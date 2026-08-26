A milliomos férfi délutánig szóba sem áll a feleségével – Drága ajándékokat sem vesz neki soha

Egy többmilliós vállalkozást működtető férfi számára a munka és a magánélet egyensúlya nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden pillanatot megoszt a családjával. James Dooley, aki 17 vállalkozásban aktív befektető, több mint 300 embert foglalkoztat, és állítása szerint üzletei évente körülbelül 10 millió font – vagyis több mint 4,2 milliárd forintnyi – bevételt termelnek, egészen különleges rendszert alakított ki otthon.
- A milliomos férj szerint a házasságuk egyik legfontosabb szabálya a tudatos távolságtartás.
- A luxusajándékok helyett egészen mást tart fontosnak a feleségével kapcsolatban.
- A munkamániás üzletember számára a gyerekekkel töltött délutánok különösen lényegesek.
A milliomos férfi bizarr házassági szabályai
A 42 éves manchesteri üzletember 16 éve van együtt feleségével, Kerrivel, akivel nyolc éve házasok, és három kisgyermeket nevelnek. A férfi szerint kapcsolatuk egyik kulcsa éppen az, hogy bizonyos időszakokban tudatosan távol tartják egymást maguktól, máskor pedig a család kerül mindenek fölé. James szerint munkaidőben minden zavaró tényező komolyan csökkenti a koncentrációját. Úgy véli, ha valaki kizökkenti a munkából, akár több mint 20 percbe is telhet, mire ismét teljesen belemerül a feladatába.
Ezért a házaspár napközben nem beszél egymással legalább délután 3-ig, kivéve természetesen, ha valami fontos vagy sürgős dolog történik. James ilyenkor teljesen a munkára koncentrál, Kerri pedig tiszteletben tartja ezt. A férfi szerint felesége pontosan tudja, hogy az üzletépítés számára rendkívül intenzív folyamat, és azt is felismeri, amikor férjének szüksége van arra, hogy egy-egy ötletet azonnal kidolgozzon.
James vállalkozói szenvedélye olyan erős, hogy időnként még éjszaka sem hagyja nyugodni egy új üzleti elképzelés. Elmondása szerint előfordul, hogy hajnali egykor ébred fel egy új ötlettel, amelyet egyszerűen ki kell írnia magából. Ilyenkor nem próbál visszaaludni, hanem inkább kimegy a kertben kialakított irodájába, hogy dolgozzon rajta. Felesége ezt megérti, sőt James szerint jobban ismeri őt, mint ahogy ő saját magát. Kerri ugyanakkor nem mindig támogatja vakon férje minden üzleti ötletét.
James bevallotta, hogy könnyen elcsábítják az új lehetőségek, és a kihagyástól való félelem, a FOMO is jellemző rá. Felesége ilyenkor sokszor szándékosan az ellenérveket sorolja, hogy segítsen neki józanabb döntést hozni.
A munkával töltött nap azonban délután 3 órakor véget ér James számára. Ettől az időponttól egészen este 7-ig a három, öt év alatti gyermekével foglalkozik, és munkatársai is tudják, hogy ebben az időszakban nem kereshetik. Az üzletember szerint a gyerekek nagyon gyorsan felnőnek, és mire észbe kapnak, már tinédzserek lesznek, akik inkább a barátaikkal szeretnének időt tölteni. Ezért számára sokkal fontosabb, hogy most legyen jelen az életükben, amikor még igénylik a társaságát.
Talán a házaspár egyik legmeglepőbb szabálya, hogy James állítása szerint egyáltalán nem szokott hagyományos ajándékokat venni Kerrinek. Hiába lenne rá anyagi lehetősége, nem a luxustáskákban, ékszerekben vagy méregdrága meglepetésekben látja a szeretet kifejezését. Szerinte a közösen szerzett élmények és az együtt töltött idő sokkal többet érnek, mint bármi, amit be lehet csomagolni. A család ettől függetlenül természetesen költ nagyobb dolgokra is. Van például walesi nyaralójuk, jetskijük és versenylovaik is, de James ezeket elsősorban olyan befektetésként tekinti, amelyekhez közös családi élmények kapcsolódnak.
Bár James jelentős vagyont épített fel, azt állítja, hogy a pénz alapvetően nem változtatta meg az életüket. Szerinte nem a luxusautók vagy a drága tárgyak jelentik a valódi sikert, hanem a nevetés, az élmények és az együtt töltött idő. A gyerekeinek sem szeretné egyszerűen átadni a vagyonát. Fontosnak tartja, hogy megtanulják értékelni azt, amijük van, és saját maguk is dolgozzanak meg a sikereikért.
Ezek is érdekelhetnek még: