Napi horoszkóp augusztus 27.: a Rák adjon helyet a saját érzéseinek is, a Halak előre nézzen, ne hátra

A napi horoszkóp szombati üzenete most nem a rohanásról és nem is a nagy döntésekről szól. Inkább arról, hogy adj magadnak időt megszokni a gondolatot, hogy valami változni fog. Lehet, hogy egy új élethelyzetre készülődsz, lehet, hogy valaki más miatt alakul át a megszokott rend – mindkettő megmozgathat benned valamit.

Napi horoszkóp augusztus 26.: A ráhangolódás is része az újrakezdésnek.

Forrás: 123rf

Mit üzen az univerzum? Nem kell minden változásra azonnal reagálnod.

A ráhangolódás is része az újrakezdésnek.

Érdemes figyelni arra, mi okoz izgalmat és mi okoz valódi aggodalmat.

A következő időszakot nem kell előre végigélned.

Napi horoszkóp augusztus 27.

Kos

Valami már most arra ösztönözhet, hogy előre nézz. A lelkesedésed jó iránytű lehet, de ne akarj mindent egyszerre megvalósítani. Elég, ha kiválasztod az első lépést.

Bika

A változás gondolata most kissé kizökkenthet a megszokott biztonságból. Adj magadnak időt, nem kell azonnal megszeretned mindent, ami új.

Ikrek

A következő hetek tervei könnyen felkelthetik a kíváncsiságodat. Beszélgess róluk, ötletelj, de hagyj magadnak szabadságot arra is, hogy később máshogy dönts.

Rák

A család körüli változások ma erősebben foglalkoztathatnak. Ha valaki új időszak előtt áll a környezetedben, ne csak őt próbáld támogatni – a saját érzéseidnek is adj helyet.

Oroszlán

Egy új időszak gondolata inkább lelkesít, mint aggaszt. Használd ezt az energiát arra, hogy elképzeld, mit szeretnél magaddal vinni a következő hónapokba.

Szűz

Most különösen erősen érezheted a közelgő változásokat. Jóleshet egy kis rendszerezés, de ne próbáld az egész következő időszakot előre megtervezni.

Mérleg

Talán nem mindenhez tudsz még teljesen alkalmazkodni. Ez természetes. Nem minden új helyzethez kell azonnal megtalálnod a tökéletes hozzáállást.

Skorpió

Egy közelgő változás arra késztethet, hogy átgondold, mit szeretnél másképp csinálni. Ne csak azt nézd, mit várnak tőled, hanem azt is, mire vágysz te.

Nyilas

A közelgő időszakban új élmények várhatnak rád, és ez most inkább izgalommal tölt el. Őrizd meg ezt a kíváncsiságot, még akkor is, ha minden részletet nem látsz előre.