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2026. aug. 29., szombat Beatrix, Erna

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Angyal Léna
2026.08.29.
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Van, amikor hiába próbálunk mindent kézben tartani, egyszerűen nem áll össze a kép. A kínai horoszkóp szerint azonban négy jegy számára augusztus 29-én megérkezik az a bizonyos fordulópontot, amikor végre kisimulnak a dolgok, és a folytatás végre világos és egyértelmű lesz.

Augusztus 29. szombatot a kínai asztrológia a Fa Disznó Egyensúly Napjaként tartja számon, a Tűz Majom hónapjában és a Tűz Ló évében. Ez az energia elsősorban arra ösztönöz, hogy visszataláljunk az egyensúlyhoz, és helyrehozzuk azt, ami az utóbbi időben kibillent. Lássuk, melyik az a négy jegy a kínai horoszkóp szerint, amelynek szülöttei különösen jól használhatja ezt a lendületet.

kínai horoszkóp
A kínai horoszkóp jegyei
Forrás: 123rf

Ezt ígéri a kínai horoszkóp 4 szerencsés jegynek

Te közéjük tartozol?

Kígyó: végre összeáll a kép

A Kígyó szülöttei augusztus 29-én szokatlanul éles megérzésekre és tisztább gondolatokra számíthatnak. Könnyebben átlátják, mi az, amin változtatniuk kell, és azt is, milyen irányba érdemes továbbindulniuk. Egy baráti beszélgetés ráadásul fontos felismerést hozhat: valaki kívülről olyan részletre világít rá, amely eddig elkerülte a figyelmedet. Ha ezt megfogadod, egy régóta akadályozó mentális blokkot is sikerülhet leküzdened.

Bivaly: ideje rendbe tenni a pénzügyeket

A Bivaly számára ez a nap nem a látványos változásokról, hanem a biztos alapok megteremtéséről szól. Ha az utóbbi időben nehézséget okozott a pénzügyek kezelése, most végre kialakítható egy működőképesebb terv.Lehet, hogy a megtakarítások növelése vagy néhány tartozás rendezése kerül előtérbe. Nem feltétlenül gyors megoldásra van szükséged: a lassú, következetes építkezés most többet érhet, mint egy hirtelen nagy döntés.

Ló: most a lassítás hozza meg a lendületet

A Ló természetéből fakad, hogy szeret belevágni a dolgokba, és sokszor gondolkodás nélkül megy előre. Augusztus 29-én azonban éppen az lehet a siker kulcsa, ha egy kicsit visszavesz a tempóból. Néhány egyszerű, kézzelfogható célt érdemes kijelölni, majd ezekhez konkrét tervet készíteni. A nap során váratlanul felszabadulhat egy kis időd, amit végre arra használhatsz, hogy ne csak álmodozz a változásról, hanem meg is tedd az első lépést.

Disznó: itt az ideje meghúzni a határokat

A Disznó számára az Egyensúly Napja elsősorban a kapcsolatairól szól. Általában türelmes vagy, sok mindent megbocsátasz, és nem szereted a konfliktusokat. Most azonban eljön az a pont, amikor ki kell mondanod: eddig és ne tovább. Lehet, hogy valaki rá akar venni valamire, amit valójában nem szeretnél megtenni. Bár nehéz lehet nemet mondani, augusztus 29-én éppen ez adhatja vissza az önbizalmadat. Nem kell mindenkinek megfelelned ahhoz, hogy jó barát vagy jó ember legyél.

Mit ígér a kínai horoszkóp?

Augusztus 29. nem feltétlenül a nagy, látványos fordulatokról szól. Inkább arról, hogy egy apró felismerés, egy jól meghozott döntés vagy egy őszinte „nem” végre elindít valamit a jó irányba. A kínai horoszkóp szerint a Kígyó, a Bivaly, a Ló és a Disznó most különösen közel kerülhet ahhoz, hogy úgy érezzék: végre kezdenek a helyükre kerülni a dolgok.

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