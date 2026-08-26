Megrendítő kép került elő Diana hercegné végső nyughelyéről: testvére tette közzé

Charles Spencer rendszeresen enged bepillantást családja több évszázados otthonának, az Althorp House-nak a történetébe. Ezúttal egy körülbelül 130 éves fekete-fehér fotót osztott meg arról az Oval Lake-ről, amelynek egyik szigetén ma Diana hercegné nyugszik.

Az Oval Lake melletti szentély 1998 augusztusában, egy évvel Diana hercegné halála után.

Forrás: NORTHFOTO/ David Jones/PA

130 éves fotón látható Diana hercegné nyughelye

A történelmi felvételen a jelenleg Diana hercegné nyughelyéül szolgáló Oval Lake nyugodt vizét hatalmas fák veszik körül. A tó túloldalán az „Admiralty Summer House” is látható, amelyet azóta emlékhellyé alakítottak. Az Althorp birtok nyári nyitvatartása alatt a látogatók itt virágokkal emlékezhetnek a néhai hercegnére.

A birtok kapui július 1-jén, Diana születésnapján nyíltak meg, és augusztus 31-ig, halálának évfordulójáig látogathatók.

Charles Spencer 130 évvel ezelőtti fotót mutatott Diana hercegné nyughelyéről.

Forrás: Instagram/Charles Spencer

Charles Spencer közben új memoárra is készül: a Swan Song: Diana, My Sister szeptemberben, Diana halálának 30. évfordulója előtt jelenik meg. A könyvvel saját megfogalmazása szerint az a célja, hogy „elmondja az igazságot” nővére életéről.

Eredetileg nem itt temették volna el Dianát

Diana hercegnét eredetileg a közeli Great Brington település családi kriptájában helyezték volna örök nyugalomra, ahol húsz Spencer-generáció tagjait temették el az elmúlt ötszáz évben. Charles Spencer azonban biztonsági aggályai miatt végül más helyszín mellett döntött.

Így lett Diana hercegné nyughelye az Oval Lake közepén található, kizárólag csónakkal megközelíthető sziget. A közelben olyan fák is állnak, amelyeket Diana fiai, Vilmos és Harry herceg ültettek.

A helyszín személyes jelentőséggel is bír: Althorp Diana gyermekkori otthona volt, ahol négy testvérével élt. Charles Spencer 1998-ban úgy fogalmazott, hogy a sziget természetes védelmet nyújt a kéretlen látogatókkal szemben, majd hozzátette: „Szépségével és nyugalmával mindannyian egyetértettünk abban, hogy ez a megfelelő hely Diana számára.”

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