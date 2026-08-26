Ilyen az élet a világ legmagasabban fekvő városában: "öngyilkos házakban" élnek a helyi sámánok - GALÉRIA

A világ legmagasabban fekvő városaként emlegetett El Alto körülbelül 4150 méterrel a tengerszint felett fekszik. A La Paz körüli hegyvidéken, közvetlenül egy meredek sziklafal peremén egész sor színes épület áll, alattuk a mélység tátong.

Légi felvételen a bolíviai El Alto város La Ceja negyedében található "öngyilkos házak". A szakadék szélén sorakozó épületek egy piacnak adnak otthont, a sámánok is itt dolgoznak.

Forrás: AFP

A házakat főként aymara sámánok, úgynevezett amauták vagy yatirik használják. A terület szent helynek számít az őslakos aymara közösség számára, a sámánok pedig rituálékat végeznek itt, és éjszakára is ezekben az épületekben maradnak. Más beszámolók szerint a házakban rendszeresen mutatnak be áldozatokat Pachamamának, vagyis a „Földanyának”.

El Alto, a világ legmagasabban felvő vároas: a lakók úgy hiszik, nem szakadnak le a házak

A szakértők és a bolíviai hatóságok hosszú ideje figyelmeztetik az ott élőket, hogy a sziklafal erodálódik, a sámánok azonban úgy hiszik, az andoki istenek megvédik őket. A talaj itt olyan, mint az agyag. A helyiek szerint az eső mindig lemos belőle egy kicsit, de valószínűtlennek tartják, hogy egész leszakadjon.

A hatóságok egészen máshogy látják

Nem véletlen kapták a szakadék szélén álló épületek az „öngyilkos házak” elnevezést: aki a sziklafal szélén elveszíti az egyensúlyát, több tíz métert zuhanhat a sziklás mélységbe. A hatóságok szerint ráadásul maga a hegyoldal is folyamatosan omlik. A globális felmelegedés és az egyre szélsőségesebb időjárás tovább gyorsította az eróziót.

Gabriel Pari, El Alto víz- és szennyvízügyekért felelős titkára szerint a sziklafal nagyon is veszélyes: „Ebben a völgyben a szakadék fala 90 fokos. Már a 60 fok feletti meredekséget is magas kockázatúnak tekintik. Pontosan ezért szeretnénk, ha elmennének innen a helyiek. Ha nem hajlandók távozni, kénytelenek leszünk erővel kiköltöztetni őket.”

Pari hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az aymara sámánok vallási szertartásait, a nyilvánvaló életveszélyt azonban nem tudja figyelmen kívül hagyni.

Az El Alto-i hatóságok korábban azt is közölték, hogy szükség esetén kötelező evakuálást rendelnek el. A 2024-es nyilatkozatok óta azonban két év telt el, és a lakók maradtak, eszük ágában sincs elköltözni