszerencséből!

„Nekem semmi sem sikerül.” „Én mindig porul járok.” „Nekem ez a sorsom.”