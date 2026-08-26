A milliomos férfi délutánig szóba sem áll a feleségével – Drága ajándékokat sem vesz neki soha

Egy többmilliós vállalkozást működtető férfi számára a munka és a magánélet egyensúlya nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden pillanatot megoszt a családjával. James Dooley, aki 17 vállalkozásban aktív befektető, több mint 300 embert foglalkoztat, és állítása szerint üzletei évente körülbelül 10 millió font – vagyis több mint 4,2 milliárd forintnyi – bevételt termelnek, egészen különleges rendszert alakított ki otthon.

A milliárdos férfi furcsa házassági szabályaival sokan nem értenek egyet.

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A milliomos férj szerint a házasságuk egyik legfontosabb szabálya a tudatos távolságtartás.

A luxusajándékok helyett egészen mást tart fontosnak a feleségével kapcsolatban.

A munkamániás üzletember számára a gyerekekkel töltött délutánok különösen lényegesek.

A milliomos férfi bizarr házassági szabályai

A 42 éves manchesteri üzletember 16 éve van együtt feleségével, Kerrivel, akivel nyolc éve házasok, és három kisgyermeket nevelnek. A férfi szerint kapcsolatuk egyik kulcsa éppen az, hogy bizonyos időszakokban tudatosan távol tartják egymást maguktól, máskor pedig a család kerül mindenek fölé. James szerint munkaidőben minden zavaró tényező komolyan csökkenti a koncentrációját. Úgy véli, ha valaki kizökkenti a munkából, akár több mint 20 percbe is telhet, mire ismét teljesen belemerül a feladatába.

Ezért a házaspár napközben nem beszél egymással legalább délután 3-ig, kivéve természetesen, ha valami fontos vagy sürgős dolog történik. James ilyenkor teljesen a munkára koncentrál, Kerri pedig tiszteletben tartja ezt. A férfi szerint felesége pontosan tudja, hogy az üzletépítés számára rendkívül intenzív folyamat, és azt is felismeri, amikor férjének szüksége van arra, hogy egy-egy ötletet azonnal kidolgozzon.

James vállalkozói szenvedélye olyan erős, hogy időnként még éjszaka sem hagyja nyugodni egy új üzleti elképzelés. Elmondása szerint előfordul, hogy hajnali egykor ébred fel egy új ötlettel, amelyet egyszerűen ki kell írnia magából. Ilyenkor nem próbál visszaaludni, hanem inkább kimegy a kertben kialakított irodájába, hogy dolgozzon rajta. Felesége ezt megérti, sőt James szerint jobban ismeri őt, mint ahogy ő saját magát. Kerri ugyanakkor nem mindig támogatja vakon férje minden üzleti ötletét.