Amikor a rossz széria nem akar véget érni – mit tehetsz ellene, és mit kerülj el, hogy újra te irányítsd az életed

Véget ér egy fontos kapcsolatunk, bizonytalanná válik a munkánk, pénzügyi gondjaink támadnak, konfliktusok keletkeznek több irányból – és mire az egyikből felállnánk, már érkezik is a következő teher. Amikor a rossz széria túl sokáig tart, óhatatlanul feltesszük magunknak a kérdést: miért történik velem mindez? Azonban egy hosszú negatív periódus nem feltétlenül büntetés vagy valamiféle karmikus következmény. Néha pusztán egy olyan átmeneti életszakaszról van szó, amelyben a régi mechanizmusok már nem működnek, az új körülmények és feltételek pedig még nem születtek meg.
Mi okozza a rossz szériát?
- A lélk sötét éjszakája
- A balszerencse nem te vagy
- Nem mindennek van spirituáis jelentése
- Keress mintákat!
- Vedd vissza az irányítást
Rossz széria vagy a lélek sötét éjszakája?
A spirituális hagyomány nagyon is jól ismeri a „lélek sötét éjszakája” fogalmát. A kifejezés Keresztes Szent János 16. századi spanyol kármelita szerzetes és misztikus híres művéhez kapcsolódik. A Sötét éjszaka egy spirituális költemény és az ahhoz kapcsolódó teológiai magyarázat, amely a lélek megtisztulásának útjáról mesél az Istennel való egyesülés felé.
Keresztes Szent János két nagy szakaszt különböztetett meg: az „érzékek éjszakája” során az ember fokozatosan elszakad korábbi vágyaitól, kötődéseitől és megszokott lelki kapaszkodóitól. A „szellem éjszakája” ennél is mélyebb belső megtisztulásról szól – az eddigi tartóoszlopok elveszítik erejüket, hogy helyet adhassanak egy másfajta, tisztább hitnek. A sötétség tehát ebben a tanításban nem büntetés, hanem egy átalakulási folyamat elengedhetetlen része.
Természetesen nem kell minden rossz időszakot próbatételnek tekintenünk. A hasonlat mégis elgondolkodtató: mindenkinek a sorsvonalában lehetnek olyan köztes időszakok, amikor a régi élet keretei már széthullottak, de az újak még nem láthatóak. Mit tegyünk és mit ne annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebben átvészeljük ezt a létciklust?
Ne csinálj identitást a balszerencséből!
„Nekem semmi sem sikerül.” „Én mindig porul járok.” „Nekem ez a sorsom.”
Ha hosszabb ideje érnek bennünket csalódások, könnyen elkezdhetünk a fenti mondatok szerint gondolkodni. Pedig hatalmas különbség van aközött, hogy „rossz időszakom van”, vagy „én vagyok balszerencsés”. Az első egy átmeneti állapot, míg a második már önmagunk definiálása.
Próbáld tudatosan szétválasztani a két látásmódot: ami most történik veled, nem feltétlenül mondja meg, hogyan alakulnak majd körülötted a dolgok fél, vagy egy év múlva. A rossz széria egy fejezet az életedben – de nem az egész történeted, ami a személyiségedből fakad!
Ne keress minden rossz esemény mögött spirituális jelentést
Sorozatos kudarcok után könnyű arra gondolni, hogy a sors is ellenünk fordult, negatív energiák vesznek körül minket vagy valamiért „büntet” bennünket a jóisten. Pedig olykor egyszerűen több nehézség torlódik össze, mert ilyen életszakaszban vagyunk.
Ilyen helyzetben saját érdekünkben jobban tesszük, ha tartózkodunk az események túlmisztifikálásától. Nem minden bezáruló ajtó rossz ómen, és nem minden kudarc hordoz komoly figyelmeztetést. Néha az élet nehéz, és olykor ezt érdemes elfogadnunk anélkül, hogy önmagunkat hibáztatnánk.
Figyeld meg, mi omlik össze újra és újra!
Ha ugyanazok a problémakörök ismétlődnek, akkor viszont már érdemes elgondolkodnod. Hasonló típusú, dinamikájú párkapcsolatokat vonzol be, és ismételten megsérülsz? Szinte ugyanazokba a helyzetekbe kerülsz a munkahelyeden, ahol a megbecsülés hiányával szembesülsz? Esetleg mindig mások igényeit helyezed a sajátjaid elé?
Ilyenkor ne azt kérdezd magadtól, hogy „miért ver engem a sors?”, hanem inkább ezt: „Milyen szerepkört próbálok mindenáron képviselni, ami már egyáltalán nem szolgálja a javamat?” Lehet, hogy pont azért nem nyílik új út számodra, mert még mindig ugyanazon az ajtón próbálsz bemenni.
Térj vissza ahhoz, amit képes vagy irányítani!
Amikor minden bizonytalanná válik körülöttünk, hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy egyszerre az egész életünket meg kell oldanunk. Te ne tedd ezt! Kezdd egészen kicsiben, és lépésről lépésre tegyél rendet magad körül. Menj el sétálni, végezz el egy régóta halogatott feladatot – még ha apróságnak tűnik is –, vagy találkozz valakivel, akinek a társaságában jól érzed magad.
A spirituális fejlődés sem csak nagy felismerésekből áll. Néha az a legerősebb földelő gyakorlat, ha visszatérünk a jelen pillanat megéléséhez és a hétköznapi életünkhöz. Ha arra fókuszálunk, mit tudunk ma megtenni, elősegítjük a pozitív energiaáramlást.
Ne csak arra koncentrálj, mikor lesz végre vége!
Amikor hosszú ideje rosszul alakulnak a dolgaink, természetesen elsősorban arra vagyunk kíváncsiak: mikor fordul már végre jóra minden? Próbáld meg egyszer másképpen feltenni önmagadnak a kérdést: milyen pozitív dolgok fognak megszületni mindebből?
Nem kell minden percben hálásnak lenned a veszteségeidért, és nem kell elhinned, hogy minden fájdalom valamiféle magasabb célt szolgál – ebben az életszakaszban ez általában nem is szokott sikerülni. Azt azonban érdemes megvizsgálnod, változtál-e a nehézségek közepette? Mások lettek-e a határaid, az igényeid, a párkapcsolati vágyaid vagy az, amit valóban értéknek tartasz? Mi az, amit ma már egészen biztosan másként csinálnál?
A rossz szériák végét általában nem az jelzi, hogy hirtelen minden emelkedő tendenciát mutat. A fordulópont sokszor az a pillanat, amikor észrevesszük: mi magunk már nem ugyanazok az emberek vagyunk, akik annak idején belekerültünk ebbe a lavinába.
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