Feketévé vált a mellbimbója egy műtét után: randizni sem mer a kétgyermekes anya

Egy új fejezetet akart nyitni az életében, helyette azonban hónapokon át tartó fájdalom, több műtét és életveszélyes fertőzések következtek. A hawaii halászhajó-kapitányként dolgozó, 55 éves Tara Thompson azért vállalt mellfelvarrást és mellnagyobbítást 2020-ban, hogy magabiztosabbnak érezze magát bikiniben. Ám állítása szerint a beavatkozás után minden rosszra fordult.

Az elrontott mellműtét majdnem a kétgyerekes anyuka életébe került.

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Bikinialakot akart, rémálom lett belőle: életveszélyes fertőzést kapott el Tara Thompson önbizalomnövelés miatt vállalt mellműtétet.

A beavatkozás után súlyos fertőzések alakultak ki nála.

A történtek annyira megviselték, hogy ma már nem mer randizni.

A kétgyermekes anya 11 ezer dollárt (nagyjából 8,7 millió forintot) fizetett a műtétért, mert szerette volna korrigálni a „legnagyobb testi bizonytalanságát”, és 36C-s mellméretét 36D-re növelni, mert a két gyermek után már nem úgy nézett ki, ahogy anno azt megszokta.

Folyamatosan fürdőruhában voltam a munkám miatt. Úgy éreztem, ezt az ajándékot megadom magamnak. Ez volt a legnagyobb bizonytalanságom, és egy új fejezet kezdetének hittem.

– mondta Tara.

Az első műtét után minden tökéletesnek tűnt, ám néhány hónappal később a bal melle megkeményedett, és fájdalmassá vált. Az orvosok megállapították, hogy a mell körül felhalmozódott a beszáradt vér, ezért újabb műtétre volt szükség, ami ekkor még a szakemberek szerint rutinszerűnek tűnt. Viszont nem hamarosan egy újabb sokk érte a hawaii hölgyet.

A mellbimbóm elkezdett feketévé válni. Sokkoló volt. Addigra már nagyon beteg voltam, enni sem tudtam.

– idézte fel a történteket. A szövethalál, vagyis nekrózis miatt az állapota egyre súlyosabb lett. Tara ekkor újra felkereste az orvosait.

Azt mondták, fel kell ülnöm a következő gépre, különben meg fogok halni. Három fertőző betegséget találtak nálam... tele voltam fertőzéssel

– vallotta.

A fertőzések kezelése után új implantátumot kapott, de a problémák nem szűntek meg: súlyos hátfájás alakult ki nála, majd később kiderült, hogy mellizma levált a szegycsontjáról és a hasáról. Tara végül 2024-ben újra eltávolíttatta mindkét implantátumát, de azt mondja, a történtek lelkileg törték meg igazán.

Egyedülálló vagyok, és még nem jutottam el oda fejben, hogy valaki felső nélkül lásson. Ez teljesen elvette a kedvem a randizástól. Úgy érzem, teljesen elrontották.

– fogalmazott. Azóta más nőket próbál meg figyelmeztetni a plasztikai műtétek kockázatairól a közösségi oldalain, hogy más ne essen az ő hibájába. A szakemberek szerint néhány esetben a test nem képes az idegen anyag befogadására, ezért érdemes olyan klinikát választani, ahol a műtét előtt minden szükséges vizsgálatot elvégeznek.