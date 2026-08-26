Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 26., szerda Izsó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nagyvilág

Ilyen az élet a világ legmagasabban fekvő városában: "öngyilkos házakban" élnek a helyi sámánok - GALÉRIA

nagyvilág sámán Bolívia
Horváth Angéla
2026.08.26.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Néhány méter választja el őket egy több tíz méter mély szakadéktól, a lakók mégsem hajlandók elhagyni otthonaikat. A bolíviai El Altóban álló épületeket nem véletlenül nevezik „öngyilkos házaknak”, az ott élők azonban állítják: nincs mitől tartaniuk.

A világ legmagasabban fekvő városaként emlegetett El Alto körülbelül 4150 méterrel a tengerszint felett fekszik. A La Paz körüli hegyvidéken, közvetlenül egy meredek sziklafal peremén egész sor színes épület áll, alattuk a mélység tátong.

Légi felvételen a bolíviai El Alto város La Ceja negyedében található "öngyilkos házak". A szakadék szélén sorakozó épületek egy piacnak adnak otthont, a sámánok is itt dolgoznak.
Légi felvételen a bolíviai El Alto város La Ceja negyedében található "öngyilkos házak". A szakadék szélén sorakozó épületek egy piacnak adnak otthont, a sámánok is itt dolgoznak. 
Forrás: AFP

A házakat főként aymara sámánok, úgynevezett amauták vagy yatirik használják. A terület szent helynek számít az őslakos aymara közösség számára, a sámánok pedig rituálékat végeznek itt, és éjszakára is ezekben az épületekben maradnak. Más beszámolók szerint a házakban rendszeresen mutatnak be áldozatokat Pachamamának, vagyis a „Földanyának”.

El Alto, a világ legmagasabban felvő vároas: a lakók úgy hiszik, nem szakadnak le a házak

A szakértők és a bolíviai hatóságok hosszú ideje figyelmeztetik az ott élőket, hogy a sziklafal erodálódik, a sámánok azonban úgy hiszik, az andoki istenek megvédik őket. A talaj itt olyan, mint az agyag. A helyiek szerint az eső mindig lemos belőle egy kicsit, de valószínűtlennek tartják, hogy egész leszakadjon.

A hatóságok egészen máshogy látják

Nem véletlen kapták a szakadék szélén álló épületek az „öngyilkos házak” elnevezést: aki a sziklafal szélén elveszíti az egyensúlyát, több tíz métert zuhanhat a sziklás mélységbe. A hatóságok szerint ráadásul maga a hegyoldal is folyamatosan omlik. A globális felmelegedés és az egyre szélsőségesebb időjárás tovább gyorsította az eróziót.

Gabriel Pari, El Alto víz- és szennyvízügyekért felelős titkára szerint a sziklafal nagyon is veszélyes: „Ebben a völgyben a szakadék fala 90 fokos. Már a 60 fok feletti meredekséget is magas kockázatúnak tekintik. Pontosan ezért szeretnénk, ha elmennének innen a helyiek. Ha nem hajlandók távozni, kénytelenek leszünk erővel kiköltöztetni őket.”

Pari hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az aymara sámánok vallási szertartásait, a nyilvánvaló életveszélyt azonban nem tudja figyelmen kívül hagyni.

Az El Alto-i hatóságok korábban azt is közölték, hogy szükség esetén kötelező evakuálást rendelnek el. A 2024-es nyilatkozatok óta azonban két év telt el, és a lakók maradtak, eszük ágában sincs elköltözni

„Nem fogunk elmenni innen, mert ez a munkahelyünk” mondta egyikük. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy igyekeznek megóvni a területet: „Vigyázni fogunk a talajra, elvezetjük az esővizet, hogy máshová folyjon.” Ráadásul úgy hiszi, spirituális eszközökkel is megakadályozható a földcsuszamlás. „Bemutatunk egy áldozati szertartást, egyfajta fizetségként. Így a föld soha nem fog megmozdulni, mert Pachamamának szüksége van az áldozatra. Olyan, mintha ennivalót adnánk neki, és ettől ez a hely nem mozdul el. Éppen ellenkezőleg: stabilizálódik.”

Fotókon El Alto, a világ legmagasabban fekvő városa, és az "öngyilkos házak" - Galéria:

1 / 6
El Alto, a világ legmagasabban fekvő városa, és az "öngyilkos házak"
AFP

 

 

Ezeket olvastad már? 

Harry herceg és Meghan Markle költözését híres brit házaspár segíti: megvan a hátszél az új élethez

Harry herceg és Meghan Markle hat év után készül visszatérni Nagy-Britanniába, ahol gyermekeikkel együtt új életet kezdenek. A friss hírek szerint már támogtóik is vannak, egy ismert brit sztárpártól kértek tanácsot.

„Megérdemelted a szárnyaidat” – Megrendítő sorokkal búcsúznak Dolly Partontól a világsztárok

Világsztárok és rajongók milliói búcsúznak attól a nőtől, aki zenéjével, humorával és hatalmas szívével évtizedeken át ajándékozta meg a világot.

Ashton Kutcher alaposan megváltozott: a színész nem rejtegeti aputestét - Fotó

Ashton Kutchert ritkán látni a családjával, a hétvégén azonban feleségével, Mila Kunisszal és 11 éves lányukkal, Wyatt-tel fotózták le Los Angelesben. A korábban kifejezetten izmos színész ma már aputesttel járja a várost.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu