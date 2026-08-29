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Feketévé vált a mellbimbója egy műtét után: randizni sem mer a kétgyermekes anya

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Csak bikinialakot szeretett volna, de végül olyan dolgokon ment keresztül, amire rémálmaiban sem számított. Így változtatta meg Tara Thompson életét egy elrontott mellműtét.

Egy új fejezetet akart nyitni az életében, helyette azonban hónapokon át tartó fájdalom, több műtét és életveszélyes fertőzések következtek. A hawaii halászhajó-kapitányként dolgozó, 55 éves Tara Thompson azért vállalt mellfelvarrást és mellnagyobbítást 2020-ban, hogy magabiztosabbnak érezze magát bikiniben. Ám állítása szerint a beavatkozás után minden rosszra fordult.

Az elrontott mellműtét majdnem a kétgyerekes anyuka életébe került.
Az elrontott mellműtét majdnem a kétgyerekes anyuka életébe került. 
Forrás:  123rf

Bikinialakot akart, rémálom lett belőle: életveszélyes fertőzést kapott el

  • Tara Thompson önbizalomnövelés miatt vállalt mellműtétet.
  • A beavatkozás után súlyos fertőzések alakultak ki nála.
  • A történtek annyira megviselték, hogy ma már nem mer randizni.

A kétgyermekes anya 11 ezer dollárt (nagyjából 8,7 millió forintot) fizetett a műtétért, mert szerette volna korrigálni a „legnagyobb testi bizonytalanságát”, és 36C-s mellméretét 36D-re növelni, mert a két gyermek után már nem úgy nézett ki, ahogy anno azt megszokta. 

Folyamatosan fürdőruhában voltam a munkám miatt. Úgy éreztem, ezt az ajándékot megadom magamnak. Ez volt a legnagyobb bizonytalanságom, és egy új fejezet kezdetének hittem.

 – mondta Tara.

Az első műtét után minden tökéletesnek tűnt, ám néhány hónappal később a bal melle megkeményedett, és fájdalmassá vált. Az orvosok megállapították, hogy a mell körül felhalmozódott a beszáradt vér, ezért újabb műtétre volt szükség, ami ekkor még a szakemberek szerint rutinszerűnek tűnt. Viszont nem hamarosan egy újabb sokk érte a hawaii hölgyet. 

A mellbimbóm elkezdett feketévé válni. Sokkoló volt. Addigra már nagyon beteg voltam, enni sem tudtam.

– idézte fel a történteket. A szövethalál, vagyis nekrózis miatt az állapota egyre súlyosabb lett. Tara ekkor újra felkereste az orvosait. 

Azt mondták, fel kell ülnöm a következő gépre, különben meg fogok halni. Három fertőző betegséget találtak nálam... tele voltam fertőzéssel

 – vallotta.

A fertőzések kezelése után új implantátumot kapott, de a problémák nem szűntek meg: súlyos hátfájás alakult ki nála, majd később kiderült, hogy mellizma levált a szegycsontjáról és a hasáról. Tara végül 2024-ben újra eltávolíttatta mindkét implantátumát, de azt mondja, a történtek lelkileg törték meg igazán. 

Egyedülálló vagyok, és még nem jutottam el oda fejben, hogy valaki felső nélkül lásson. Ez teljesen elvette a kedvem a randizástól. Úgy érzem, teljesen elrontották.

– fogalmazott. Azóta más nőket próbál meg figyelmeztetni a plasztikai műtétek kockázatairól a közösségi oldalain, hogy más ne essen az ő hibájába. A szakemberek szerint néhány esetben a test nem képes az idegen anyag befogadására, ezért érdemes olyan klinikát választani, ahol a műtét előtt minden szükséges vizsgálatot elvégeznek. 

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